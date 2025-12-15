재무 관리란 무엇인가요?

재무 관리는 조직과 재무 책임자가 리소스 할당, 투자 결정 및 운영 효율성을 안내하기 위해 사용하는 프레임워크를 말합니다. 수익성 관리, 예산 예측, 전략적 의사 결정은 조직의 재무 관리를 구성하는 프로세스입니다.
재무 관리는 조직의 재무 상태와 지속 가능성에 영향을 미치는 모든 것을 포괄합니다. 여기에는 일상적인 현금 흐름 모니터링, 재무 보고 결정 안내 및 그 사이의 모든 것이 포함됩니다.
대부분의 대규모 조직은 최고 재무 책임자(CFO), 재무 책임자 또는 이와 유사한 직책을 가진 사람이 이끄는 재무팀 전체에 모든 재무 책임을 위임합니다.
현대 조직들은 재무 성과에 대한 실시간 인사이트를 얻기 위해 재무 계획 및 분석(FP&A)의 인공 지능(AI), 재무 자동화와 같은 새로운 기술로 눈을 돌리고 있습니다. 또한 이러한 조직들은 회계 소프트웨어와 전사적 자원 관리(ERP) 플랫폼을 사용하여 재무 기능을 하나의 재무 관리 시스템으로 통합합니다.
최근 IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면 경영진의 53%가 이미 재무 분석 및 경영 보고에 자동화를 활용하고 있습니다.
재무 모델링에 특화된 AI 에이전트는 에이전틱 AI와 같은 고급 기술을 통해 과거 데이터를 분석하여 예측 모델을 구축할 수 있으므로 결과를 보다 정확하게 예측할 수 있습니다. 이러한 발전은 예측 정확도를 향상시킬 뿐만 아니라 재무 전문가와 CFO가 재무 위험과 예측 불확실성을 완화하는 데 집중할 수 있도록 해줍니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
재무 관리는 조직의 성과 및 전체 예산 전략의 거의 모든 측면에 직접적인 영향을 미칩니다. 재무 관리는 단순히 장부와 재무제표를 관리하는 것이 다가 아닙니다. 재무 관리의 목표는 조직이 목표를 달성하도록 돕는 것입니다. 이러한 목표에는 유동성 및 현금 흐름 추적, 수익 극대화, 재무 시나리오 개발이 포함될 수 있습니다.
재무 관리자는 일반적으로 재무 분석가로서의 경력을 보유하고 있으며, 대개 재무 전문가 팀의 일원입니다. 소규모 조직은 보다 제한된 팀에 의존할 수 있지만, 일반적으로 자본 전략을 이끌고 재무 관계를 관리하는 전담 재무 관리자를 한 명 이상 두고 있습니다.
조직은 재무 성과와 함께 비즈니스 성과를 관리하고 모니터링하기 위해 비즈니스 성과 관리(BPM) 접근 방식을 사용할 수도 있습니다.
재무 관리팀의 네 가지 핵심 책임은 다음과 같습니다.
재무 관리는 조직의 모든 측면에 영향을 미칩니다. 모든 부서는 전문 지식이 뒷받침되는 목표 지향적 접근 방식을 통해 이점을 얻을 수 있습니다.
재무 관리의 많은 영역이 겹치지만, 각 영역의 개별적인 초점을 이해하는 것이 중요합니다. 재무 관리의 주요 영역은 다음과 같습니다.
재무 관리는 조직이 재정 목표와 사업의 자금 유입 및 유출이 어떻게 부합하는지에 대해 정직하게 유지하도록 하기 때문에 매우 중요합니다. 재무 관리팀은 조직이 직면할 수 있는 가장 중요한 문제(때로는 통제할 수 없는 문제)를 해결하고 이러한 시나리오를 처리하기 위한 비상 계획을 수립합니다.
재무 관리 및 재무 관리 소프트웨어는 조직이 자금을 관리하고 장기적인 성장을 촉진하기 위한 시스템을 구축하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 새로운 재무 관리의 시대는 클라우드 재무 관리를 통해 생성형 AI의 강력한 기능도 활용합니다.
생성형 AI 모델은 시장 동향과 경제 지표를 실시간으로 분석하고 자동화를 넘어 즉각적인 데이터 기반 인사이트를 제공할 수 있습니다. CFO는 지식과 데이터를 활용하여 어떤 투자가 가장 높은 확률로 성과를 낼지 이해해야 합니다.
CFO와 그 팀은 생성형 AI를 사용하여 어떤 투자가 가장 높은 확률로 성과를 낼지 이해할 수 있습니다. 하지만 성공은 재무 부서가 얼마나 빨리 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환할 수 있느냐에 달려 있습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면 클라우드 혁신을 위한 클라우드 기반 투자에 FinOps 또는 재무 관리를 활용함으로써 얻는 비즈니스 가치의 대부분은 혁신과 향상된 복원력에서 비롯됩니다. 또한 이 보고서에 의하면 AI 기반 FinOps 모델을 사용하는 조직은 20% 이상의 비용 절감 효과를 보고했습니다.
효과적인 재무 관리는 진화하고 있으며 조직을 사전 예방적이고 수익성 있는 위치로 전환하기 위한 전략적 계획이 필요합니다.
재무 관리는 일반적으로 조직이 리소스를 투자하려는 위치와 운영 자금 조달 방법에 따라 다양한 의사 결정 카테고리로 나뉩니다. 카테고리는 서로 연결되어 있지만, 개별 재무 선택이 더 넓은 재무 상태에 미치는 영향을 나타냅니다.
운전 자본 관리를 통해 현금, 재고, 미수금 및 미지급금을 관리하여 조직이 단기 의무를 충족할 수 있는 충분한 단기 자산을 확보할 수 있습니다. 재무 관리자는 효율성을 향상시키고 재정적 부담을 줄이기 위해 정책 및 절차를 조정할 책임이 있습니다.
예: 한 중견 제조 회사는 유동성을 개선하고 자금 조달 비용을 절감하기 위해 운전 자본을 검토하려고 합니다. 재무팀이 가장 먼저 하는 일은 현금 전환 주기(CCC)를 분석하는 것입니다. 이를 통해 재무팀은 재고 일수가 너무 길다는 것을 발견합니다. 이 문제를 해결하기 위해 재무 관리자는 새로운 재고 접근 방식을 구현하여 더 빠르게 납품하고 초과 재고를 줄입니다.
자본 예산 편성은 대규모 프로젝트를 분석하고 우선순위를 정하는 데 사용되는 재무 관리 프로세스입니다. 이러한 이니셔티브는 상당한 자금이 필요하며 진행하기 전에 반드시 평가를 받아야 합니다. 이 프로세스의 목적은 제안된 프로젝트의 범위 내에서 조직의 자본을 사용하는 가장 좋은 방법에 대한 프레임워크와 데이터 기반 평가를 제공하는 것입니다.
예: 한 소매 회사는 새로운 창고에 투자할지 여부를 평가하고 있습니다. 재무팀은 프로젝트 비용을 추정하고 순 현재 가치(NPV) 및 내부 수익률(IRR)과 같은 지표를 계산합니다. 이러한 분석을 완료한 후 이 회사는 예상 비용에 따라 창고 투자를 승인하거나 통과를 선택합니다.
이러한 유형의 재무 관리는 조직의 자산과 운영에 자금을 조달하기 위해 부채와 자본을 모두 사용하는 것을 의미합니다. 예를 들어, 이자율이 낮을 때는 빚을 지는 것이 최선의 방법일 수 있습니다. 이와 별도로, 조직은 사모펀드로부터 자금을 조달하거나, 자산을 매각하거나, 때로는 지분을 매각하는 것을 고려할 수 있습니다.
예: 한 기술 회사는 사업 확장을 모색 중이며 성장에 필요한 자금을 조달할 방법을 결정해야 합니다. 재무 경영진은 자본 구조를 분석하여 부채와 자본을 혼합하여 사용하는 방안을 고려합니다.
회사는 저금리의 이점을 활용하기 위해 장기 채권 형태로 자본을 발행하여 세금 공제 이자 혜택을 제공하는 것을 고려할 수 있습니다. 이 회사는 신주를 발행하여 자금을 조달할 수도 있습니다. 이러한 균형 잡힌 접근 방식은 회사의 부채 비율을 관리 가능한 수준으로 유지합니다.
옴니채널 소매업체인 Landmark Retail은 재무 관리 솔루션이 조직의 예산 프로세스를 어떻게 혁신할 수 있는지를 보여주는 실제 사례입니다.
중동 및 북아프리카(MENA), 인도 및 동남아시아(SEA)에서 가장 큰 소매업체 중 하나인 이 회사는 21개 국가에 걸쳐 2,200개의 매장을 운영하는 거대 기업으로 발전했습니다.
Landmark Retail의 재무 계획 및 분석 팀은 성장으로 인해 여러 재무 프로세스를 관리해야 하는 어려움에 직면했습니다. 이 회사는 예산 편성 프로세스를 간소화하기 위해 IBM Planning Analytics를 활용했습니다.
"Landmark Retail은 이 도구를 통해 비즈니스 분석을 강화하고 기존 스프레드시트 기반 예산 책정 방법을 사용할 때 종종 간과되는 인사이트를 얻을 수 있었습니다. Landmark의 FP&A 리더인 Gopal Chandak은 이 도구를 통해 제로 기반 접근 방식을 기반으로 예산 편성이 수월해졌으며, 필요한 모든 과거 데이터를 보유하고 있어 상당한 시간과 노력을 절약할 수 있었습니다."라고 말합니다.
Chandak은 탁월한 혁신을 통해 직원들의 업무 시간을 75% 단축할 수 있었다고 덧붙였습니다. 또한 다양한 브랜드와 국가에 걸쳐 거버넌스와 투명성을 개선하여 직원들이 보다 전략적인 비즈니스 분석에 집중할 수 있게 되었습니다.
Landmark Retail은 재무 관리 솔루션 및 프로세스의 중요성과 이러한 솔루션 및 프로세스가 조직의 재무 관리 방식에 미칠 수 있는 영향을 보여주는 한 가지 예에 불과합니다.
CFO와 재무 책임자들이 생성형 AI를 최대한 활용하기 위해 무엇을 준비해야 하고, 이를 어디에 적용해야 하며, AI를 가치 있는 추가 도구로 만들기 위해 무엇이 필요한지 살펴봅니다.
목표를 가장 잘 지원하는 환경에 자유롭게 배포할 수 있는 AI가 탑재 통합 비즈니스 계획을 받아보세요.
지능적 자동화와 예측 인사이트를 기반으로 하는 IBM AI 재무 솔루션으로 금융을 혁신하여 더 스마트하고 빠르며 탄력적인 재무 운영을 추진하세요.
전문성과 AI 기반 솔루션을 결합하여 더욱 효율적이고 전략적인 재무 기능을 구현하는 IBM Consulting을 통해 재무를 재구상하세요.
AI로 재무 계획 및 운영을 통합하여 예측을 개선하고 프로세스를 간소화하며 재무 성과를 향상하세요.