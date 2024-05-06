기후 위험이란 무엇인가요?

기후 리스크는 기후 변화가 환경, 기업, 사회의 다양한 측면에 미칠 수 있는 잠재적인 부정적 영향을 의미합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
기후 위험을 이해하는 것은 여러 가지 이유로 중요합니다. 기후 변화의 결과는 사회적 불평등을 심화시키고 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 세계보건기구는 2030년부터 2050년까지 기후 변화로 인한 영양실조, 질병, 더위 스트레스 때문에 매년 약 25만 명이 추가로 사망할 것으로 추정합니다.1 또한 극심한 기상 현상은 인명 손실, 이재민 발생, 빈곤 증가로 이어질 수 있습니다.
기후 관련 재무 정보 공개 TF(TCFD)에 따르면, 이러한 기후 변화는 조직 및 글로벌 금융 시스템 전반에 잠재적인 재무적 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 영향에는 재산 및 인프라 피해, 운영 중단, 보험 청구 증가 등이 포함됩니다. 투자자들은 투자 결정 시 기후 위험을 점점 더 많이 고려하고 있습니다. 한편, 전 세계의 정부와 기타 기관에서는 기업이 기후 관련 위험을 평가하고 공개하도록 요구하는 새로운 규정과 표준을 개발하고 있습니다.
기후 위험은 대개 저소득 국가나 인프라가 부족한 지역 등 취약 계층에 영향을 미칩니다. 섬나라와 해안 지역은 해수면 상승과 열대성 폭풍의 빈도와 강도 증가로 인해 심각한 위험에 직면해 있습니다.
사하라 이남 아프리카 지역에서는 기후 변화와 강우 패턴의 변화가 식량 안보와 물 가용성에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 남아시아에서는 인도, 방글라데시, 파키스탄 등이 극심한 더위와 몬순 패턴의 변화로 인한 피해 위험에 처해 있습니다.
이 지역의 높은 인구 밀도는 이러한 사건의 잠재적 영향을 증가시킬 수 있습니다. 북극은 지구 평균보다 거의 두 배 빠른 속도로 온난화되고 있으며, 이로 인해 빙하와 영구 동토층이 녹고 있습니다. 이것은 생태계와 원주민 사회를 위협하며, 전 세계의 해수면 상승에도 기여합니다.
기후 위험은 대체로 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
이러한 범주는 기후 조건의 변화로 인해 발생하는 직접적인 위협이며, 허리케인, 홍수, 폭염, 가뭄 등 극심한 기상 현상으로 인한 심각한 위험이 포함됩니다. 또한 해수면 상승, 기온 상승 등 기후 패턴의 장기적 변화로 인해 발생하는 문제도 포함됩니다.
이러한 위험은 저탄소 경제에 적응하는 과정에서 발생합니다. 산업, 기업, 지역사회가 화석 연료에서 벗어나는 전환을 진행함에 따라, 이러한 자원에 크게 의존하는 사람들은 상당한 재정적 손실과 사회경제적 혼란에 직면할 수 있습니다. 여기에는 특정 제품이나 서비스에 대한 수요 감소로 이어질 수 있는 정책 및 규제 변화, 기술 발전, 소비자 선호도의 변화 등이 포함됩니다.
이러한 위험은 기후 변화로 인해 손실을 입은 개인과 기업과 관련이 있으며, 책임이 있는 사람에게 보상을 요구합니다. 여기에는 기후 변화에 대한 영향을 완화하지 못하거나 그 영향에 적응하지 못한 기업이나 정부에 대한 법적 조치가 포함될 수 있습니다.
전반적인 기후 위험을 구성하는 물리적 위험, 전환 위험, 책임 위험은 다양한 영향을 미칠 수 있습니다. 이제 이러한 변화가 기업, 지역사회 및 환경에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 자세히 살펴보겠습니다.
기후 변화는 폭염, 가뭄, 홍수, 폭풍 등 극심한 기상 현상의 빈도와 강도 증가와 관련이 있습니다. 이러한 이벤트는 인프라를 손상시키고 운영 및 공급망을 중단시키며 인명 손실을 초래할 수 있습니다. 해수면 상승으로 인해 토지가 유실되고 이동됩니다. 강수 패턴의 변화로 인해 일부 지역에서는 물 부족이 발생하는 반면 다른 지역에서는 홍수가 발생할 수 있습니다.
이는 농업에 영향을 미치고, 물 공급에 영향을 미치며, 건조 지역의 산불 위험을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 변화는 생태계에도 상당한 영향을 미쳐 종 분포의 변화와 생물 다양성의 위협을 초래합니다. 예를 들어 산호초는 수온에 매우 민감하며, 해수 온도 상승과 산성화에 심각한 영향을 받습니다.
기후 변화는 건강과 생활 수준부터 문화와 사회 구조에 이르기까지 인간 삶의 다양한 측면에 영향을 미쳐 사회적으로 심오한 영향을 줍니다. 기후 변화는 더위로 인한 질병부터 말라리아, 뎅기열과 같은 질병의 확산까지, 의학적 문제를 악화시킬 수 있습니다. 기상 패턴의 변화는 인간의 건강, 농업, 에너지 생산에 필수적인 깨끗하고 안전한 물에 대한 접근을 복잡하게 만들 수 있습니다.
기후 위험은 종종 저소득 국가, 원주민, 노인, 어린이 등 가장 취약한 계층에 불균형적으로 영향을 미칩니다. 이는 기존의 사회적 불평등을 심화시키고 빈곤과 소외의 증가, 이주, 불안정, 갈등으로 이어질 수 있습니다. 세계은행에 따르면, 기후 행동이 없다면 2030년까지 1억 명 이상의 사람들이 추가로 빈곤에 처할 수 있습니다.2
기업의 경우 기후 위험은 다양한 방식으로 나타날 수 있습니다. 극심한 기상 현상과 기상 패턴의 변화로 인한 물리적 위험은 건물, 장비, 인프라 등 자산을 손상시킬 수 있습니다. 또한 공급망과 생산 공정에 차질을 빚고 노동력을 구하고 안전한 근무 조건을 유지하기가 더 어려워질 수 있습니다.
기후 위험은 기업의 지출 증가로 이어질 수 있으며, 여기에는 보험료 인상이나 새로운 규제 기준을 충족하기 위한 높은 준수 비용이 포함됩니다. 재정적 측면에서 전환 위험은 자산의 좌초로 이어질 수 있는데, 이는 자산의 가치가 손실되거나 유용 수명이 끝나기 전에 부채로 전환된다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 화석 연료에 크게 의존하는 기업과 지역은 전 세계가 재생 에너지원으로 전환함에 따라 상당한 재정적 위험에 직면할 수 있습니다.
거시경제적 측면에서 기후 위험은 금융 안정에 체계적 위협을 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 기후 위험으로 인해 자산이 갑자기 재평가되면 더 광범위한 금융 위기가 발생할 수 있습니다. 이해관계자들이 기후 위험에 더욱 민감해짐에 따라 기후 위험을 평가하고 완화하기 위한 조치를 취하는 것이 기업의 의사 결정 접근 방식의 필수적인 부분이 될 수 있습니다.
기후 위험 평가에는 기후 변화가 조직이나 지역에 미치는 잠재적 영향을 파악하고 정량화하는 것이 포함됩니다. 여기에는 극심한 기상 현상과 기후 패턴 변화 등 발생할 가능성이 있는 물리적 기후 위험은 물론, 저탄소 경제로의 전환과 관련된 전환 위험도 찾아내는 것이 포함됩니다.
조직은 다양한 요소를 기반으로 이러한 위험에 대한 취약성을 평가하고 미래에 미칠 수 있는 영향을 측정해야 합니다. 예를 들어, 회사는 자사 시설 중 얼마나 많은 곳이 홍수 발생 위험 지역에 위치하고 있는지 평가할 수 있습니다. 이러한 영향을 정량화하기 위해 조직은 재정적 측면에서 피해를 추산해야 합니다. 여기에는 물리적 손상으로 인한 잠재적 수리 비용, 운영 중단으로 인한 매출 손실, 새로운 규정으로 인한 준수 비용을 계산하는 것이 포함될 수 있습니다.
시나리오 분석은 기후 위험 평가에도 필수적인 요소입니다. 기후 과학을 활용하여 미래의 기후 시나리오와 잠재적 영향을 예측합니다. 기후 위험 평가에 사용되는 데이터는 다양한 출처에서 나올 수 있습니다. 여기에는 기후 모델, 과거 기후 데이터, 사회경제적 예측 및 회사별 지표가 포함됩니다. 사용되는 방법론은 평가 범위와 조직의 특정 요구 사항에 따라 크게 달라질 수 있습니다.
효과적인 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 목표를 설정하려는 국가와 조직이 늘어나면서 기후 위험 평가가 가이드 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 유럽 환경청은 2024년에 기후 변화 적응을 위한 정책 우선순위를 파악하고 ESG 의사 결정에 지원하기 위해 최초의 유럽 기후 위험 평가(EUCRA)를 발표했습니다.3
기후 복원력을 구축하려면 완화(예: 온실가스 배출 감소)와 기후 변화 적응을 모두 포함하는 총체적인 접근 방식, 즉 지역과 조직이 장기적으로 계속 기능할 수 있도록 지속가능성을 변화시키는 접근 방식이 필요합니다.
화석 연료에서 풍력, 태양광, 지열, 수력 Power와 같은 재생 에너지원으로 전환하면 온실 가스 배출을 크게 줄일 수 있으며, 결과적으로 지구 온난화의 전반적인 속도를 늦출 수 있습니다.
산림을 보호하고 복원하고, 지속 가능한 농업을 촉진하고 습지를 보존하면 탄소를 격리하고, 생물다양성을 보호하며 극단적인 기상 현상으로부터 완충할 수 있습니다.
전반적인 에너지 수요를 줄이고 기후 변화에 더 잘 견딜 수 있는 인프라를 구축하면 전력 생산 및 공급에 따른 환경 영향을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 여기에는 효율적인 단열재와 자연 채광과 같은 특징을 통합한 "친환경" 건물을 건설하거나 홍수에 강한 도시 배수 시스템을 개발하는 것이 포함될 수 있습니다.
일부 금융 상품은 잠재적인 기후 변화 위험을 상쇄하고 기후 대응을 위한 자원을 동원하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 친환경 채원은 재생 에너지 프로젝트, 에너지 효율적인 건물, 대중교통 시스템 등 환경적 이점이 있는 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 발행됩니다. 기후 보험은 극심한 기상 현상으로 인한 재정적 영향으로부터 기업과 지역사회를 보호할 수 있습니다.
정부와 정책 입안자는 회복력을 구축하는 데 도움이 되는 다양한 조치를 시행할 수 있습니다. 예를 들어, 탄소 가격 책정은 탄소세나 배출량 상한 및 거래 제도를 통해 GHG 배출량에 가격을 책정하여 기업이 감축 조치를 취하도록 유도하는 것입니다.
다른 조치로는 재생 에너지에 대한 투자나 전환을 장려하고, 에너지 효율성 업그레이드 비용을 상쇄하고, 지속 가능한 개발을 위한 규칙을 설정하고 새로운 연구 개발에 자금을 지원하는 방법이 있습니다. 많은 정부와 조직에서는 투자자, 고객 및 기타 이해관계자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕기 위해 기후 정보 공개 요건을 강화하고 있습니다.
다른 기업, 정부, NGO, 연구 기관 및 기타 의사 결정권자와 협력하면 국가와 회사가 지식을 공유하고, 정책을 수립하고, 기후 위험을 관리하기 위한 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 인식을 높이고 기후 교육을 홍보하면 개인과 지역사회가 행동할 수 있는 힘을 얻을 수 있습니다.
데이터 캡처, 온실가스 보고 등 지속가능성을 지향하는 조직이 ESG 소프트웨어 플랫폼에서 무엇을 발견하고자 하는지에 관한 인사이트를 확인해 보세요.
개발자와 데이터 과학자에게 환경 데이터와 AI 기반 인사이트를 제공하여 기후 복원력과 비즈니스 효율성을 높이세요.
AI 기반 기술과 IBM의 지속가능성 솔루션과의 전략적 파트너십을 통해 환경 목표를 달성하세요.
IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.
개발자와 데이터 과학자들에게 환경 데이터와 AI 기반 인사이트를 제공하여 기후 복원력과 비즈니스 효율성을 높이세요.