재무 보고란 무엇인가요?

재무 보고 요구 사항은 자주 변경되며, 기업 유형과 상장 여부에 따라 달라집니다. 대표적인 기준 제정 기관에는 재무회계기준위원회(FASB), 국제회계기준위원회(IASB) 및 정부회계기준위원회(GASB)가 있습니다. 이러한 기준은 정확성과 실효성을 높이기 위해 지속적으로 변경 및 조정되고 있습니다.

증권거래위원회(SEC)와 국세청(IRS)은 기준 제정 기관의 변경 사항과 현재 경제 상황을 반영하기 위해 규정을 자주 업데이트합니다. 미국 외 지역의 기업은 국제회계기준위원회(IASB)가 제정한 국제재무보고기준(IFRS)을 준수합니다.

비상장 기업은 외부 재무 보고 요구 사항이 더 적지만, 여전히 IRS에 추정 세금을 신고하고 연간 세금 신고를 해야 합니다. 소규모 비상장 기업은 이용하는 대출 기관에 따라 특정 재무 보고 요구 사항을 충족해야 할 수 있지만, 항상 강력한 재무 관리 프로세스를 갖추고 있어야 합니다.

비상장 기업에게도 투명성은 중요하며, 재무 보고서나 투자 활동을 자발적으로 공개하는 것은 관심을 유도하기 위한 마케팅 전략이 될 수 있습니다.

반면 SEC는 상장 기업에 엄격한 재무 보고를 요구할 뿐만 아니라 이를 감독하기도 합니다. SEC의 재무 보고 요구 사항은 매우 광범위하지만, 대표적으로 분기 보고서인 10-Q, 연간 보고서인 10-K 및 비정기 사건 보고용 8-K가 있습니다. 조항과 상황에 따라 이 외에도 다양한 요구 사항이 존재합니다.



