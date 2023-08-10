핀테크, 혁신을 위한 확고한 원동력으로 AI와 클라우드 활용

빠르게 변화하는 핀테크 환경은 인공 지능(AI)과 클라우드 컴퓨팅 기술의 발전에 힘입어 놀라운 변화를 겪고 있습니다. 고객을 최우선으로 생각하는 핀테크 기업들은 점점 더 하이브리드 멀티클라우드가 제공하는 선택의 폭과 유연성을 활용하고 데이터 분석의 힘을 빌려 향상된 경험을 제공하는 것을 목격하고 있습니다.
핀테크 기업은 회복성, 성능, 보안, 규정 준수를 우선시함으로써 금융 서비스 제공 방식을 혁신하는 데 기여하고 있습니다. 개별 고객의 특정 요구에 맞춘 맞춤형 금융 솔루션을 제공하거나, 고객의 성능 및 위험 데이터를 보다 실시간으로 측정하는 분석 도구로 헤지펀드 분야를 혁신하는 등 핀테크는 AI와 클라우드라는 혁신적인 기술을 활용하고 있습니다.
핀테크는 민첩성과 속도를 바탕으로 금융 분야의 새로운 트렌드를 발견하고 고객에게 더 큰 선택권과 편리함을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. MySocialPulse는 소셜 미디어의 긍정적 또는 부정적 감정과 8가지 감정을 기반으로 시장 인사이트를 발견하는 등 고객이 Reddit 및 X와 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 발생하는 새로운 금융 트렌드를 실시간으로 모니터링할 수 있도록 지원하는 인공 지능 플랫폼을 설계했습니다. 이러한 기능은 개인에게 최신 금융 기회와 위험에 대한 최신 정보를 제공하여 소셜 플랫폼에 등장하는 수많은 해시태그, 댓글, 거래 동향에 묻힐 수 있는 진정한 인사이트를 발견할 수 있도록 도와주는 핵심적인 역할을 합니다. 2020년 영국에서 설립된 MySocialPulse는 IBM의 클라우드 및 AI 기술을 활용하여 비즈니스를 확장해 왔습니다.
핀테크가 금융 서비스 에코시스템에 가져오는 기회는 전통적인 금융 서비스 역할을 넘어 성장할 수 있는 독특한 잠재력을 제공하며, 특히 기후 변화부터 다양성, 형평성, 포용에 이르기까지 환경 및 사회 문제에 주도적이고자 할 때 더욱 그렇습니다.
영국에 본사를 둔 핀테크 기업인 Yayzy는 은행에서 지속가능성 혁신을 재정의하는 임무를 수행하고 있습니다. 이 핀테크 기업은 은행 및 기타 핀테크 기업이 모바일 앱에 통합할 수 있는 탄소 발자국 계산 기술을 개발하여 고객의 지출에 따른 탄소 발자국 추적과 함께 발자국 감소 및 탄소 상쇄를 위한 지속 가능한 대안 제안을 가능하게 했습니다. IBM® Cloud를 활용하여 높은 수준의 보안으로 디지털 혁신을 가속화하고 수요에 맞춰 전 세계적으로 확장하는 동시에 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)에서 사이버 보안 솔루션에 이르는 기타 고급 소프트웨어 기능을 활용하고 있습니다.
핀테크는 금융 서비스 산업의 변두리에서 핵심으로 나아가는 과정에서 혁신과 디지털 변형을 위한 성장의 원동력으로 남을 것이라고 믿습니다. 핀테크 기업은 하이브리드 클라우드와 AI 변환의 일부로서 클라우드와 온프레미스 환경 전반에서 유입되는 데이터를 관리하는 방법을 고려해야 합니다. 또한, 특히 진화하는 보안 위협 환경과 규제 문제를 고려할 때 데이터를 안전하게 보호하고 규정을 준수하는 방법을 고려해야 합니다. 제3자 및 제4자 종속성은 관리해야 할 위험 수준이 더 높아질 수 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
핀테크 기업과 금융 기관 모두가 이러한 문제를 극복할 수 있도록, 클라우드 플랫폼은 혁신을 주도하는 동시에 위험을 완화하고 규정 준수 요구 사항을 충족하는 데 도움이 될 수 있습니다. 업계에서 얻은 정보를 바탕으로 한 내장형 제어 기능을 갖춘 최초의 클라우드인 IBM Cloud for Financial Services를 통해, 우리는 고객이 이러한 위험을 완화하려는 사명을 달성할 수 있도록 돕고, 금융 서비스 및 기타 규제 산업이 안전한 환경에서 클라우드에서 워크로드와 애플리케이션을 호스팅할 수 있도록 지원합니다. 또한 130개 이상의 기술 파트너 및 핀테크 기업과 협력하여 보안 및 규정 준수 태세를 검증하고 있습니다.
금융 서비스 산업이 계속 발전함에 따라 핀테크는 글로벌 금융 시스템의 중요한 부분으로 인정받으면서도 진화하는 규제 요건에 발맞춰 계속해서 우위를 유지해야 합니다. 에코시스템이 강력한 파트너를 갖춘 핀테크 기업은 오늘날 고객의 요구를 충족하는 동시에 업계의 요구 사항을 충족하기 위해 혁신을 더욱 효과적으로 추진할 수 있습니다.
IBM Financial Services Consulting은 고객이 핵심 뱅킹 및 결제 시스템을 현대화하고 불확실성에 대응할 수 있는 탄력적인 디지털 기반을 구축하도록 지원합니다.
IBM Cloud for Financial Services는 산업별 기본 제공 보안 및 제어 기능을 통해 민감한 데이터와 AI 워크로드를 보호합니다.
IBM Engineering Lifecycle Management는 금융 서비스의 디지털 혁신과 규제 준수를 지원하기 위해 제품 제공을 가속화합니다.