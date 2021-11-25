글로벌 보고 이니셔티브(GRI)란 무엇인가요?

글로벌 보고 이니셔티브(GRI)는 기업, 정부 및 기타 조직이 세계에 미치는 영향을 명확하게 전달할 수 있도록 지원하는 국제적인 독립 비영리 단체입니다. 철저하고 정확한 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 보고는 성장과 투명성 모두에 매우 중요하지만, 표준화된 방법론이 없으면 지속가능성 보고를 평가하기 어려울 수 있습니다.
GRI 표준은 지속가능성 보고에 가장 널리 사용되는 표준으로, 현재 100개 이상의 국가에서 10,000명 이상의 보고자가 사용하고 있으며 정부, 기업, 대규모 및 소규모 조직에 적용할 수 있습니다. 이는 특히 저탄소 여정에서 순 배출량 제로 목표를 달성하기 위한 조직의 노력을 추적하고 보고하는 데 유용합니다.
또한 사용자 친화적인 형식 덕분에 ESG 및 지속가능성 보고에 대한 경험과 자원이 부족한 주제별 전문가도 GRI 표준을 채택할 수 있도록 합니다. 조직이 표준에 따라 보고할 수 없는 경우(선호됨), GRI 표준을 참조하여 보고할 수 있으므로 표준은 탈탄소화 여정의 모든 단계에서 모든 규모의 조직이 매우 쉽게 이용할 수 있는 지속가능성 보고 도구가 됩니다.
GRI 표준은 일관되고 측정 가능하며 비교 가능하고 하나의 표준화된 보고 '언어'로 이해할 수 있기 때문에 지속가능성 요구 사항이 서로 다른 여러 지역에 걸쳐 운영되는 다국적 조직에 특히 중요합니다.
GRI 표준은 조직의 영향에 대한 투명성에 대해 우려하는 다양한 내부 및 외부 이해관계자와 관련이 있습니다. 이러한 이해관계자에는 일반적으로 직원, 규제 기관, 정책 입안자 및 투자자가 포함되며, 이들은 모두 일관된 통합 ESG 보고서를 이용하는 다양한 이유를 가지고 있습니다.
GRI 표준은 범용, 부문 및 주제의 세 가지 섹션으로 나뉩니다. 이는 상호 연결된 모듈식 시스템입니다. 모든 조직은 세 가지 보편적인 표준을 사용하지만, 상황에 가장 적합한 부문 및 주제 표준을 선택합니다. 이 부문 표준은 매우 새로운 표준으로, 단 1개만 발표되고 현재 3개가 더 개발 중입니다.
보편적 표준은 다음과 같이 나뉩니다.
GRI 3는 '중요한 주제'를 식별하기 위한 명확한 프로세스를 제공합니다. 이는 조직의 상황을 이해하고 실제 및 잠재적인 영향을 식별하며 이러한 영향의 중요성을 평가하고 보고에서 가장 중요한 영향의 우선순위를 지정하며 마지막으로 관련 주요 주제를 결정하는 것으로부터 시작됩니다.
주제 표준은 다음과 같이 구성됩니다.
범용 표준은 최근에야 업데이트되었으며 이전에는 GRI 100으로 알려져 있었습니다. 새 표준을 사용해야 하는 2023년까지 보고에서 이전 표준 또는 새 표준을 볼 수 있습니다.
이 표준은 조직과 그 영향에 대한 투명한 보고에 필요한 지표, 즉 공개라고 하는 것을 지정합니다. 각 주제 표준에는 관리 접근 방식에 대한 공개 및 주제별 공개가 포함됩니다. 관리 접근 방식 공개는 조직이 중요한 주제, 관련 영향 및 이해 관계자의 합리적인 기대와 이익을 관리하는 방법을 탐구합니다.
예를 들어, GRI 403, 직업 보건 및 안전은 '사회적 주제'로 분류되는 주제 표준입니다. 이 표준에는 여러 가지 공개 사항이 있습니다.
관리 접근 방식 공개:
주제별 공개:
이 표준에는 각 공개에 대한 요구 사항과 함께 가장 효과적이고 철저한 내러티브를 개발하기 위한 지침이 포함되어 있습니다. 일부 공개에는 보고에 필요한 정보를 간략하게 설명하는 요건이나 GRI 표준을 준수하는 방법에 대한 지침이 있습니다.
GRI 표준은 조직과 이해관계자가 보고서의 맥락을 이해하여 보고서가 미치는 영향의 중요성을 더 잘 파악할 수 있도록 구성되어 있습니다.
자세한 내용은 GRI 표준 요약을 참조하세요.
향상된 보고 기능을 통해 조직은 영향력을 측정, 공개, 관리 및 이해하고 전략적 기회를 더 잘 파악할 수 있습니다.
명확하고 일관된 보고는 신뢰를 구축합니다. 이를 통해 조직은 지역 사회, 산업 및 내부 직원과의 관계를 개선하여 장기적인 시장 가치를 높일 수 있습니다. 투자자들은 명확한 보고를 요구하여 지속가능성과 관련된 조직의 위험 프로필을 점점 더 면밀히 조사하고 있습니다.
GRI 표준을 사용한 지속가능성 보고는 미래에 초점을 맞춥니다. 표준은 최신 프레임워크를 반영하기 위해 지속적으로 검토되지만, GRI 표준에 따라 개발된 보고서가 관련성을 유지하고 이전 보고서 및 업계 다른 보고서와 더 쉽게 비교할 수 있습니다.
조직이 이해관계자 및 투자자 보고 요구 사항과 탈탄소화 노력에 대한 투명성을 준수하려면 전 세계적으로 인정받는 정확한 ESG 보고가 필요합니다.
2023년 S&P 500 기업의 98.6%가 지속가능성 보고서를 발표했습니다. 전 세계 모든 규모의 상장 기업은 구조화된 ESG 보고의 경제적 중요성을 점점 더 이해하고 있으며, GRI는 해당 보고를 안내하기 위해 적용 가능하고 비교 가능한 일련의 표준을 제공합니다.
ESG 소프트웨어는 정확하고 일관된 재무 등급 데이터를 제공하여 GRI 보고를 지원하는 데 사용할 수 있습니다. 정량적 데이터가 필요한 온실가스(GHG) 배출량 계산과 같은 환경 측정에 대한 보고에 특히 유용합니다. 온실가스 회계 및 지속가능성 보고는 정확하고 실시간이어야 하며 과거 에너지 데이터를 이용해야 하는 복잡한 프로세스입니다.
GRI 보고는 정보가 여러 비즈니스 부서에 걸쳐 사일로화되어 있는 경우 통합하기 어려울 수 있으며, 스프레드시트에 포함된 경우 버전 제어를 관리하기 어려울 수 있습니다. ESG 보고 소프트웨어는 로컬에서 관리되는 데이터를 제거하고 통합 정보 소스를 생성합니다. 그러면 GRI 보고를 정확하게 수행하는 데 필요한 아웃풋을 제공할 수 있습니다.
ESG 보고 솔루션 내에서 Envizi의 ESG 보고 프레임워크 모듈을 사용하면 모듈 내에서 GRI 프레임워크 질문을 사용할 수 있으므로 한 곳에서 데이터를 캡처하고 Envizi에서 GRI에 보고할 수 있습니다. ESG 보고 프레임워크 모듈은 CDP, SASB, GRESB, SECR, NGER, SDG, SFDR 및 TCFD를 포함한 여러 다른 프레임워크도 지원합니다.
모듈 내에서는 보고 요구 사항을 해결하는 가장 좋은 방법에 대한 모든 수준의 전문 지식을 조직에 알려줄 수 있는 지침과 팁도 각 질문과 함께 제공됩니다. 또한 응답이 서로 다른 프레임워크에서 동일하거나 유사할 수 있고 몇 년 동안 변경되지 않을 수 있다는 점을 감안할 때, 기존 보고에 수반되는 수동 복사 및 붙여넣기 없이 과거 응답을 서로 다른 프레임워크에서 사용할 수 있습니다.
보고는 사회와 지구에 보다 긍정적인 영향을 미치기 위해 노력하겠다는 투명한 의지를 보여 줍니다. GRI 표준은 가장 널리 사용되는 지속가능성 보고 표준으로, Envizi와 같은 ESG 보고 소프트웨어의 지원을 받아 미래지향적이고 책임감 있는 조직들이 보다 지속 가능한 세상에 기여하는 바를 알리는 데 활용될 수 있습니다.
