시나리오 계획이란 무엇인가요?

시나리오 계획은 다양한 불확실성을 기반으로 잠재적 미래에 대한 여러 시나리오를 만드는 프로세스를 말합니다.
조직은 위험을 관리하고 데이터에 기반한 의사 결정을 내리는 방법으로 전략적 계획 방법을 사용하고 있습니다. 이러한 방법은 기후 변화, 시장 변동, 지정학적 변화 등과 같이 기업이 통제할 수 없는 '만약의 상황'에 대비하는 데도 도움이 됩니다.
시나리오 계획 프로세스는 추세 분석을 통해 가능한 결과의 범위와 예상 영향을 예측하고 식별하는 데 도움이 됩니다.
조직과 이해관계자는 발생할 가능성이 있는 상황을 파악함으로써 의사 결정을 개선하고 최상의 경우와 최악의 경우를 모두 관리할 수 있습니다. 이 프로세스는 시나리오 개발 외에도 조직이 이러한 미래 시나리오와 가능한 미래를 탐색하기 위한 전략을 수립하는 데도 도움이 됩니다.
시나리오 계획을 통해 조직은 위기가 발생하기 훨씬 전에 다양한 시나리오를 시각화하고 중요한 불확실성을 드러낼 수 있습니다. 이 프로세스는 기업이 어떤 조치를 취해야 하는지에 대해 브레인스토밍하고 미리 생각할 수 있도록 함으로써 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.
또한 시나리오 계획은 계획과 예산에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다. 이는 경영진과 이해관계자들이 조직의 의사결정을 내리는 데 있어 중요한 원동력입니다. 시나리오 계획은 조직이 통제할 수 없는 상황에 대응하는 대신, 사전 예방적 문제 해결과 혁신적인 사고를 유도합니다. 조직의 복원력이 강할수록 장기적인 안정성을 확보할 가능성이 더 높습니다.
시나리오 계획을 이해하는 가장 좋은 방법은 현재 Shell이라고 알려진 Royal Dutch Shell 회사의 예시를 통해 이해하는 것입니다. 이 석유 및 가스 회사는 1960년대에 생산량 증가에 따른 문제를 해결하기 위해 시나리오 계획을 사용하기 시작했고, 결국 1973년 석유 위기를 예견했습니다.
1965년에 이 회사는 재무 흐름을 예측하는 데 사용되는 전산화된 예측 도구인 UPM(Unified Planning Machinery)을 도입했습니다. 이 도구를 통해 회사 내에서 시나리오 개발 프로세스를 통해 가능한 시나리오를 만들고 향후 이벤트를 예측하는 것에 대해 더 많은 대화가 이루어졌습니다.
회사는 다양한 변수를 기반으로 대체 시나리오를 고안했습니다. 이는 자유 무역이나 지정학적 긴장이 고조되는 세상에서 조직의 미래 상태가 어떤 모습일지 이해하기 위함이었습니다.
이 작업은 Shell이 중단 사고를 이해하고 예측하는 데 중추적인 역할을 했습니다. 오늘날까지도 Shell은 '만약'이라는 질문을 던지고 시나리오 계획 프로세스를 사용하여 장기적인 과제에 대해 고민하고 위험을 완화합니다.
시나리오 계획의 목적은 결과를 예측하는 것뿐만 아니라 어떤 요인으로 인해 그런 결과가 발생했는지 파악하는 데 있습니다. 외부 및 내부 비즈니스 환경 요인을 살펴보고 조직 프로세스 전반에 걸쳐 시나리오 계획을 통합하는 것이 중요합니다.
시나리오 계획 프로세스는 모든 조직에 동일하지 않으며, 필요에 따라 추가 단계가 필요할 수 있습니다. 하지만 다음은 모든 조직이 지침으로 사용할 수 있는 5가지 주요 단계입니다.
생산적인 시나리오 계획 프로세스를 위해서는 모든 조직이 명확한 목표를 수립하는 것부터 시작해야 합니다.
이 목표는 장기적인 목표일 수도 있고 더 즉각적인 목표일 수도 있습니다. 어느 쪽이든 조직은 향후 몇 달 또는 몇 년 안에 어떤 모습이 되기를 희망하는지 구상해야 합니다.
주요 목표를 결정한 후 팀은 현재 조치가 잠재적 결과에 어떤 영향을 미치는지 분석해야 합니다.
조직은 이러한 결과가 주요 목표에 부합하는지 확인하고 향후 영향을 이해하여 적절하게 대응해야 합니다.
조직의 방향을 결정할 때는 여러 가지 요소를 고려해야 합니다. 이러한 요인은 조직 변화와 같은 내부 요인일 수도 있고 지정학적 긴장과 같은 외부 요인일 수도 있습니다.
어떤 요인이든 간에 조직은 정확한 예측과 인사이트를 얻기 위해 각각의 요인에 대해 철저히 파악해야 합니다.
영향 요인을 파악하는 것과 마찬가지로 조직은 각 시나리오의 영향도 평가해야 합니다. 이러한 접근 방식에는 여러 시나리오를 만들고 조건, 가정 및 확률에 따라 각 시나리오의 가능성을 판단하는 것이 포함됩니다.
이에 대한 평가 후에는 각 시나리오의 영향에 대한 평가가 이어집니다. 조직은 잠재적인 영향을 고려하고 적절한 조치를 결정해야 합니다.
마지막으로, 조직은 각 시나리오에 대한 초기 지표를 개발해야 합니다.
이 단계는 조직이 선제적으로 조치를 취하고 장애 또는 문제가 주요 이벤트로 확대되기 전에 미리 감지할 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다. 또한 조직과 이해관계자에게 경쟁 우위를 제공하여 항상 준비된 상태를 유지하고 차분하게 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
다음은 조직이 시나리오 계획을 사용할 때 누릴 수 있는 몇 가지 주요 이점입니다.
시나리오 계획은 여러 형태로 존재합니다. 조직이 취하는 접근 방식은 초점을 맞출 부분과 사용하는 방법론에 따라 달라집니다.
정량적 시나리오 계획 접근 방식은 '낙관적', '비관적', '최선의 추측'이라는 세 가지 시나리오를 사용합니다.
낙관적 시나리오는 조직에게 가능한 최상의 결과를 제공합니다. 비관적 시나리오는 시장 붕괴나 통제할 수 없는 환경 요인과 같은 최악의 시나리오를 탐색합니다. 마지막으로, 최선의 추측 시나리오는 현재 추세와 재무 예측을 고려하여 재무 영향을 평가합니다.
조직은 규범적 시나리오 계획 방법을 사용하여 이상적인 시나리오와 결과를 개발하고, 이를 달성하기 위해 역으로 작업할 수 있습니다.
이 방식은 장기 계획 및 조직이 중요한 목표를 설정하려는 경우에 가장 적합합니다. 이는 조직이 원하는 것을 정확히 구현할 수 있는 템플릿을 개발하도록 돕는 미래 지향적 접근 방식입니다.
탐색적 시나리오 계획은 특정 기간, 변동성이 큰 환경, 수많은 불확실성에 따라 광범위한 잠재적 미래를 고려하는 접근 방식입니다.
이 방법은 다양한 시나리오를 구축하여 조직이 실시간으로 적응할 수 있도록 도와줍니다.
이 시나리오 계획 방식은 조직이 직면하고 있는 단기 및 중기 과제에 중점을 둡니다. 이 방식은 운영 위험이나 일상적인 업무에 초점을 맞추고 특정 문제를 해결하는 경향이 있습니다.
공급망 장애 또는 인력 부족과 같은 특정 문제가 있는 조직은 이 방식을 고려하여 구체적인 비상 계획을 수립할 수 있습니다.
전략적 관리 방법은 시나리오 계획 수립을 위한 또 다른 거시적 접근법이지만, 주로 외부 영향 요인에 초점을 맞춥니다.
이 접근 방식은 장기 전략을 수립하고 조직이 경제 변화, 기술 발전 또는 사회적 추세와 같은 요인에 따라 전반적인 방향을 이해하는 데 사용됩니다.
모든 산업의 조직은 시나리오 계획을 사용하여 불확실성을 극복하고 더 나은 결과를 도출합니다. 다음의 일반적인 사용 사례는 다양한 활용도를 잘 보여줍니다.
재무팀은 시나리오 계획을 핵심 활동 전반에 적용하는 방법을 보여주는 훌륭한 사례입니다. 팀은 예산 책정, 예측 및 실시간 분석을 위한 시나리오 계획을 사용하여 수요 및 비용의 변화가 조직의 상황에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 탐색할 수 있습니다.
통합된 계획 프로세스를 통해 조직은 계획 주기를 가속화하고 성장을 촉진할 수 있습니다.
공급망을 보유한 기업들은 수요 계획 수립, 재고 최적화 및 유통 분석을 위해 시나리오 계획 수립 방식을 활용하고 있습니다.
조직은 올바른 계획 분석 도구를 사용하여 '가정' 시나리오 분석을 수행하고 통합 대시보드를 구현할 수 있습니다. 이러한 대시보드는 팬데믹과 같은 중대한 변화나 규제 업데이트와 같은 사소한 변화 및 변동을 모두 모니터링할 수 있습니다. 조직은 다양한 시나리오를 모델링하고 비상 계획을 선제적으로 개발할 수 있습니다.
지속 가능한 관행과 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 표준 준수는 많은 조직에서 우선순위가 되고 있습니다.
시나리오 계획은 기후 위험을 완화하기 위한 지속가능성 계획, 시뮬레이션 및 최적화에 사용할 수 있습니다. 이 접근 방식은 결과를 예측하는 데 도움이 될 수 있으며, 일부 도구는 제품 탄소 발자국(PCF)을 계산할 수도 있습니다.
시나리오 계획은 영업 계획을 수립하고 특정 영업 전략을 테스트하는 데 매우 효과적인 접근 방식입니다. 이러한 접근 방식을 통해 조직은 제품 라이프사이클의 여러 지점에서 판매 전략을 테스트하고, 결과에 따라 계획을 조정하며 리소스를 더 잘 할당할 수 있습니다.
이와 별도로, 영업 및 지역 관리자는 시나리오 계획을 사용하여 영업 역량 데이터를 실시간으로 추적하고 리소스를 효과적으로 할당할 수 있습니다.
전체 시나리오 계획 프로세스는 상당한 작업이 될 수 있으며, 이는 조율과 협업을 필요로 합니다. 다음은 성공적인 프로세스가 되기 위해 조직이 따라야 하는 몇 가지 모범 사례입니다.
