데이터 파이프라인 관측 가능성: 데이터 엔지니어를 위한 모델

'데이터 모니터링'을 통해 데이터 파이프라인 또는 데이터의 현재 상태를 알 수 있습니다. 데이터가 완전하고 정확하며 최신인지 여부를 알려줍니다. 파이프라인의 성공 또는 실패 여부를 알려줍니다. 데이터 모니터링은 제대로 작동하는지 또는 고장이 있는지를 보여줄 수 있지만, 그 이외의 많은 컨텍스트는 제공하지 않습니다.

따라서 모니터링은 관측 가능성의 한 가지 기능에 불과합니다. '데이터 관측성'은 다음을 포함하는 포괄적인 용어입니다.

모니터링: 파이프라인 또는 시스템의 운영 뷰를 제공하는 대시보드

파이프라인 또는 시스템의 운영 뷰를 제공하는 대시보드 알림: 예상 이벤트와 이상 징후 모두에 대한 알림

예상 이벤트와 이상 징후 모두에 대한 알림 추적: 특정 이벤트를 설정하고 추적하는 기능

특정 이벤트를 설정하고 추적하는 기능 비교: 시간 경과에 따른 모니터링(이상 징후에 대한 알림 포함)

시간 경과에 따른 모니터링(이상 징후에 대한 알림 포함) 분석: 파이프라인 및 데이터 상황에 맞게 조정되는 자동화된 문제 감지

파이프라인 및 데이터 상황에 맞게 조정되는 자동화된 문제 감지 차선책: 오류 수정을 위한 권장 조치

관측 가능성은 모니터링이라는 하나의 활동이 아니라 여러 활동을 포괄하기 때문에 엔지니어에게 훨씬 더 유용합니다. 데이터 관측성은 문제를 설명하는 데서 끝나지 않습니다. 문제를 해결하는 데 도움이 되는 컨텍스트와 제안을 제공합니다.

IBM® Databand의 공동 설립자이자 CTO인 Evgeny Shulman은 "데이터 관측성은 시스템 지표에 더 많은 컨텍스트를 추가하고, 시스템 운영에 대한 심층적인 뷰를 제공하고, 엔지니어가 개입하여 수정 사항을 적용해야 하는지 여부를 알려주기 때문에 모니터링보다 심층적입니다."라고 설명합니다. "즉, 모니터링은 특정 마이크로서비스가 주어진 양의 리소스를 소비하고 있음을 알려주는 반면, 관측 가능성은 현재 상태가 심각한 장애와 관련이 있으며 개입이 필요하다는 것을 알려줍니다."

이러한 사전 예방적 접근 방식은 데이터 파이프라인과 관련하여 특히 중요합니다.