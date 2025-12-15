재무 관리란 무엇인가요?

재무 관리는 조직의 재무 상태와 지속 가능성에 영향을 미치는 모든 것을 포괄합니다. 여기에는 일상적인 현금 흐름 모니터링, 재무 보고 결정 안내 및 그 사이의 모든 것이 포함됩니다.

대부분의 대규모 조직은 최고 재무 책임자(CFO), 재무 책임자 또는 이와 유사한 직책을 가진 사람이 이끄는 재무팀 전체에 모든 재무 책임을 위임합니다.

현대 조직들은 재무 성과에 대한 실시간 인사이트를 얻기 위해 재무 계획 및 분석(FP&A)의 인공 지능(AI), 재무 자동화와 같은 새로운 기술로 눈을 돌리고 있습니다. 또한 이러한 조직들은 회계 소프트웨어와 전사적 자원 관리(ERP) 플랫폼을 사용하여 재무 기능을 하나의 재무 관리 시스템으로 통합합니다.

최근 IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면 경영진의 53%가 이미 재무 분석 및 경영 보고에 자동화를 활용하고 있습니다.

재무 모델링에 특화된 AI 에이전트는 에이전틱 AI와 같은 고급 기술을 통해 과거 데이터를 분석하여 예측 모델을 구축할 수 있으므로 결과를 보다 정확하게 예측할 수 있습니다. 이러한 발전은 예측 정확도를 향상시킬 뿐만 아니라 재무 전문가와 CFO가 재무 위험과 예측 불확실성을 완화하는 데 집중할 수 있도록 해줍니다.