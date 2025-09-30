비상사태 계획이란 무엇인가요?

회사가 직면한 위험을 파악하고, 각 위험의 가능성과 심각도를 결정하고, BIA를 수행한 후 비즈니스 리더는 간단한 3단계 프로세스에 따라 백업 계획을 수립할 수 있습니다.

계획을 실행에 옮길 요인을 파악합니다. 예를 들어, 폭풍이 근접했을 때 비상사태 계획을 실행할 시점은 언제입니까? 50마일 떨어져 있을 때입니까? 아니면 100마일입니까? 실행을 담당하는 팀이 언제 작업을 시작할지 알 수 있도록 명확한 결정을 내려야 합니다.

적절한 대응을 설계합니다. 사업이 대비해야 하는 위협이 도래했습니다. 회사가 신속하게 원상 복구할 수 있도록 각 팀은 자신에게 기대되는 바가 무엇인지 정확히 알아야 합니다. 명확하고 접근 가능한 지침, 따르기 쉬운 프로토콜, 모든 사람이 서로 통신할 수 있는 방법이 필요합니다.

책임을 명확하고 공정하게 위임합니다. 다른 이니셔티브와 마찬가지로 비상사태 계획도 성공하려면 효과적인 프로젝트 관리가 필요합니다. 자연재해와 같은 실존적 위협이 발생할 경우, 회사의 복구를 돕는 데 관여하는 모든 사람은 자신의 역할을 숙지하고 이를 수행하는 데 필요한 적절한 교육을 받아야 합니다. 예를 들어, 화재의 경우 소방 교육을 받지 않은 직원이 호스를 집어 들기를 기대하는 것은 공정하지 않습니다. 그러나 적절한 교육을 통해 직원 수를 조사하거나 각 층을 방문하여 다른 직원이 대피했는지 확인할 수 있습니다.

계획을 설계할 때 팀 간의 워크플로우를 개선할 수 있는 한 가지 방법은 RACI 차트를 만드는 것입니다. RACI는 책임(responsible), 책무(accountable), 컨설팅(consulted), 정보(informed)의 약자로, 팀과 개인이 책임을 위임하고 실시간으로 위기에 대응할 수 있도록 지원하는 널리 사용되는 프로세스입니다.