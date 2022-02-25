태그
클라우드

FinOps: 발전하고 있는 클라우드 재무 관리

CLOUD Purple 5 생성형 AI

하이브리드 멀티클라우드 접근 방식을 채택하는 조직이 늘어나면서, 조직에서는 가치를 최적화하고 클라우드 지출을 통제하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 정답은 바로 FinOps입니다.

Financial Operations(재무 운영)의 줄임말인 FinOps는 재무, 기술, 비즈니스를 결합하여 클라우드의 단위 경제성을 관리하고 효율적인 클라우드 사용을 위한 운영 모델을 만듭니다. 조직의 모든 부분에서 클라우드 사용자에게 용량 계획, 목표 달성, 클라우드 리소스의 가변적인 소비 관리에 대한 책임을 부여하여 효율성을 높이고 예산 요구 사항 및 재무 목표를 충족합니다.

FinOps는 DevOps의 자연스러운 동반자이며, 효율적인 클라우드 컴퓨팅 활용을 위한 분야로 생각할 수 있습니다. 이는 클라우드 비용을 이해하고 스마트하고 객관적인 의사 결정을 내리며 가치 향상을 위한 조치를 취할 수 있는 기업의 능력을 높이기 위한 시스템, 모범 사례 및 문화 변화의 결합입니다. 이를 위해서는 조직의 대부분 영역에 본질적으로 영향을 미치는 비용 및 가치 관리에 대한 수정된 접근 방식이 필요합니다. 경영진부터 신입 주니어 엔지니어까지 모두가 각자의 역할이 있습니다.

FinOps는 일부 조직에 급진적인 혁신이 될 수 있지만, 제대로 수행되면 부서 간 팀워크를 장려하여 기업 문화의 일부가 됩니다. 개발 팀, 제품 소유자, 재무 팀 및 상업 팀 간의 기능적 장벽을 허물어 줍니다. 이를 통해 구성원들은 업무 및 협업 방식을 종합적으로 재고하고 재구상하게 되며, '나는 비용 효율적으로 일하고 있는가, 가치를 제공하고 있는가?'라는 질문에 대해 적절한 책임과 지표를 부여하도록 합니다.

 

FinOps의 장점은 무엇인가요?

클라우드는 민첩성, 수요 기반 소비, 분산된 제어에 변화를 가져오며, 이 모든 것이 혁신과 생산성을 촉진합니다. 그러나 하이브리드 멀티클라우드 접근 방식의 도입이 증가함에 따라 조직은 가치를 최적화하고 클라우드 지출을 제어하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

FinOps는 품질과 비용을 고려해야 한다는 요구를 유지하면서도, 엔지니어링 팀이 속도와 민첩성을 갖출 수 있도록 지원하여 이러한 균형 잡기를 해결하려고 합니다 각 팀과 개인은 FinOps에서 역할을 수행하며 그에 대한 책임을 집니다. 조직의 문화를 바꾸는 것은 어려울 수 있지만, 가치 있는 이점이 있습니다.

예를 들어, FinOps 프레임워크는 클라우드 지출의 ROI를 개선하고 혁신을 증대합니다. 또한 투명성과 소유권을 통해 재무적 책임을 장려하고 클라우드 사용 최적화를 통해 비용 효율성을 창출하며 팀과 부서 간에 신뢰와 협업을 구축합니다. 품질과 속도 간의 균형을 신중하게 분석하여 클라우드 비용을 관리하면 개발 팀, 제품 소유자, 재무 및 상업 팀 간의 기능적 장벽을 허물 수 있습니다. 예측, 가격 책정 및 구매/조달에 주의를 기울이면 클라우드 비용 최적화로 이어질 수 있습니다.

조직에서 FinOps를 채택해야 하는 이유는 무엇인가요?

FinOps는 새로운 단어이자 조직 내 새로운 관행이지만, 새로운 기능은 아닙니다. 클라우드 마이그레이션과 비용 관리가 기업 전반에서 거의 25년 동안 이루어져 왔습니다. FinOps는 클라우드 지출과 적절한 할당을 관리하는 데 어려움을 겪고 있는 조직에 가시성과 책임성을 제공합니다.

FinOps가 해결하는 또 다른 과제들로는 클라우드 활용에서 가치를 입증하지 못하는 문제, 개발 및 서비스 제공 과정에서 클라우드 사용 최적화가 더디게 이루어지는 문제, 그리고 클라우드 전략과 기업 전략 간의 연계성이 약화되는 문제가 있습니다. 프로그램을 성공적으로 완료하고 필요한 비즈니스 가치를 달성하려면 FinOps 프로그램 제공은 다음과 같은 두 가지 간단한 원칙에 따라 이루어져야 합니다.

  1. 어떤 문제점이 해결되고 있나요?
  2. 필요한 프레임워크, 접근 방식, 도구 및 인력은 무엇인가요?

경험에 따르면, 클라우드와 관련된 가장 흔한 조직의 과제는 세 가지 주요 문제로 나눌 수 있습니다.

  1. 기존 오프프레미스 및 온프레미스 하이브리드 클라우드 리소스에 대한 과도한 지출(클라우드 비용 최적화 부족)
  2. 리더십 계층과 고위 임원에게 클라우드 리소스와 비즈니스 가치에 대한 가시성이 부족합니다.
  3. 퍼블릭 클라우드 전략을 전반적인 기술 전략과 연결할 수 없음

FinOps의 6가지 핵심 원칙

이 방법론은 FinOps 재단에서 실무자를 위해 마련한 것입니다. 이 재단은 FinOps 실무자 커뮤니티로 구성되어 있으며, 구성원들이 FinOps 여정을 이어가는 데 도움이 되도록 표준과 모범 사례를 정의합니다. 이들은 성공적인 FinOps 관행을 구축하기 위해 필요한 원칙, 페르소나, 단계, 성숙도 수준, 도메인 및 역량을 공개했습니다.

FinOps 재단이 개발한 6가지 핵심 원칙은 FinOps 실무와 관련된 활동을 안내합니다. 이 원칙들은 여러 클라우드에 적용되며, 전 세계 팀들이 클라우드 서비스에 대한 경험을 쌓으면 필요에 따라 재검토되고 조정됩니다. 다음은 엔지니어링, IT 재무, 비즈니스 간의 데이터 기반 의사 결정에 중점을 두어 비즈니스 가치를 극대화하는 6가지 원칙입니다.

  1. IT 전반의 부서 간 지원: 팀 간 협업은 필수적입니다. 재무, IT, 엔지니어링은 모두 상호 연결되어 있습니다. FinOps에서 비용은 팀을 불문하고 효율성 지표입니다. 클라우드 비용 및 사용에 대한 거버넌스 및 제어를 정의하고 조직 전체의 효율성과 혁신을 동시에 높이기 위한 실무 개선이 FinOps의 일부입니다.
  2. 비용 관리, 혁신, 기타 우선순위와 연계된 비즈니스 목표가 클라우드 의사결정 주도: 클라우드의 이점 중 하나는 조직이 사용한 만큼만 비용을 지불한다는 점이지만, FinOps가 없다면 클라우드 사용량이 급증하여 예상치 못한 비용이 발생할 수 있습니다. 팀이 계획을 세울 때 비즈니스 목표를 고려하면 이러한 예상치 못한 지출을 제한하거나 예측할 수 있습니다. 추세 및 편차 분석과 같은 도구와 시기적절하고 접근 가능한 보고 기능은 지출을 비즈니스 가치 목표와 직접 연결하여 모든 관계자에게 사용량 및 비용에 대한 설명을 제공합니다. 내부 팀 벤치마킹은 모범 사례를 준수하도록 장려하고 이해관계자가 클라우드 재무 관리의 개선 사항을 명확하게 확인할 수 있도록 지원합니다. 업계 동종 업계 벤치마킹을 통해 진행 상황을 더 넓은 관점에서 파악할 수 있습니다.
  3. 클라우드 사용량 및 지출에 대한 개인의 책임: 성공적인 FinOps 관행이 이루어진 환경에서는 팀이 자체적인 클라우드 사용량을 스스로 관리할 수 있는 권한을 가지며, 해당 비용이 전체 예산에서 어떤 위치를 차지하는지 파악할 수 있습니다. 모든 사람이 클라우드 지출에 대한 소유권과 가시성을 확보하면 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 엔지니어링 팀, 디자인 팀, 마케팅 팀 등 단위 목표를 설정하면 구성원들에게 클라우드 비용에 대한 책임을 부여할 수 있습니다.
  4. 접근 가능하고 시기적절한 보고서: 실시간 피드백은 효율적인 행동을 개선하고 비즈니스 가치를 높이는 중요한 방법입니다. 리소스가 어떻게 사용되고 있는지에 대한 가시성을 확보하면 빠르게 조정할 수 있으며 프로비저닝 부족 또는 과잉을 줄일 수 있습니다. FinOps가 개선되면 자동화를 배포하여 지속적인 개선을 추진할 수 있습니다.
  5. FinOps의 중앙 집중식 소유권. FinOps는 클라우드 재무 운영에 대한 분산형 접근 방식이지만, 중앙 집중식 팀이 소유해야 합니다. 클라우드 FinOps를 중앙에서 관리하고 제어할 경우 클라우드 공급자가 제공하는 약정 사용 할인, 예약 인스턴스, 업그레이드 및 대량 구매 할인을 효율적으로 사용할 수 있습니다. 중앙 집중식 구매 프로세스를 갖추면 협상 준비가 되어 있지 않은 팀에서 협상 업무가 사라져 클라우드 최적화가 더욱 향상됩니다. 중앙 집중식 팀은 모든 비용을 해당 팀에 세분화하여 할당합니다.
  6. 클라우드의 가변 비용 모델에 대한 능동적 관리: FinOps는 조직이 클라우드의 온디맨드 비용 모델로 인해 비용이 여기저기 증가하는 대신 이점을 얻는 것을 의미합니다. 인스턴스 및 서비스 규모를 적절하게 조정하면 모든 팀이 적절한 수준의 리소스를 확보할 수 있으며, 보고 및 분석을 통해 더 나은 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

FinOps는 현재 어떤 위치에 있나요?

2021년 FinOps 현황 보고서는 FinOps 실무자 설문조사를 기반으로 한 FinOps 재단의 보고서입니다. 이 보고서는 다양한 산업 분야의 사람들이 각자의 FinOps 여정을 진행하면서 얻은 경험과 교훈을 수집합니다. 일부 데이터는 추세와 미래에 대한 인사이트를 제공합니다. 2021년 설문조사에서 도출된 주요 결과는 다음과 같습니다.

  • 대기업은 클라우드 환경이 복잡하고 협업해야 하는 팀의 수가 많기 때문에 FinOps를 빠르게 도입하고 있습니다.
  • 응답자의 90% 이상은 FinOps를 성공을 위해 나아가야 할 길로 반드시 포함하거나 일부로 꼽았으며, 이는 FinOps가 새로운 성공 가도 옵션이라는 점을 분명히 했습니다.
  • FinOps 성숙도의 '실행' 단계에 도달한 대기업에서 FinOps 실무자의 평균 경력은 약 3년입니다.
  • 응답자의 약 15%만이 자신들의 조직이 FinOps 성숙도 '실행' 단계에 있다고 답했습니다.
  • 설문조사 전 12개월 동안 FinOps 팀의 평균 인원은 4명에서 7명으로 증가했으며, 대부분은 향후 1년 내에 최소 50% 이상 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

요약

FinOps 솔루션에는 문화적 변화가 필요합니다. FinOps가 제대로 수행되면 회사 DNA의 일부가 되며, 모든 선택과 행동은 '내가 비용 효율적이고 가치를 제공하고 있는가?'라는 질문을 중심으로 형성됩니다.

성공을 위해서는 솔루션이 조직 전반의 다양한 이해관계자가 참여하는 기능적 장벽을 허물고, 부서 간 협력적이어야 합니다. 이는 최고 경영진부터 하위 직급까지, 그리고 그 사이 모든 계층에 걸쳐 적용됩니다. 경영진부터 신입 엔지니어까지 전체 조직을 포괄하는 FinOps에는 실질적인 실행과 전략적 리더십이 모두 필요합니다. 책임 있는 당사자들이 클라우드 지출이 비즈니스 목표 달성을 위해 사용되었는지 확인할 수 있도록 목표 지표를 설정함으로써, FinOps는 단순히 비용 절감이 아닌 가치 창출을 지향합니다.

IBM과 FinOps

IBM Consulting Hybrid Cloud Advisory Practice는 고객 검증을 거친 전략과 업계 최고의 자산 및 가속기를 활용하여, 비즈니스 목표를 스쿼드 단위 지표와 연계함으로써 클라우드 비용 관리에 대한 책임성과 가시성을 높이고, 조직 전반의 원활한 도입을 가속화합니다. IBM의 FinOps 서비스에 대한 자세한 내용은 IBM Hybrid Cloud Advisory를 참조하세요.

리소스

올바른 클라우드 스택에서 시작되는 더 스마트한 AI

AI를 비즈니스에 활용할 준비가 되셨나요? IBM® Cloud와 Red Hat를 통해 단 하나의 세션에서 AI를 간편하게 맞춤 설정하고, 배포하고 확장하는 방법을 알아보세요. 웨비나에 참여하여 성공적인 AI를 향한 길을 개척해 보세요.
레거시 워크로드를 옮기기를 원하시나요? 하이브리드 클라우드가 현명한 선택인 이유를 알아보세요.

이 IDC 보고서에서는 기업이 가장 어려운 클라우드 마이그레이션 문제를 어떻게 해결하고 있는지 및 효과적인 방법은 무엇인지 설명합니다.
Gartner가 선정한 최고의 클라우드 데이터베이스 플랫폼 — 대규모로 서비스를 제공하는 공급업체

2024년 Magic Quadrant의 클라우드 데이터베이스 관리 시스템(CDBMS) 부문을 살펴보고 어떤 공급업체가 고성능 하이브리드 지원 데이터 에코시스템을 지원하는지 알아보세요.
watsonx.ai를 사용하는 GK Cloud Solutions

이 에듀테크 기업은 IBM Watson Discovery, watsonx Assistant 및 watsonx.ai on IBM Cloud를 적용함으로써 고객의 학습 경험을 향상시켰을 뿐만 아니라 상당한 비즈니스 이점도 달성했습니다.
클라우드 마이그레이션이란?

클라우드로의 여정을 간소화할 수 있도록 설계된 IBM 클라우드 마이그레이션 솔루션에 대해 알아보세요. 효율성, 확장성, 혁신을 주도하는 다양한 마이그레이션 유형과 전략, 이점에 대해서도 배워봅니다.
퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드 비교

IBM과 함께 퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드 클라우드 솔루션 간의 주요 차이점을 살펴보세요. 어느 클라우드 모델이 유연성, 보안, 확장성을 개선하기 위한 비즈니스 니즈에 가장 적합한지 알아봅니다.
고객을 위해 혁신 속도를 높이는 IBM Cloud

고객이 복원력, 성능, 보안, 규정 준수, TCO를 기반으로 워크로드를 적절하게 배치할 수 있도록 도와주는 IBM Cloud의 5가지 방법을 알아보세요.

관련 솔루션

IBM Cloud Paks

Cloud Paks가 어떻게 사업 운영 방식에 변화를 꾀하고 하이브리드 클라우드 환경에서 혁신적이고 효율적인 성과를 더 빠르고 스마트하게 도출했는지 알아보세요.

 IBM Cloud Paks 살펴보기
클라우드 컨설팅 서비스

IBM Consulting Advantage 플랫폼으로 구동되는 IBM 클라우드 서비스를 사용하여 하이브리드 클라우드로의 여정을 가속화하고 비용 효율성을 높이며, 생산성과 지속 가능성을 높이고 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

 클라우드 서비스 살펴보기
하이브리드 클라우드 솔루션

IT 인프라 전반의 확장성, 현대화, 원활한 통합을 최적화하도록 설계된 IBM의 하이브리드 클라우드 솔루션으로 디지털 혁신을 간소화하세요.

 하이브리드 클라우드 솔루션 살펴보기
다음 단계 안내

IBM의 안전하고 확장 가능한 플랫폼으로 AI 및 하이브리드 클라우드의 잠재력을 최대한으로 활용하세요. 먼저 IBM의 AI 지원 솔루션을 살펴보거나, 무료 계정을 만들어 상시 무료 제품 및 서비스에 액세스하세요.

 IBM Cloud AI 솔루션 살펴보기 무료 IBM Cloud 계정 만들기