핀테크, 혁신을 위한 확고한 원동력으로 AI와 클라우드 활용

핀테크는 민첩성과 속도를 바탕으로 금융 분야의 새로운 트렌드를 발견하고 고객에게 더 큰 선택권과 편리함을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. MySocialPulse는 소셜 미디어의 긍정적 또는 부정적 감정과 8가지 감정을 기반으로 시장 인사이트를 발견하는 등 고객이 Reddit 및 X와 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 발생하는 새로운 금융 트렌드를 실시간으로 모니터링할 수 있도록 지원하는 인공 지능 플랫폼을 설계했습니다. 이러한 기능은 개인에게 최신 금융 기회와 위험에 대한 최신 정보를 제공하여 소셜 플랫폼에 등장하는 수많은 해시태그, 댓글, 거래 동향에 묻힐 수 있는 진정한 인사이트를 발견할 수 있도록 도와주는 핵심적인 역할을 합니다. 2020년 영국에서 설립된 MySocialPulse는 IBM의 클라우드 및 AI 기술을 활용하여 비즈니스를 확장해 왔습니다.

핀테크가 금융 서비스 에코시스템에 가져오는 기회는 전통적인 금융 서비스 역할을 넘어 성장할 수 있는 독특한 잠재력을 제공하며, 특히 기후 변화부터 다양성, 형평성, 포용에 이르기까지 환경 및 사회 문제에 주도적이고자 할 때 더욱 그렇습니다.

영국에 본사를 둔 핀테크 기업인 Yayzy는 은행에서 지속가능성 혁신을 재정의하는 임무를 수행하고 있습니다. 이 핀테크 기업은 은행 및 기타 핀테크 기업이 모바일 앱에 통합할 수 있는 탄소 발자국 계산 기술을 개발하여 고객의 지출에 따른 탄소 발자국 추적과 함께 발자국 감소 및 탄소 상쇄를 위한 지속 가능한 대안 제안을 가능하게 했습니다. IBM® Cloud를 활용하여 높은 수준의 보안으로 디지털 혁신을 가속화하고 수요에 맞춰 전 세계적으로 확장하는 동시에 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)에서 사이버 보안 솔루션에 이르는 기타 고급 소프트웨어 기능을 활용하고 있습니다.