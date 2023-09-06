조직의 재무 계획의 필수 요소인 예산 책정은 종종 '예산 책정의 역설'로 알려진 독특한 딜레마를 제시합니다. 이상적으로, 예산은 예상 수입과 지출에 대해 가장 정확하고 시의적절한 정보를 제공해야 합니다. 하지만 기존의 예산 책정 과정은 정확성과 합의를 추구하는 과정에서 수개월이 소요될 수 있습니다. 예산이 확정되고 승인될 때쯤이면 이미 구식 예산이 되어 있을 수도 있습니다.
오늘날의 빠른 변화 속도와 예측 불가능성 속에서 기존의 예산 책정 프로세스는 재검토되고 있습니다.
기존의 예산 책정 방식을 무시하는 것이 아닙니다. 전혀 그렇지 않습니다. 핵심은 세상이 그 어느 때보다 빠르게 변화하고 있다는 사실을 인식하는 것입니다. 정확성도 중요하지만, 민첩성도 그에 못지않게, 아니 그 이상으로 중요해지고 있습니다. 시장이 변화하거나 새로운 기회가 생기면 기업은 재무 계획을 신속하게 조정할 수 있는 유연성이 필요합니다. 이것이 바로 '예산 책정의 역설'입니다.
전통적인 예산 책정의 역설은 상세한 연간 예산을 작성하는 데 더 많은 시간과 노력이 소요될수록 예산의 관련성을 더 빨리 잃을 수 있다는 것입니다. 조직이 예산을 짜기 위해 데이터를 수집하고 상세한 후기를 거치는 동안 시장은 멈추지 않습니다. 시장은 기술 발전, 소비자 선호도의 변화, 새로운 도전 과제에 따라 계속해서 변화하고 있습니다. 따라서 정확한 예산을 책정하는 데 노력하는 바로 그 타임라인이 결국 실패의 원인이 될 수도 있습니다.
마라톤 훈련을 준비하는 데 수개월이 걸리는 것처럼 예산을 책정하려면 많은 데이터 수집, 지표 분석, 리소스 할당 및 협업이 필요합니다. 다음은 긴 예산 책정 과정의 배경이 되는 몇 가지 예산 책정 요소입니다.
과거 판매 보고서부터 예상 수익 차트에 이르기까지 과거, 현재, 미래의 재무 데이터를 수집하는 데는 시간이 많이 걸립니다. 이 데이터는 이전 추세를 이해하는 데 도움이 되며 현실적인 예산을 책정하는 데 필수적입니다.
다른 형식도 존재하지만 많은 조직에서는 여전히 예산 책정에 스프레드시트를 많이 사용합니다. 스프레드시트는 유연성을 제고하지만, 특히 대규모 데이터 세트나 여러 사람이 편집하는 경우 오류가 발생할 수 있습니다. 공동 작업으로 인한 버전 관리 문제가 발생하여 프로세스가 느려지는 경우가 많습니다.
다양한 부서와 협력하며 각 부서의 목표를 회사의 목표와 일치시키는 데는 팀워크가 필요합니다. 그런 다음, 예산의 첫 번째 초안은 많은 검토를 거칩니다. 최고 경영진의 피드백을 기반으로 한 승인 계층 및 조정이 필요합니다. 이로 인해 철저한 검토 주기가 발생합니다.
예산은 불확실한 시장 변화를 고려하고 백업 계획을 세워야 합니다. 협상과 복잡한 재무 모델은 예산 책정 프로세스에 깊이와 시간을 더합니다.
재무 계획 세계에서는 타이밍이 매우 중요합니다. 사소한 문제처럼 보일 수 있는 지연은 조직의 재정 상황과 경쟁력의 근간을 흔들 수 있습니다. 예산 책정 프로세스가 너무 오래 걸리면 기반이 되는 데이터의 관련성이 떨어질 수 있습니다. 예산 책정 과정이 길어지는 데에는 타당한 이유가 있더라도, 그 결과는 무시할 수 없습니다.
예산의 핵심은 재무 예측입니다. 오래된 정보를 기반으로 하면 정확성을 잃게 됩니다. 시장 상황, 금리 및 경제 성장 지표의 급격한 변화로 인해 불과 한 달 전의 예산도 잘못된 것처럼 보일 수 있습니다. 또한 예산을 준비하는 동안 규제나 경제 상황에 큰 변화가 생길 수 있습니다.
예산 책정이 지체되면 기회는 물론 잠재적인 ROI도 놓치게 될 수 있습니다. 이로 인해 새로운 투자처를 이용하거나 시장 변화에 적응하는 조직의 대응 역량이 저하됩니다.
위험을 고려한 적절한 예산 계획이 필요합니다. 오래된 예산을 사용하면 부적절한 헤징 전략, 잘못된 재무 결정, 불리한 환율 변동 위험 노출 또는 신용 위험 오판으로 이어질 수 있습니다.
비결은 균형을 찾는 것입니다. 기업은 신중하게 계획된 예산과 필요에 따라 쉽게 변경할 수 있는 시간적 유연성 모두를 필요로 합니다. 이는 기존의 예산 책정 방식과 새로운 전략을 결합하여 팀이 다음에 닥칠 일에 대비할 수 있도록 하는 것을 의미합니다.
예산 책정의 역설을 헤쳐나가기 위해 조직은 통합 비즈니스 계획과 같은 다른 전략과 함께 롤링 예측 및 제로 기반 예산 책정과 같은 보다 민첩한 예산 책정 모델에 의존하고 있습니다. 재무 계획 프로세스를 영업, 인력 등과 통합함으로써 조직은 예산이 더 큰 전략적 비전과 실무 수준의 운영 요구 사항을 모두 반영하도록 보장할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 예산을 실시간 시장 상황에 더 가깝게 조정하여 적응할 수 있는 유연성을 제공합니다.
이는 기존의 정적인 연간 예산에 대한 동적인 대안입니다. 롤링 예측은 향후 성능에 대한 지속적인 업데이트를 제공합니다. 시장이 변화함에 따라 기업은 빠르게 적응하고 필요한 곳으로 리소스를 옮길 수 있습니다. 최상의 결과를 얻기 위해 재무 팀은 이러한 정기 예측에 맞게 특별히 설계된 솔루션을 사용해야 합니다.
여기에는 낙관적, 비관적, 중립적 등 미래의 다양한 상황에 대비하여 여러 예산 버전을 사전에 작성하는 것이 포함됩니다. 기업은 이러한 다양한 계획을 준비함으로써 갑작스러운 규제 변화나 경제 변동과 같은 예상치 못한 변화에 대처할 수 있습니다. 이러한 시나리오를 실행 가능한 상태로 유지하려면 최신 데이터와 인사이트를 바탕으로 예산을 정기적으로 업데이트해야 합니다.
AI 기반 예측 소프트웨어부터 데이터 분석 플랫폼에 이르기까지 고급 솔루션을 사용하면 예산을 더 빠르고 스마트하게 책정할 수 있습니다. 또한 작업 속도를 높이고 데이터에서 빠른 인사이트를 제공하며 여러 부서 간에 팀을 더 쉽게 구성할 수 있도록 도와줍니다.
재무 계획 및 분석 솔루션의 개발로 예산 책정의 환경이 재정의되기 시작했습니다. 고급 분석 솔루션은 인공 지능으로 구동되어 과거 데이터를 분석하고 이전에는 달성할 수 없었던 정확도로 미래 시장 동향을 예측하는 예측 인사이트를 제공합니다. 이제 기업은 사후 대응적 방식에서 사전 예방적 방식으로 전환할 수 있습니다.
Excel과 같은 익숙한 도구에서 고급 플랫폼으로 전환하는 것은 재무 전문가에게 어려울 수 있습니다. 이러한 점을 인식한 IBM® Planning Analytics는 기본적으로 Excel과 통합됩니다. 이러한 통합을 통해 사용자는 스프레드시트의 편리함과 유연성을 유지하면서 고급 기능을 활용할 수 있습니다. IBM Planning Analytics는 전환을 용이하게 하고 현대적 재무 계획의 이점을 극대화하는 두 가지 장점을 모두 갖춘 솔루션입니다.
IBM® Planning Analytics와 같은 플랫폼에서 볼 수 있듯이 실시간 데이터 통합을 통해 예산을 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 서로 다른 소스의 데이터가 즉시 병합되고 처리되기 때문에 지연은 과거의 일이 됩니다.
협업 기능을 사용하면 부서 간에 팀워크를 쉽게 수행할 수 있어 모두가 책임감을 가질 수 있습니다. 끝없는 이메일과 회의 대신, 팀이 하나의 플랫폼에서 즉시 협업할 수 있으므로 조율을 보장하고 예산 책정 속도를 높일 수 있습니다. 워크플로가 모든 사람을 위한 명확한 단계별 가이드를 제공합니다. 추측에 의존하지 않아도 어느 데이터에 초점을 맞춰야 하는지 강조할 필요가 없습니다.
시나리오 계획 기능을 통해 기업은 낙관적, 비관적, 중립적 등 다양한 시장 상황에 맞게 초안을 작성하고 필요한 경우 전략을 신속하게 조정할 수 있습니다. 이러한 예산 선택에 대한 모든 가정과 추론을 저장하고 댓글에서 쉽게 볼 수 있으므로 관련된 모든 사람이 명확한 결정을 내릴 수 있습니다.
IBM Planning Analytics 플랫폼은 AI의 강력한 힘을 활용하여 예측을 수행합니다. 막연한 추측이나 과거 데이터에만 의존하던 시대는 이제 끝났습니다. 예측 알고리즘이 내장된 이 소프트웨어는 상세한 인사이트를 제공하여 기업이 보다 정확하게 계획을 세울 수 있도록 지원합니다.
본질적으로 예산 책정의 역설에 대한 해결책은 예산 책정의 역설을 악화시키는 바로 그 힘, 즉 변화를 수용하는 데 있습니다. 기업은 기술을 도입함으로써 장단기 예산 프로세스를 세밀하고 민첩하게 진행하여 예측할 수 없는 현대 사회의 물살을 헤쳐나갈 수 있는 완벽한 준비를 갖출 수 있습니다.
