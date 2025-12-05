시나리오 계획이란 무엇인가요?

조직은 위험을 관리하고 데이터에 기반한 의사 결정을 내리는 방법으로 전략적 계획 방법을 사용하고 있습니다. 이러한 방법은 기후 변화, 시장 변동, 지정학적 변화 등과 같이 기업이 통제할 수 없는 '만약의 상황'에 대비하는 데도 도움이 됩니다.

시나리오 계획 프로세스는 추세 분석을 통해 가능한 결과의 범위와 예상 영향을 예측하고 식별하는 데 도움이 됩니다.

조직과 이해관계자는 발생할 가능성이 있는 상황을 파악함으로써 의사 결정을 개선하고 최상의 경우와 최악의 경우를 모두 관리할 수 있습니다. 이 프로세스는 시나리오 개발 외에도 조직이 이러한 미래 시나리오와 가능한 미래를 탐색하기 위한 전략을 수립하는 데도 도움이 됩니다.