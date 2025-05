IT 비용 최적화는 IT 지출을 정기적으로 평가하여 운영을 지원하면서 불필요한 지출을 식별하고 제거하는 프로세스입니다. 적절하게 수행될 경우, IT 비용 최적화 노력은 모범 사례, 전략, 소프트웨어 툴을 결합하여 비용 절감과 최대 성능 및 가치를 균형 있게 달성하도록 돕습니다.

하지만 IT 비용 최적화에는 생성형(gen AI)와 같은 새로운 기술과 관련된 비용 증가에 대처하는 것을 포함하여 상당한 어려움이 따릅니다. IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서에 따르면 2023년에서 2025년 사이에 평균 컴퓨팅 비용이 89% 증가할 것으로 예상되며, 설문조사에 참여한 경영진의 70%가 이러한 증가의 주요 원인으로 생성형 AI를 꼽았습니다.

IT 비용 최적화는 IT 비용 관리와 혼동되어서는 안 됩니다. IT 비용 관리란 예산 할당을 준수하도록 IT 비용을 모니터링, 분석, 보고하는 프로세스입니다. 반면, IT 비용 최적화는 단순히 비용을 추적하는 것을 넘어 IT 비용을 최소화하는 동시에 IT 리소스에서 얻을 수 있는 가치를 높이는 전략을 구현하는 데 중점을 둡니다.