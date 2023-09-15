CSRD란 무엇인가요?

CSRD의 목표는 투자자, 분석가, 소비자 및 기타 이해관계자가 EU 기업의 지속가능성 성과와 관련 비즈니스 영향 및 위험을 더 잘 평가할 수 있도록 명확성을 제공하는 것입니다. 유럽위원회의 지속 가능한 금융 패키지의 일환으로 도입된 CSRD는 특히 이전 버전인 비재무보고지침(NFRD)의 범위, 지속가능성 공개 및 보고 요건을 확장합니다.

CSRD 보고는 이중 중요성의 개념을 기반으로 합니다. 조직은 비즈니스 활동이 지구와 인류에 미치는 영향, 지속가능성 목표, 조치 및 위험이 기업의 재무 건전성에 미치는 영향에 대한 정보를 공개해야 합니다. 예를 들어, CSRD는 조직이 에너지 사용량과 비용을 보고하도록 요구하는 것 외에도 에너지 사용이 환경에 미치는 영향, 해당 영향을 줄이기 위한 목표, 이러한 목표 달성이 조직의 재정에 미치는 영향에 대한 정보를 자세히 설명하는 배출량 지표를 보고하도록 요구합니다.

모든 CSRD 공개 자료는 공개적으로 이용 가능해야 하며, CSRD는 정확성과 완전성을 위해 모든 공개 자료에 대한 제3자 감사를 의무화합니다.