클라우드 재무 관리란 무엇인가요?

조직은 CFM을 사용하여 클라우드 비용을 절감할 수 있지만 이 전략은 조직의 혁신 역량 증가, 보안 및 복원력 향상, 시장 출시 속도 가속화 등을 촉진합니다.

Gartner에 따르면, 2027년까지 기업의 약 90%가 하이브리드 클라우드 환경(퍼블릭, 프라이빗, 온프레미스 서비스와 구성 요소를 결합한 통합 IT 인프라)을 사용할 것으로 예상됩니다. 이 접근 방식을 통해 팀은 필요에 따라 리소스를 프로비저닝하고 확장할 수 있는 유연성을 확보하여 워크플로 속도를 높이고 독립성을 높일 수 있습니다. 예를 들어, 부서는 몇 번의 클릭만으로 서비스를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

그러나 복잡한 클라우드 환경은 지출과 운영을 추적하기가 더 어려워서 잠재적으로 비용 폭주, 보안 격차, 비호환성 문제 및 기타 문제로 이어질 수 있습니다. 이제 일부 대기업의 월별 클라우드 청구서에는 수억 개의 항목이 포함되어 있으며, 이는 기존 스프레드시트 플랫폼을 뛰어넘을 수 있을 만큼 충분한 양입니다.

이러한 지표를 분석하기 위한 전략이 없으면 기업은 비용 효율적인 결정을 내리는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 예를 들어, 비용 투명성 메커니즘이 없는 경우 조직은 비정상적인 사용량 급증의 원인을 찾지 못하여 많은 비용과 시간이 소요되는 문제 해결 프로세스가 발생할 수 있습니다.

증가하는 클라우드 비효율성 문제: Gartner는 2025년에 전 세계 퍼블릭 클라우드 지출이 7,234억 달러에 달하여 2024년보다 약 21% 증가할 것으로 예측합니다. 한편, 조직은 클라우드 소프트웨어 지출의 약 24%가 궁극적으로 낭비되어 혁신, 인프라 및 보안 예산이 삭감된다고 보고합니다.

CFM은 강력한 거버넌스 및 감독 전략(예: 중앙 집중식 모니터링 및 시행, 재무 책임 프레임워크, 자동 경고)을 통해 이러한 위험을 줄이는 동시에 최신 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경의 역동적이고 적응력 있는 특성을 활용하는 것을 목표로 합니다. 또한 이 프레임워크는 IT, 재무 및 비즈니스 운영 간의 협업을 장려하여 각 부서가 공유된 비즈니스 성과 및 재무 목표를 중심으로 조정되도록 돕습니다.

CFM 전략을 통해 조직은 사후에 대응하기 위해 서두르는 대신 새로운 이니셔티브나 프로그램이 클라우드 사용에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 미리 예측할 수 있습니다. 클라우드 환경의 운영 방식을 명확하게 이해하면 팀은 정보에 입각한 결정을 내리고 리소스를 사전에 확장하고, 비용을 관리하고, 더 민첩하고 자신감 있게 오류에 대응할 수 있습니다.