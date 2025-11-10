FP&A에서의 AI는 인공지능(AI)을 사용하여 FP&A 관행을 혁신하고 재무팀이 전략적 비즈니스 파트너로 거듭나도록 지원하는 것을 말합니다.
종래의 FP&A 방식으로는 이제 충분하지 않습니다. 진화하는 금융 환경은 이제 데이터를 자동화하고 예측을 개선하며 실시간 전략적 의사 결정을 지원하는 FP&A 영역 전반에 AI를 도입하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이와 별개로, FP&A 팀은 일상적이고 단조로운 업무에 AI를 사용하면서 좀 더 의미 있는 업무에 집중할 수 있습니다. 이러한 방식은 재무 전문가들의 역할이 협업과 비즈니스 파트너십으로 바뀌어가는 과정에서 매우 중요합니다.
FP&A 전문가는 예로부터 예측을 생성하고 과거 데이터를 분석하는 일을 담당해 왔지만, 변동성이 강한 지금의 환경에는 미래 지향적인 사고와 혁신을 수용하는 사람들이 필요합니다. 재무 조직은 이미 AI 도입이 기업에 미칠 수 있는 영향을 확인하고 있습니다.
예를 들어 IBM 기업가치연구소(IBV)가 최근 진행한 설문조사에 따르면 종단간 AI를 구현한 조직은 다른 조직과 비교했을 때 '최고 사분위수 투자 수익률(ROI)'을 달성했습니다. 이 과정은 AI, 클라우드 컴퓨팅, 애플리케이션 현대화를 아우르는 IT 전략을 수반합니다.
FP&A 팀은 한동안 머신러닝(ML) 같은 AI 도구를 사용했지만 데이터 품질 문제와 AI 리터러시 부족으로 도입이 지연되고 있습니다. 그러나 OpenAI의 ChatGPT, Microsoft의 Copilot 같은 생성형 AI 애플리케이션이 급증하면서 AI 도입에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다.
이러한 생성형 AI 도구는 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하며 요청자의 질문에 자연어로 대답합니다. 코딩이나 데이터 과학 학위 없이도 보고서를 분석하고 재무 예측에 대한 인사이트를 제공하기도 합니다. 이 도구를 사용하면 시간이 많이 소요되는 예전 방식의 추세 분석과 엑셀 스프레드시트를 다루는 수동 작업의 필요성을 줄어듭니다.
이러한 고급 알고리즘은 ML, 자연어 처리(NLP), 예측 분석을 통해 대량의 재무 및 운영 데이터 세트를 신속하게 처리합니다. 이 프로세스는 최고 재무 책임자(CFO)와 같은 재무 책임자가 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지능적이고 심층적인 인사이트를 제공합니다.
현재 많은 조직이 AI를 도입하며 도구를 실험하고 있습니다. 그러나 AI 기반 혁신을 위한 적절한 계획이 없으면 FP&A 팀의 채택은 제한됩니다. 재무 리더가 분석 프로세스에 적극적으로 참여하고 처음부터 사업부들 사이의 사일로를 줄여 의미 있는 파트너십을 형성하는 것이 중요합니다.
AI를 사용하면 FP&A 프로세스 전체에 변화가 생기고, 조직이 신기술의 이점을 누리며 실시간 대시보드와 시각 자료를 생성할 수 있습니다. FP&A의 다른 주요 AI 사용 사례는 여러 재무 부서에서 찾아볼 수 있습니다.
AI 기능은 FP&A가 예측 모델과 사일로화된 계획에서 실행 가능한 인사이트를 도출하는 데 도움이 됩니다. AI 기반 예측 포캐스팅은 재무 데이터를 세부적으로 분석하여 기존 FP&A 모델로는 발견할 수 없는 인사이트를 찾아냅니다.
ML 알고리즘은 이 애플리케이션의 중추이며, 예측 정확도를 위해서는 내부 및 외부 신호를 학습해야 합니다. 정적 모델과 달리 AI는 각각의 새로운 데이터 포인트에서 학습합니다.
국제적인 사건이나 시장 변화로 인해 예측 가능한 결과가 바뀌면 예측이 자동으로 조정됩니다. 다음은 예측 분석의 실제 사례입니다. AI 모델은 과거 판매량에만 의존하여 미래 성능을 예측하지 않고 거시 경제 동향, 계절성, 고객 심리와 같은 요소를 고려할 수 있습니다.
예측 다음 단계는 시나리오 시뮬레이션입니다. AI는 다양한 비즈니스 결과가 반영된 다중 변수 시나리오를 생성하는 데 사용되고 있습니다. AI 솔루션은 '만야'의 상황을 시뮬레이션하여 조직이 잠재적 결과를 평가하는 데 도움을 줍니다.
이러한 모델은 수요 변화, 금리 변화, 공급망 중단 같은 시나리오를 시뮬레이션하는 데 사용됩니다. AI 솔루션은 시나리오를 생성한 후 최선의 조치를 제안하고 잠재적 결과를 평가합니다. 과거에는 지원 도구로만 사용되었던 AI가 이제 변화, 전략적 계획, 위험 관리 개선을 위한 기술로 자리 잡았습니다.
FP&A 팀은 AI 시스템을 사용해 이상 징후를 감지하고 분산을 분석해서 비정상적인 거래를 파악할 수 있습니다. 이 알고리즘들은 정상적인 금융 행동 패턴을 학습하고 예상 결과와의 차이를 감지하도록 훈련되었습니다. 이를 통해 FP&A 팀은 문제를 더 빠르게 조사하고 재무 건전성을 유지할 수 있습니다.
이와 별개로 NLP는 대규모 데이터 세트를 명확한 내러티브로 변환하여 재무 전문가가 경영진 및 이해관계자에게 인사이트를 명확하게 전달하도록 지원합니다. 이 방식은 보고를 간소화하고 핵심적인 재무 결정에 영향을 미칠 수 있는 통찰력 있는 보고서를 제공합니다.
AI는 반복 작업과 수동 작업을 줄여 FP&A 팀의 워크플로를 혁신합니다. Ernst & Young이 발간한 FP&A 트렌드 연구 보고서에 따르면 가장 일반적인 생산성 향상은 네 가지 영역으로 나뉩니다.
AI 도구는 이 네 가지 영역에서 결과물을 증폭하고 인간의 업무 시간을 줄여주는 역할을 하고 있습니다. 이제 꼼꼼하게 예산을 작성하는 어려운 작업을 사람이 직접 하지 않고 AI를 사용합니다. 이는 전문가가 예산 값을 설정하고, AI 어시스턴트가 회의 예약과 의제 초안 작성 같은 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다.
FP&A에서 AI는 워크플로에 영향을 미치는 것에서 그치지 않고, 전체 프로세스와 그 작동 방식을 재편하고 있습니다. FP&A 팀에서의 역할은 최고 수준에서도 변화하고 있으며, 지금까지 고려되지 않았던 기능이 높이 평가되고 있습니다.
AI 기반 FP&A 비즈니스 환경은 팀 내 역할과 함께 변화하고 있습니다. 이전에는 분석가 모델이었던 것이, 이제는 좀 더 다기능적인 접근 방식으로 바뀌었습니다. 새로운 기술을 관리하는 동시에 AI 도구가 조직의 목표에 어떻게 부합하는지에 대한 더 큰 그림을 그리기 위한 기술력과 소프트 스킬에 모두 가치를 둡니다.
이러한 역량은 특히 CFO에게 중요합니다. 이들의 기존 역할은 과거 활동에 대해 보고하고 높은 수준에서 전략을 설명하는 것입니다. 하지만 이제는 더 세분화되고 상세한 방식을 취하는 동시에 혁신을 주도해야 합니다. 바로 이러한 상황에, 생성형 AI 도구는 재무팀과 CFO가 이러한 복잡한 상황을 해결하기 위한 새로운 도구를 제시합니다.
FP&A에서의 AI는, 민첩하고 다각적인 팀원이 되어야 하는 재무 전문가들에게 필요한 역량과 기술을 근본적으로 변화시키고 있습니다.
돌이켜보면, FP&A의 기존 역할은 수동 데이터 수집, 재무 보고를 위한 스프레드시트 모델링과 과거 추세 분석에 더 중점을 두었습니다. 하지만 이제는 팀원들이 자신이 사용하는 기술을 이해하고 AI 도구를 사용하여 효과적으로 협업하게 하는 데 중점을 둡니다. 이 개인들은 타인과 협력하고, 새로운 솔루션을 채택하는 데 열린 태도를 유지해야 하며, 세부적인 인사이트를 제시하는 동시에 의사 결정 프로세스를 간소화한다는 공동의 목표에 집중해야 합니다.
FP&A는 이제 AI를 통해 지속가능성 데이터를 재무 분석과 예측에 직접적으로 편입할 수 있습니다. 기존에는 탄소 배출량이나 에너지 사용 같은 지속 가능성 지표를 재무 성과와 별개로 추적했기에, FP&A 팀이 환경 또는 사회 관련 목표를 사업 성과와 연결하기 어려웠습니다.
AI 기반 분석은 다양한 소스에서 가져온 대량의 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 데이터를 처리할 수 있습니다. 이러한 유형의 데이터 분석은 FP&A 팀이 지속 가능한 관행과 재무 결과 사이에서 패턴과 상관 관계를 파악하는 데 도움이 됩니다.
FP&A에 AI를 도입하려면 명확한 리더십 방향, 강력한 데이터 기반과 지속적인 개선을 결합한 구조화된 접근 방식이 필요합니다. 성공을 보장하기 위해서는 기술을 비즈니스 목표에 맞추고 팀이 효과적으로 적응할 수 있도록 전략적 로드맵을 취해야 합니다. 다음 다섯 단계는 FP&A에 AI를 성공적으로 통합하기 위한 실질적 경로를 설명합니다.
경영진과 FP&A 팀은 더 이상 사일로에서 기능할 수 없습니다. FP&A의 미래는 전체론적 업무 방식을 우선시하는 조직의 역량에 달려 있습니다. IBM® Consulting의 재무 및 공급망 혁신 리더 Deepak Joshi는 통합 비즈니스 계획(IBP) 접근 방식으로의 전환이 일어나고 있다고 제안합니다. 이는 조직의 여러 부서가 협력하여 사업 수행을 위한 통합 계획을 수립하는 프로세스입니다.
"FP&A는 교차 기능 협력을 촉진함으로써 이 변화를 이끌기 위한 독특한 위치에 있습니다." Joshi는 이렇게 말했습니다. FP&A는 데이터 사일로를 허물고 투명성을 장려함으로써 서로 다른 부서가 비즈니스 목표를 공유하며 협력할 수 있도록 지원합니다.
FP&A 조직이 미래의 요구 사항을 충족하려면 대응형 기능에서 혁신과 호기심을 주도하는 선제적 동인으로 스스로를 재편해야 합니다(각주 삽입). 이러한 기술을 통합하는 것은 어려운 작업일 수 있습니다. 하지만 중동 및 북아프리카(MENA), 인도, 동남아시아(SEA)의 최대 옴니채널 소매업체 중 하나인 Landmark Retail 효율성을 극대화한 것을 보면, 다른 FP&A 팀에게도 불가능은 아닙니다.
Landmark Retail은 여러 국가와 지역에 사업장을 두고 여러 브랜드와 협력하면서 데이터를 통합하고 예산 편성 프로세스를 보다 효율적으로 만들고자 했습니다.
이 소매업체가 선택한 IBM Planning Analytics는 8~10주 이내에 성공적인 개념 증명을 생성하고, 눈에 띄게 간소화되고 효율적인 예산 책정 프로세스를 달성하는 데 도움이 되었습니다. Landmark Retailer는 FP&A 팀이 즉각적인 재무 데이터와 예측을 생성하는 AI 솔루션을 구현하는 방법의 한 예일 뿐입니다.
