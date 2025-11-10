FP&A 팀은 한동안 머신러닝(ML) 같은 AI 도구를 사용했지만 데이터 품질 문제와 AI 리터러시 부족으로 도입이 지연되고 있습니다. 그러나 OpenAI의 ChatGPT, Microsoft의 Copilot 같은 생성형 AI 애플리케이션이 급증하면서 AI 도입에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다.

이러한 생성형 AI 도구는 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하며 요청자의 질문에 자연어로 대답합니다. 코딩이나 데이터 과학 학위 없이도 보고서를 분석하고 재무 예측에 대한 인사이트를 제공하기도 합니다. 이 도구를 사용하면 시간이 많이 소요되는 예전 방식의 추세 분석과 엑셀 스프레드시트를 다루는 수동 작업의 필요성을 줄어듭니다.

이러한 고급 알고리즘은 ML, 자연어 처리(NLP), 예측 분석을 통해 대량의 재무 및 운영 데이터 세트를 신속하게 처리합니다. 이 프로세스는 최고 재무 책임자(CFO)와 같은 재무 책임자가 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지능적이고 심층적인 인사이트를 제공합니다.

현재 많은 조직이 AI를 도입하며 도구를 실험하고 있습니다. 그러나 AI 기반 혁신을 위한 적절한 계획이 없으면 FP&A 팀의 채택은 제한됩니다. 재무 리더가 분석 프로세스에 적극적으로 참여하고 처음부터 사업부들 사이의 사일로를 줄여 의미 있는 파트너십을 형성하는 것이 중요합니다.