기후 위험이란 무엇인가요?

기후 위험 평가에는 기후 변화가 조직이나 지역에 미치는 잠재적 영향을 파악하고 정량화하는 것이 포함됩니다. 여기에는 극심한 기상 현상과 기후 패턴 변화 등 발생할 가능성이 있는 물리적 기후 위험은 물론, 저탄소 경제로의 전환과 관련된 전환 위험도 찾아내는 것이 포함됩니다.

조직은 다양한 요소를 기반으로 이러한 위험에 대한 취약성을 평가하고 미래에 미칠 수 있는 영향을 측정해야 합니다. 예를 들어, 회사는 자사 시설 중 얼마나 많은 곳이 홍수 발생 위험 지역에 위치하고 있는지 평가할 수 있습니다. 이러한 영향을 정량화하기 위해 조직은 재정적 측면에서 피해를 추산해야 합니다. 여기에는 물리적 손상으로 인한 잠재적 수리 비용, 운영 중단으로 인한 매출 손실, 새로운 규정으로 인한 준수 비용을 계산하는 것이 포함될 수 있습니다.

시나리오 분석은 기후 위험 평가에도 필수적인 요소입니다. 기후 과학을 활용하여 미래의 기후 시나리오와 잠재적 영향을 예측합니다. 기후 위험 평가에 사용되는 데이터는 다양한 출처에서 나올 수 있습니다. 여기에는 기후 모델, 과거 기후 데이터, 사회경제적 예측 및 회사별 지표가 포함됩니다. 사용되는 방법론은 평가 범위와 조직의 특정 요구 사항에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

효과적인 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 목표를 설정하려는 국가와 조직이 늘어나면서 기후 위험 평가가 가이드 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 유럽 환경청은 2024년에 기후 변화 적응을 위한 정책 우선순위를 파악하고 ESG 의사 결정에 지원하기 위해 최초의 유럽 기후 위험 평가(EUCRA)를 발표했습니다.3