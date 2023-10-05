클라우드 비용 관리란 무엇인가요?

점점 더 많은 기업이 운영 및 IT 인프라를 관리하기 위해 클라우드 서비스로 전환하고 있으며, 이는 느리고 이동성이 떨어지는 시스템에서 벗어나고 있음을 의미합니다. 하지만 클라우드 마이그레이션에 문제가 없는 것은 아닙니다.



클라우드 서비스는 엄청난 앱 확장성과 유연성을 제공하지만, 사용량(예: 스토리지, 데이터 전송, 컴퓨팅 성능)에 따라 비용이 발생하는 종량제 요금 모델을 따르는 경우가 많습니다. 주의 깊게 모니터링하고 관리하지 않으면 클라우드 요금이 빠르게 통제 불능 상태가 될 수 있습니다.

시장 조사에 따르면 퍼블릭 클라우드 서비스에 대한 기업 지출이 2026년까지 1조 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다.1 기업 클라우드 컴퓨팅 지출에서 상당한 낭비가 발생하고 있고, 대부분의 조직이 클라우드 지출 관리에 어려움을 겪고 있다고 보고하고 있지만, 직원 수가 1,000명 이상인 대기업의 대다수는 향후 몇 년 동안 클라우드 투자가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.2

클라우드 비용 관리는 클라우드 도입에 수반되는 예산의 비효율성을 해결하기 위해 시도됩니다. 클라우드 비용 관리 전략을 효과적으로 구현하면 FinOps 팀은 낭비성 지출을 사전에 파악하여 제거하고, 클라우드 리소스를 확장하고, 비용 관리 정책을 자동화할 수 있습니다.

클라우드 비용 관리 도구는 클라우드 비용 관리의 수준을 한 단계 끌어올립니다. Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes, IBM Cloud와 같은 선도적인 클라우드 서비스 제공업체는 다음과 같은 비용 관리 기능을 제공합니다.