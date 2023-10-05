클라우드 비용 관리란 무엇인가요?

클라우드 비용 관리(클라우드 비용 최적화 또는 클라우드 비용 거버넌스라고도 함)는 비즈니스의 전반적인 클라우드 지출을 관리하고 절감하는 프로세스입니다.
점점 더 많은 기업이 운영 및 IT 인프라를 관리하기 위해 클라우드 서비스로 전환하고 있으며, 이는 느리고 이동성이 떨어지는 시스템에서 벗어나고 있음을 의미합니다. 하지만 클라우드 마이그레이션에 문제가 없는 것은 아닙니다.
클라우드 서비스는 엄청난 앱 확장성과 유연성을 제공하지만, 사용량(예: 스토리지, 데이터 전송, 컴퓨팅 성능)에 따라 비용이 발생하는 종량제 요금 모델을 따르는 경우가 많습니다. 주의 깊게 모니터링하고 관리하지 않으면 클라우드 요금이 빠르게 통제 불능 상태가 될 수 있습니다.
시장 조사에 따르면 퍼블릭 클라우드 서비스에 대한 기업 지출이 2026년까지 1조 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다.1 기업 클라우드 컴퓨팅 지출에서 상당한 낭비가 발생하고 있고, 대부분의 조직이 클라우드 지출 관리에 어려움을 겪고 있다고 보고하고 있지만, 직원 수가 1,000명 이상인 대기업의 대다수는 향후 몇 년 동안 클라우드 투자가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.2
클라우드 비용 관리는 클라우드 도입에 수반되는 예산의 비효율성을 해결하기 위해 시도됩니다. 클라우드 비용 관리 전략을 효과적으로 구현하면 FinOps 팀은 낭비성 지출을 사전에 파악하여 제거하고, 클라우드 리소스를 확장하고, 비용 관리 정책을 자동화할 수 있습니다.
클라우드 비용 관리 도구는 클라우드 비용 관리의 수준을 한 단계 끌어올립니다. Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes, IBM Cloud와 같은 선도적인 클라우드 서비스 제공업체는 다음과 같은 비용 관리 기능을 제공합니다.
일반적으로 클라우드 서비스 제공업체는 고객에게 다음과 같은 네 가지 비용 모델을 제공합니다.
온디맨드 모델이라고도 하는 종량제 모델은 일반적으로 시간 단위(때로는 분 또는 초 단위)로 클라우드 사용량을 기준으로 고객에게 요금을 청구합니다.
이 모델은 사용자에게 충분한 유연성과 확장 기능을 제공하며, 규모가 작고 덜 복잡한 운영을 위한 실용적인 솔루션이 될 수 있습니다. 그러나 조직이 성장하고 더 광범위한 클라우드 리소스가 필요해짐에 따라 종량제 모델의 비용이 엄청나게 높아질 수 있습니다.
구독 모델에서 고객은 사용량에 관계없이 특정 기간 동안 일련의 서비스에 대해 고정된 월별 또는 연간 요금을 지불합니다. 이 모델은 SaaS 솔루션에서 흔히 볼 수 있으며 워크로드를 예측할 수 있는 대기업에서 주로 사용합니다.
클라우드 제공업체는 사용자에게 특정 기간(일반적으로 1년에서 3년 사이) 동안 대폭 할인된 요금으로 인스턴스를 예약할 수 있는 기능을 제공합니다. 예약 인스턴스 모델에서는 공급업체가 인스턴스 수가 아닌 용량에 따라 요금을 청구하기 때문에 워크로드가 예측 가능한 기업이나 클라우드 플랫폼에 장기적으로 약정할 준비가 되어 있는 기업에게 적합합니다. 예약 인스턴스는 일반적으로 온디맨드 클라우드 서비스 비용보다 훨씬 적은 비용이 들어갑니다.
스팟 인스턴스를 통해 고객은 클라우드 공급자의 인프라에서 사용하지 않는 용량을 입찰할 수 있으며, 해당 인스턴스는 공급자가 언제든지 중단 또는 회수할 수 있다는 점을 이해합니다.
온디맨드 서비스에 비해 가장 큰 할인 혜택을 제공하는 이 모델은 단기간의 고부하 처리 및 중단으로 인한 부정적 영향을 받지 않는 프로세스에 가장 적합합니다.
많은 기업이 하이브리드 클라우드 모델을 채택하기 때문에 기존의 온프레미스 데이터 센터, 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 서비스(때로는 멀티클라우드 환경처럼 여러 퍼블릭 클라우드 제공업체)를 혼합하여 플랫폼 간 오케스트레이션을 활용한다는 점을 명심하세요.당연히 하이브리드 모델의 비용 모델은 팀이 다양한 환경에서 비용을 관리하고 최적화해야 하기 때문에 매우 복잡할 수 있습니다.
교육, 거버넌스, 사용량 예측, 소프트웨어 도구, 지속적인 실시간 모니터링이 이상적으로 결합된 클라우드 비용 관리는 모든 기업의 클라우드 관리 전략에서 중요한 구성 요소입니다.
클라우드 비용에 대한 인식과 교육을 강화하는 것은 모든 이해관계자, 특히 클라우드 서비스의 프로비저닝, 배포, 운영에 관여하는 사람들이 의사 결정의 재정적 영향을 이해하도록 하기 위한 자연스러운 첫 번째 단계입니다.
클라우드 가격 모델 및 비용 관리 도구와 같은 주제에 대한 재무 교육 프로그램(예: 교육, 웨비나, 사례 연구, 사용 사례 검토)은 팀원들이 귀중한 비용 절감 방법을 배우는 데 도움이 될 수 있습니다.
클라우드 재무 관리 도구를 활용하는 것은 클라우드 지출을 최적화하고 최적화할 영역을 파악하는 데에도 중요합니다. IBM Turbonomic 플랫폼과 같은 클라우드 비용 관리 도구는 사용 패턴과 비용 추세에 대한 인사이트, 비용 절감을 위한 권장 사항, 비용 및 리소스 할당, 예측 및 최적화를 위한 기능을 제공합니다.
로드 밸런싱, 적절한 크기 조정, 자동 확장 등의 프로세스를 통해 클라우드 리소스와 지출을 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다.
로드 밸런싱은 들어오는 트래픽을 사용 가능한 리소스에 균등하게 분산시키는 프로세스입니다.
적절한 크기 조정은 워크로드 용량 및 성능 요구 사항에 맞게 인스턴스 유형과 크기를 조정하는 프로세스입니다. 오버프로비저닝은 불필요한 비용을 발생시키고 언더프로비저닝은 애플리케이션 기능에 영향을 미치지만, 적절한 크기 조정은 기업이 경쟁 우선순위의 균형을 유지하여 애플리케이션 성능과 클라우드 지출을 모두 최적화하는 데 도움이 됩니다.
자동 확장을 사용하면 리소스를 동적으로 확장하여 예측할 수 없거나 지속적으로 변화하는 워크로드의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
성공적인 클라우드 비용 관리 전략에는 FinOps 프로세스와 인력이 통합되어야 합니다. FinOps는 기업이 하이브리드 및 멀티클라우드 환경에서 재무적 책임을 강화할 수 있도록 재무와 DevOps 관행을 결합하는 동적 클라우드 재무 관리 분야입니다.
클라우드 비용 관리에 대한 FinOps 접근 방식은 비즈니스 이해관계자가 데이터에 기반한 현명한 클라우드 지출 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 광범위한 클라우드 환경의 재무적 복잡성을 고려할 때, FinOps는 기업이 클라우드 비용 관리의 우선순위를 정하고 궁극적으로 클라우드에서 비즈니스 가치를 극대화하는 협업적 문화를 조성하도록 지원합니다.
클라우드 비용 관리는 기업이 리소스 활용도 및 클라우드 거버넌스에 대해 정보에 입각한 재무 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 클라우드 비용 관리를 도입함으로써 얻을 수 있는 기타 주요 이점은 다음과 같습니다.
클라우드 비용 관리를 통해 기업은 클라우드 비용 절감 기회를 극대화하여 리소스 할당 프로세스가 효율적이고 기업이 필요한 만큼만 비용을 지불하도록 보장합니다.
또한 클라우드 비용 관리를 통해 기업은 더 큰 조직 지표 및 재무 목표에 맞게 클라우드 사용을 조정할 수 있습니다.
대부분의 클라우드 비용 관리 도구는 포괄적인 리소스 모니터링 기능을 제공하여 팀이 낭비를 없애고 비용을 절감하며 클라우드 인프라를 최대한 효율적으로 활용할 수 있도록 도와줍니다.
팀에서는 고급 리소스 태그 지정 메커니즘을 사용하여 특정 부서, 프로젝트 또는 팀에 비용을 할당함으로써 리소스 사용에 대한 가시성과 책임감을 높일 수 있습니다.
이러한 투명성은 비용 인식 문화를 조성하고 책임감 있는 클라우드 사용을 장려합니다.
클라우드 서비스 사용 및 지출에 관한 일련의 정책, 절차, 가이드라인을 수립하면 기업과 해당 제품이 내부 및 외부 규정을 모두 준수할 수 있습니다.
1 Exostellar, 기업의 클라우드 지출 최적화를 지원하기 위해 1,500만 달러 모금, TechCrunch+, 2023년 9월 13일.
2 클라우드 서비스 비효율성으로 인한 IT 예산 낭비, Help Net Security, 2023년 9월 27일.