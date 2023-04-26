수직 확장이라고도 하는 스케일업은 원하는 성능 상태에 도달하기 위해 기존 시스템에 더 많은 리소스를 추가하는 방식으로 이루어집니다. 예를 들어 데이터베이스나 웹 서버가 서비스 수준 협약(SLA)을 충족하기 위해 특정 수준의 성능을 계속 유지하려면 추가 리소스가 필요합니다. 해당 시스템에 CPU, 메모리, 스토리지 또는 네트워크를 더 추가하여 성능을 원하는 수준으로 유지할 수 있습니다.

클라우드에서 이 작업을 수행할 때 애플리케이션은 종종 더 강력한 인스턴스나 가상 머신으로 이동되며, 다운타임을 최소화하기 위해 다른 호스트로 마이그레이션한 다음 사용하던 서버를 폐기할 수도 있습니다. 물론 이 과정은 고객에게 투명하게 공개되어야 합니다.

소프트웨어에서도 더 많은 스레드, 더 많은 연결을 추가하거나 데이터베이스 애플리케이션의 경우 캐시 크기를 늘리는 방식으로 스케일업을 수행할 수 있습니다. 이러한 유형의 확장 작업은 수십 년 동안 데이터 센터의 온프레미스에서 수행되어 왔습니다. 그러나 특정 시스템을 확장하기 위해 추가 리소스를 확보하는 데 걸리는 시간은 기존 온프레미스 환경에서는 몇 주 또는 몇 달이 걸리는 반면, 클라우드에서는 단 몇 분이면 충분하기 때문에 가격 모델에 영향을 미칠 수 있습니다.