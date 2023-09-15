CSRD란 무엇인가요?

CSRD는 2023년 1월 5일부터 시행되는 유럽연합(EU) 법률로, EU 외 기업의 적격 EU 자회사를 포함한 EU 기업이 환경 및 사회적 영향과 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 조치가 자체 비즈니스에 미치는 영향을 공개하도록 요구합니다.
CSRD의 목표는 투자자, 분석가, 소비자 및 기타 이해관계자가 EU 기업의 지속가능성 성과와 관련 비즈니스 영향 및 위험을 더 잘 평가할 수 있도록 명확성을 제공하는 것입니다. 유럽위원회의 지속 가능한 금융 패키지의 일환으로 도입된 CSRD는 특히 이전 버전인 비재무보고지침(NFRD)의 범위, 지속가능성 공개 및 보고 요건을 확장합니다.
CSRD 보고는 이중 중요성의 개념을 기반으로 합니다. 조직은 비즈니스 활동이 지구와 인류에 미치는 영향, 지속가능성 목표, 조치 및 위험이 기업의 재무 건전성에 미치는 영향에 대한 정보를 공개해야 합니다. 예를 들어, CSRD는 조직이 에너지 사용량과 비용을 보고하도록 요구하는 것 외에도 에너지 사용이 환경에 미치는 영향, 해당 영향을 줄이기 위한 목표, 이러한 목표 달성이 조직의 재정에 미치는 영향에 대한 정보를 자세히 설명하는 배출량 지표를 보고하도록 요구합니다.
모든 CSRD 공개 자료는 공개적으로 이용 가능해야 하며, CSRD는 정확성과 완전성을 위해 모든 공개 자료에 대한 제3자 감사를 의무화합니다.
유럽의회조사국은 NFRD가 수집한 정보를 평가한 후 2021년에 몇 가지 단점을1 식별했습니다. 이러한 단점에는 지속가능성 투자에 부정적인 영향을 미치고 이해관계자의 데이터 비용을 증가시킬 수 있는 일관되고 비교 가능한 데이터의 부족 문제가 포함되었습니다.
CSRD는 공개 프로세스를 개선하고, 투자자와 소비자에게 조직의 ESG 영향을 보다 간단하고 일관성 있게 이해하고 비교할 수 있는 방법을 제공하며, 지속 가능성 데이터를 기반으로 정보에 입각한 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
장기적으로 CSRD의 가장 중요한 목표는 기후 위험을 줄이고 전반적인 EU 지속가능성을 향상시키는 것입니다. 유럽의 2050년 기후 중립 목표 및 유럽 그린 딜 이니셔티브와 함께, 개선된 기후 공개 자료는 "세계적으로 경쟁력 있고 탄력적인 산업, 에너지 효율적인 건물 개조, 청정 에너지 및 최첨단 청정 기술 혁신"을 제공하는 데 도움이 될 것입니다.
2028년까지 다음 조직 또는 사업체는 모두 CSRD를 준수해야 합니다.
여기에는 EU가 규제하는 시장 거래소에 상장된 모든 회사가 포함되며, 연속적인 대차대조표 날짜에 다음 세 가지 기준 중 두 가지를 충족하지 못하는 상장된 '마이크로 비즈니스'는 제외됩니다.
여기에는 대차대조표 상에서 2일 연속으로 다음 세 가지 기준 중 두 가지를 충족하는 상장 또는 비상장 회사가 포함됩니다.
여기에는 최근 2년 동안 연간 EU 매출이 1억 5천만 유로 이상인 비 EU 모회사가 포함되며 다음을 소유하고 있어야 합니다.
EU에 기반을 둔 사업체 또는
EU 규제 시장 거래소에 상장된 증권을 보유한 EU 기반 자회사 또는
위의 내용에는 회사의 규모 범주를 결정하기 위한 EU 회계 지침(ibm.com 외부 링크)의 최근 업데이트된 임계값이 포함되어 있습니다.
CSRD 규정 준수는 2024년부터 2029년까지 단계적으로 시행되며, 주로 NFRD 레거시 또는 회사 규모를 기반으로 합니다.
2024 회계연도부터 시작(2025년 보고)
이미 NFRD 준수 의무가 있는 조직(또는 '엔티티')에 규정 준수가 의무화됩니다. 여기에는 직원이 500명 이상인 EU 규제 시장에 등록된 모든 조직이 포함됩니다.
2025 회계연도부터 시작(2026년 보고)
NFRD를 준수하도록 아직 의무화되지 않은 대규모 사업체(위 참조)에 대해 규정 준수가 의무화됩니다.
2026 회계연도부터 시작(2027년 보고)
EU 규제 시장에 상장된 중소기업(중소기업 또는 SME라고도 함)에 대해 규정 준수가 의무화됩니다.
2028 회계연도부터 시작(2029년 보고)
특정 제3국 기업에 대해 규정 준수가 의무화됩니다.
2022년 유럽재무보고자문그룹(EFRAG)은 첫 번째 유럽 지속가능성 보고 표준(ESRS) 세트를 발표했습니다. ESRS는 기업이 보고해야 하는 지표와 CSRD 공개 요구 사항을 준수하는 방식으로 보고하는 방법을 간략하게 설명합니다.
총 12개의 ESRS가 있으며, 여기에는 4가지 범주의 지속가능성 문제에 대한 공개 및 지표가 자세히 설명되어 있습니다.
교차: 일반 원칙 및 일반 공개 자료.
환경: 기후 변화, 오염, 수자원 및 해양 자원, 생물 다양성 및 생태계, 자원 사용 및 순환 경제.
사회: 자체 인력, 가치 사슬 내 근로자, 영향을 받는 지역사회, 소비자 및 최종 사용자.
거버넌스: 비즈니스 행동
CSRD가 적용되는 모든 조직에는 교차 보고가 필요하며, ESG 보고는 CSRD가 중요하다고 간주하는 조직에는 필수입니다.
2023년 12월, ESRS는 법적 구속력이 있는 것으로 EU 공식 저널에 게재되었습니다.
2024년 2월, UE 기관들은 부문별 유럽 지속가능성 보고 표준(ESRS) 채택 기한을 2년 연기하기로 합의했습니다. 부문별 ESRS는 2026년 6월까지 발표될 것으로 예상되며, 이는 CSRD 발효일에 영향을 미치지 않습니다.
모든 CSRD 보고는 이중 중대성 기준을 충족해야 합니다. 즉, 조직은 다음 두 가지 모두에 대해 보고해야 합니다.
영향 중대성
- 기업의 비즈니스가 지속가능성 문제(예: 탄소 배출, 인력 다양성, 인권 존중)에 미치고 있거나 향후 미칠 가능성이 있는 영향.
재무적 중대성
- 기업의 재무 상태가 지속가능성 문제로부터 받고 있거나 향후 받을 가능성이 있는 영향(예: 현금 흐름, 위험, 자금 조달).
대부분의 조직은 CSRD 규정 준수를 위한 첫 번째 단계로 이중 중대성 평가를 수행합니다.
조직은 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 주제에 대해 데이터를 공유하고 경영진 논평을 제공해야 합니다.
지속가능성 정책 및 실사
기업은 몇 가지 지속가능성 문제와 관련된 특정 정책을 간략하게 설명하고 이러한 정책을 추적 및 시행하기 위한 실사를 설명해야 합니다. 이러한 지속가능성 문제에는 다음이 포함될 수 있습니다.
목표 지표 및 전환 계획
기업은 EU 법률에서 요구하는 바에 따라 지속가능성 목표, 목표 달성을 향한 진행 상황, 이러한 목표가 지속 가능한 경제로의 전환과 2050년까지 순 배출량 제로 달성을 지원하는 방법을 공유해야 합니다.
가치 및 공급망
기업은 가치 사슬과 공급망에서 사회적 및 환경적 영향을 파악하고 완화하기 위한 실사 프로세스를 공개해야 합니다.
지속가능성 위험
기업은 기후 변화 및 화석 연료 의존도와 같은 다양한 지속가능성 문제로 인한 위험을 문서화해야 합니다. 여기에는 이러한 위험에 대한 비즈니스 모델의 복원력과 이해관계자, 주주, 비즈니스 운영 및 재무 결과에 대한 잠재적 영향을 자세히 설명하는 것이 포함됩니다.
CSRD는 보고서에 포함된 지속가능성 정보와 데이터를 제3자에게 감사하고 보증하도록 요구합니다. 처음에는 규정 준수에 따라 감사인이 주로 조직의 진술에 근거하여 제한적인 보증을 제공해야 하지만, 향후 3년 이내에 CSRD는 조직의 운영, 프로세스 및 통제에 대한 감사인의 검사와 이해를 바탕으로 합리적인 보증에 대한 요구 사항을 도입할 것입니다.
EFRAG는 유럽연합 집행위원회를 대신하여 새로운 지침 표준을 담당합니다. 주로 EU가 자금을 지원하는 민간 협회인 EFRAG는 EU 법률에 대한 국제 보고 표준 채택에 대해 유럽 집행위원회에 자문을 제공합니다.
이를 위해 EFRAG는 다음과 같은 여러 기관과 협력하여 기술 자문을 제공합니다.
이 협력은 CSRD 표준과 EU 법률 간의 일관성을 보장하는 것을 목표로 합니다.
표준이 설정되면 EFRAG는 ESRS의 특정 보고 요구 사항을 기업에 제공합니다. 회사는 이해관계자의 접근성을 개선하기 위해 이 정보를 수집하고 회사 경영 보고서에 이러한 공개 내용을 포함해야 합니다. 기업은 ESEF(유럽 단일 전자 형식)를 통해 연례 보고서를 제출해야 하며, 유럽 단일 액세스 포인트에서 기계 판독이 가능하도록 iXBRL을 사용하여 정보에 디지털 태그를 지정해야 합니다.
유럽연합 집행위원회는 투자자와 이해관계자에게 기업의 ESG 성과에 대한 더 많은 인사이트를 제공하기 위해 2014년에 NFRD를 채택했습니다.
CSRD는 다음과 같은 몇 가지 중요한 방식으로 NFRD를 기반으로 합니다.
CSRD는 더 많은 기업에 적용됩니다.
NFRD의 초점은 주로 공익 단체와 상장 기업에 맞춰져 있었습니다. CSRD는 회사 운영의 사업 분야와 관계없이 대규모 비상장 사업도 포함하도록 그 범위를 확장합니다. 그 결과, 더 많은 기업이 의무적 보고 대상에 포함되었습니다.
CSRD는 제3자 감사를 요구합니다.
제3자는 CSRD 보고를 감사해야 합니다. NFRD가 적용되는 경우 제3자 감사는 대부분의 기업에서 선택 사항입니다.
CSRD 보고의 범위가 더 넓어졌습니다.
CSRD 보고서는 미래 계획에 중점을 두고 지속가능성 목표, 위험 및 기회 관리를 다루어야 합니다. NFRD를 통해 기업은 지속가능성 정보를 보고하는 방법에 대해 더 많은 유연성을 얻을 수 있습니다.
CSRD에는 독립형 보고서가 필요합니다.
기업은 연례 보고서의 일부로 NFRD 보고를 포함할 수 있습니다.
CSRD는 특정 전자 형식을 요구합니다.
기업은 ESEF/XHTML 형식으로 CSRD 보고서를 제출해야 하는 반면, NFRD는 기업이 선호하는 형식을 선택할 수 있도록 허용합니다.
EFRAG는 기후 관련 재무 공개 및 글로벌 보고 지수에 관한 태스크포스에 부합하도록 ESRS를 개발했습니다. 또한 2021년부터 시행되는 EU 분류 규정에 따라 기업은 활동의 지속가능성 성과를 공개해야 하며, 이 정보를 CSRD 공개 자료에 반영해야 합니다.
이제 CSRD는 금융 기관이 지속 가능한 금융 공개 규정(SFDR)을 준수하는 데 필요한 정보를 포함하고 제공하게 됩니다. 기업이 CSRD 공개를 위해 보고하는 정보는 금융 자문가와 시장 참여자가 이러한 SFDR 의무를 이행하는 데 도움이 됩니다. 이렇게 하면 기관 간에 데이터 흐름이 생성되어 조직이 규정을 준수하기 위해 정확한 보고를 제공하는 데 도움이 됩니다.
다양한 규정을 조정함으로써 EU 전역에서 조화로운 지속 가능성 보고 요구 사항을 달성할 수 있습니다. 이러한 조정은 이해관계자와 소비자에게 기업이 환경에 미치는 영향에 대한 일관된 정보를 제공합니다.
CSRD는 EU 회원국이 효과적이고 비례적이며 설득력 있는 벌금을 부과할 수 있는 조사 및 규정 준수 기관을 두도록 요구합니다. 이러한 벌금은 위반의 심각성 및 기간, 회사의 재무 상태 등 여러 요소를 고려하여 결정됩니다. 개별 회원국은 관련 주법에 따라 CSRD 미준수 시 벌금을 결정합니다. 모든 회사는 법률 변경 사항을 최신 상태로 유지하고 규정 준수를 보장하고 조사 및 잠재적 벌금을 방지하기 위해 법률 자문을 구해야 합니다.
CSRD를 준수하기 위해 기업은 대량의 데이터를 수집하고 통합해야 합니다. 강력한 ESG 데이터 기반은 보고를 용이하게 하고, CSRD 공개를 감사 가능하게 만들고, 조직이 2024년부터 적용될 변화에 더 잘 대비할 수 있도록 돕습니다.
