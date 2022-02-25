Financial Operations(재무 운영)의 줄임말인 FinOps는 재무, 기술, 비즈니스를 결합하여 클라우드의 단위 경제성을 관리하고 효율적인 클라우드 사용을 위한 운영 모델을 만듭니다. 조직의 모든 부분에서 클라우드 사용자에게 용량 계획, 목표 달성, 클라우드 리소스의 가변적인 소비 관리에 대한 책임을 부여하여 효율성을 높이고 예산 요구 사항 및 재무 목표를 충족합니다.

FinOps는 DevOps의 자연스러운 동반자이며, 효율적인 클라우드 컴퓨팅 활용을 위한 분야로 생각할 수 있습니다. 이는 클라우드 비용을 이해하고 스마트하고 객관적인 의사 결정을 내리며 가치 향상을 위한 조치를 취할 수 있는 기업의 능력을 높이기 위한 시스템, 모범 사례 및 문화 변화의 결합입니다. 이를 위해서는 조직의 대부분 영역에 본질적으로 영향을 미치는 비용 및 가치 관리에 대한 수정된 접근 방식이 필요합니다. 경영진부터 신입 주니어 엔지니어까지 모두가 각자의 역할이 있습니다.

FinOps는 일부 조직에 급진적인 혁신이 될 수 있지만, 제대로 수행되면 부서 간 팀워크를 장려하여 기업 문화의 일부가 됩니다. 개발 팀, 제품 소유자, 재무 팀 및 상업 팀 간의 기능적 장벽을 허물어 줍니다. 이를 통해 구성원들은 업무 및 협업 방식을 종합적으로 재고하고 재구상하게 되며, '나는 비용 효율적으로 일하고 있는가, 가치를 제공하고 있는가?'라는 질문에 대해 적절한 책임과 지표를 부여하도록 합니다.