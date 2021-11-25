글로벌 보고 이니셔티브(GRI)란 무엇인가요?

GRI 표준은 범용, 부문 및 주제의 세 가지 섹션으로 나뉩니다. 이는 상호 연결된 모듈식 시스템입니다. 모든 조직은 세 가지 보편적인 표준을 사용하지만, 상황에 가장 적합한 부문 및 주제 표준을 선택합니다. 이 부문 표준은 매우 새로운 표준으로, 단 1개만 발표되고 현재 3개가 더 개발 중입니다.

보편적 표준은 다음과 같이 나뉩니다.

GRI 1: 기초

기초 GRI 2: 일반 공시

일반 공시 GRI 3: 중요 주제

GRI 3는 '중요한 주제'를 식별하기 위한 명확한 프로세스를 제공합니다. 이는 조직의 상황을 이해하고 실제 및 잠재적인 영향을 식별하며 이러한 영향의 중요성을 평가하고 보고에서 가장 중요한 영향의 우선순위를 지정하며 마지막으로 관련 주요 주제를 결정하는 것으로부터 시작됩니다.

주제 표준은 다음과 같이 구성됩니다.

GRI 200s: 경제 주제

경제 주제 GRI 300s: 환경 주제

환경 주제 GRI 400s: 사회적 주제

범용 표준은 최근에야 업데이트되었으며 이전에는 GRI 100으로 알려져 있었습니다. 새 표준을 사용해야 하는 2023년까지 보고에서 이전 표준 또는 새 표준을 볼 수 있습니다.

이 표준은 조직과 그 영향에 대한 투명한 보고에 필요한 지표, 즉 공개라고 하는 것을 지정합니다. 각 주제 표준에는 관리 접근 방식에 대한 공개 및 주제별 공개가 포함됩니다. 관리 접근 방식 공개는 조직이 중요한 주제, 관련 영향 및 이해 관계자의 합리적인 기대와 이익을 관리하는 방법을 탐구합니다.

예를 들어, GRI 403, 직업 보건 및 안전은 '사회적 주제'로 분류되는 주제 표준입니다. 이 표준에는 여러 가지 공개 사항이 있습니다.

관리 접근 방식 공개:

공개 403-1: 산업 보건 및 안전 관리 시스템

공개 403-2: 위험 식별, 위험 평가 및 사고 조사

공개 403-3: 산업 보건 서비스

공개 403-4: 산업 보건 및 안전에 대한 근로자 참여, 협의 및 소통

공개 403-5: 산업 보건 및 안전에 대한 근로자 교육

공개 403-6: 근로자 보건 증진

공개 403-7: 비즈니스 관계와 직접적으로 연결된 산업 보건 및 안전 영향의 예방 및 완화

주제별 공개:

공개 403-8: 산업 보건 및 안전 관리 시스템의 적용을 받는 근로자

공개 403-9: 근로 관련 부상

공개 403-10: 근로 관련 질병

이 표준에는 각 공개에 대한 요구 사항과 함께 가장 효과적이고 철저한 내러티브를 개발하기 위한 지침이 포함되어 있습니다. 일부 공개에는 보고에 필요한 정보를 간략하게 설명하는 요건이나 GRI 표준을 준수하는 방법에 대한 지침이 있습니다.

GRI 표준은 조직과 이해관계자가 보고서의 맥락을 이해하여 보고서가 미치는 영향의 중요성을 더 잘 파악할 수 있도록 구성되어 있습니다.

자세한 내용은 GRI 표준 요약을 참조하세요.