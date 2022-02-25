Financial Operations(재무 운영)의 줄임말인 FinOps는 재무, 기술, 비즈니스를 결합하여 클라우드의 단위 경제성을 관리하고 효율적인 클라우드 사용을 위한 운영 모델을 만듭니다. 조직의 모든 부분에서 클라우드 사용자에게 용량 계획, 목표 달성, 클라우드 리소스의 가변적인 소비 관리에 대한 책임을 부여하여 효율성을 높이고 예산 요구 사항 및 재무 목표를 충족합니다.
FinOps는 DevOps의 자연스러운 동반자이며, 효율적인 클라우드 컴퓨팅 활용을 위한 분야로 생각할 수 있습니다. 이는 클라우드 비용을 이해하고 스마트하고 객관적인 의사 결정을 내리며 가치 향상을 위한 조치를 취할 수 있는 기업의 능력을 높이기 위한 시스템, 모범 사례 및 문화 변화의 결합입니다. 이를 위해서는 조직의 대부분 영역에 본질적으로 영향을 미치는 비용 및 가치 관리에 대한 수정된 접근 방식이 필요합니다. 경영진부터 신입 주니어 엔지니어까지 모두가 각자의 역할이 있습니다.
FinOps는 일부 조직에 급진적인 혁신이 될 수 있지만, 제대로 수행되면 부서 간 팀워크를 장려하여 기업 문화의 일부가 됩니다. 개발 팀, 제품 소유자, 재무 팀 및 상업 팀 간의 기능적 장벽을 허물어 줍니다. 이를 통해 구성원들은 업무 및 협업 방식을 종합적으로 재고하고 재구상하게 되며, '나는 비용 효율적으로 일하고 있는가, 가치를 제공하고 있는가?'라는 질문에 대해 적절한 책임과 지표를 부여하도록 합니다.
클라우드는 민첩성, 수요 기반 소비, 분산된 제어에 변화를 가져오며, 이 모든 것이 혁신과 생산성을 촉진합니다. 그러나 하이브리드 멀티클라우드 접근 방식의 도입이 증가함에 따라 조직은 가치를 최적화하고 클라우드 지출을 제어하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
FinOps는 품질과 비용을 고려해야 한다는 요구를 유지하면서도, 엔지니어링 팀이 속도와 민첩성을 갖출 수 있도록 지원하여 이러한 균형 잡기를 해결하려고 합니다 각 팀과 개인은 FinOps에서 역할을 수행하며 그에 대한 책임을 집니다. 조직의 문화를 바꾸는 것은 어려울 수 있지만, 가치 있는 이점이 있습니다.
예를 들어, FinOps 프레임워크는 클라우드 지출의 ROI를 개선하고 혁신을 증대합니다. 또한 투명성과 소유권을 통해 재무적 책임을 장려하고 클라우드 사용 최적화를 통해 비용 효율성을 창출하며 팀과 부서 간에 신뢰와 협업을 구축합니다. 품질과 속도 간의 균형을 신중하게 분석하여 클라우드 비용을 관리하면 개발 팀, 제품 소유자, 재무 및 상업 팀 간의 기능적 장벽을 허물 수 있습니다. 예측, 가격 책정 및 구매/조달에 주의를 기울이면 클라우드 비용 최적화로 이어질 수 있습니다.
FinOps는 새로운 단어이자 조직 내 새로운 관행이지만, 새로운 기능은 아닙니다. 클라우드 마이그레이션과 비용 관리가 기업 전반에서 거의 25년 동안 이루어져 왔습니다. FinOps는 클라우드 지출과 적절한 할당을 관리하는 데 어려움을 겪고 있는 조직에 가시성과 책임성을 제공합니다.
FinOps가 해결하는 또 다른 과제들로는 클라우드 활용에서 가치를 입증하지 못하는 문제, 개발 및 서비스 제공 과정에서 클라우드 사용 최적화가 더디게 이루어지는 문제, 그리고 클라우드 전략과 기업 전략 간의 연계성이 약화되는 문제가 있습니다. 프로그램을 성공적으로 완료하고 필요한 비즈니스 가치를 달성하려면 FinOps 프로그램 제공은 다음과 같은 두 가지 간단한 원칙에 따라 이루어져야 합니다.
경험에 따르면, 클라우드와 관련된 가장 흔한 조직의 과제는 세 가지 주요 문제로 나눌 수 있습니다.
이 방법론은 FinOps 재단에서 실무자를 위해 마련한 것입니다. 이 재단은 FinOps 실무자 커뮤니티로 구성되어 있으며, 구성원들이 FinOps 여정을 이어가는 데 도움이 되도록 표준과 모범 사례를 정의합니다. 이들은 성공적인 FinOps 관행을 구축하기 위해 필요한 원칙, 페르소나, 단계, 성숙도 수준, 도메인 및 역량을 공개했습니다.
FinOps 재단이 개발한 6가지 핵심 원칙은 FinOps 실무와 관련된 활동을 안내합니다. 이 원칙들은 여러 클라우드에 적용되며, 전 세계 팀들이 클라우드 서비스에 대한 경험을 쌓으면 필요에 따라 재검토되고 조정됩니다. 다음은 엔지니어링, IT 재무, 비즈니스 간의 데이터 기반 의사 결정에 중점을 두어 비즈니스 가치를 극대화하는 6가지 원칙입니다.
2021년 FinOps 현황 보고서는 FinOps 실무자 설문조사를 기반으로 한 FinOps 재단의 보고서입니다. 이 보고서는 다양한 산업 분야의 사람들이 각자의 FinOps 여정을 진행하면서 얻은 경험과 교훈을 수집합니다. 일부 데이터는 추세와 미래에 대한 인사이트를 제공합니다. 2021년 설문조사에서 도출된 주요 결과는 다음과 같습니다.
FinOps 솔루션에는 문화적 변화가 필요합니다. FinOps가 제대로 수행되면 회사 DNA의 일부가 되며, 모든 선택과 행동은 '내가 비용 효율적이고 가치를 제공하고 있는가?'라는 질문을 중심으로 형성됩니다.
성공을 위해서는 솔루션이 조직 전반의 다양한 이해관계자가 참여하는 기능적 장벽을 허물고, 부서 간 협력적이어야 합니다. 이는 최고 경영진부터 하위 직급까지, 그리고 그 사이 모든 계층에 걸쳐 적용됩니다. 경영진부터 신입 엔지니어까지 전체 조직을 포괄하는 FinOps에는 실질적인 실행과 전략적 리더십이 모두 필요합니다. 책임 있는 당사자들이 클라우드 지출이 비즈니스 목표 달성을 위해 사용되었는지 확인할 수 있도록 목표 지표를 설정함으로써, FinOps는 단순히 비용 절감이 아닌 가치 창출을 지향합니다.
IBM Consulting Hybrid Cloud Advisory Practice는 고객 검증을 거친 전략과 업계 최고의 자산 및 가속기를 활용하여, 비즈니스 목표를 스쿼드 단위 지표와 연계함으로써 클라우드 비용 관리에 대한 책임성과 가시성을 높이고, 조직 전반의 원활한 도입을 가속화합니다. IBM의 FinOps 서비스에 대한 자세한 내용은 IBM Hybrid Cloud Advisory를 참조하세요.
AI를 비즈니스에 활용할 준비가 되셨나요? IBM® Cloud와 Red Hat를 통해 단 하나의 세션에서 AI를 간편하게 맞춤 설정하고, 배포하고 확장하는 방법을 알아보세요. 웨비나에 참여하여 성공적인 AI를 향한 길을 개척해 보세요.
이 IDC 보고서에서는 기업이 가장 어려운 클라우드 마이그레이션 문제를 어떻게 해결하고 있는지 및 효과적인 방법은 무엇인지 설명합니다.
2024년 Magic Quadrant의 클라우드 데이터베이스 관리 시스템(CDBMS) 부문을 살펴보고 어떤 공급업체가 고성능 하이브리드 지원 데이터 에코시스템을 지원하는지 알아보세요.
이 에듀테크 기업은 IBM Watson Discovery, watsonx Assistant 및 watsonx.ai on IBM Cloud를 적용함으로써 고객의 학습 경험을 향상시켰을 뿐만 아니라 상당한 비즈니스 이점도 달성했습니다.
클라우드로의 여정을 간소화할 수 있도록 설계된 IBM 클라우드 마이그레이션 솔루션에 대해 알아보세요. 효율성, 확장성, 혁신을 주도하는 다양한 마이그레이션 유형과 전략, 이점에 대해서도 배워봅니다.
IBM과 함께 퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드 클라우드 솔루션 간의 주요 차이점을 살펴보세요. 어느 클라우드 모델이 유연성, 보안, 확장성을 개선하기 위한 비즈니스 니즈에 가장 적합한지 알아봅니다.
Cloud Paks가 어떻게 사업 운영 방식에 변화를 꾀하고 하이브리드 클라우드 환경에서 혁신적이고 효율적인 성과를 더 빠르고 스마트하게 도출했는지 알아보세요.
IBM Consulting Advantage 플랫폼으로 구동되는 IBM 클라우드 서비스를 사용하여 하이브리드 클라우드로의 여정을 가속화하고 비용 효율성을 높이며, 생산성과 지속 가능성을 높이고 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
IT 인프라 전반의 확장성, 현대화, 원활한 통합을 최적화하도록 설계된 IBM의 하이브리드 클라우드 솔루션으로 디지털 혁신을 간소화하세요.
IBM의 안전하고 확장 가능한 플랫폼으로 AI 및 하이브리드 클라우드의 잠재력을 최대한으로 활용하세요. 먼저 IBM의 AI 지원 솔루션을 살펴보거나, 무료 계정을 만들어 상시 무료 제품 및 서비스에 액세스하세요.