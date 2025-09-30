재생 에너지란 무엇인가요?

가장 일반적인 재생 가능 에너지 공급원은 다음과 같습니다.

수력

수력 발전은 가장 오래된 전력 생산 형태 중 하나이며 현재 전 세계적으로 재생 전력에 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 여기에는 해양 및 조력 발전, 하천과 강의 흐름, 저수지 및 댐을 사용하여 전기를 생산하는 터빈을 움직이는 것이 포함됩니다. 국제 에너지 기구(IEA)는 기술이 발전함에 따라 2030년까지 수력 발전의 발전 용량이 약 17% 증가할 것으로 전망합니다.3

태양광

태양광을 전기 에너지로 변환하는 것은 태양광 발전(PV)과 태양열 발전(CSP)의 두 가지 방식을 통해 이루어집니다.

PV는 가장 일반적인 변환 방법이며 소규모 애플리케이션에 사용됩니다. 태양광 패널의 태양 전지를 사용하여 햇빛을 수집하고 태양 에너지로 변환하여 가정, 자동차 및 비즈니스에 전력을 공급할 수 있는 배터리에 저장합니다.

CSP는 유체로 채워진 수신기에 햇빛을 반사하고 모으는 거울을 사용합니다. 햇빛은 유체를 고온으로 가열하여 열 에너지를 생성합니다. 이 에너지는 엔진에 동력을 공급하거나 터빈을 회전시키는 데 사용되어 발전소에 전기를 생성하거나 전력망을 보충합니다. CSP는 주로 유틸리티 또는 산업 규모의 애플리케이션에 사용됩니다.

태양광 발전은 2022년에 26% 성장했으며, 2027년에는 태양광 발전량이 석탄과 천연가스 발전량을 넘어설 것으로 예상됩니다.4

풍력

인간은 수세기 동안 에너지를 생성하기 위해 바람의 운동력을 활용해 왔습니다. 오늘날의 풍력 터빈은 사용되는 터빈의 크기에 따라 소규모부터 대규모까지 전기를 생산할 수 있습니다. 터빈의 크기가 소형(단일 주택용)에서 유틸리티 규모(해상 풍력 발전 단지)로 증가함에 따라 계획, 전력 출력, 효율성 및 유지보수의 복잡성도 증가합니다. 2021년 현재 풍력 에너지는 전 세계 발전량의 24%를 차지합니다.5

지열

지열 에너지 시스템은 지구 깊은 곳에서 발생하는 증기를 이용해 에너지를 생성하는 터빈을 작동합니다. 그러나 생산에 필요한 지열 저장소는 지표면에서 1~2마일 아래에 위치하고 있어 널리 보급되어 있지 않습니다. 2021년 기준 27개국에서 지열 발전소를 운영하고 있습니다.6

지열 히트 펌프(GHP)는 일부 상업용 건물, 학교 및 주거용 주택에 난방, 냉방 및 온수 공급에 소규모로 사용됩니다. GHP 설치는 대규모 설치와 동일한 깊이 요구 사항은 없지만 기후, 토양의 종류, 배수구 접근성, 토지 및 설치 비용 등 여러 요인에 따라 달라집니다.

바이오매스

환경에 미치는 부정적인 영향 때문에 항상 재생 가능한 에너지로 간주되지는 않지만, 바이오매스 에너지는 유기 물질과 부산물을 사용하여 전기, 바이오 연료(바이오디젤과 에탄올 포함), 열을 생산합니다. 바이오에너지의 사용은 낮은 수준의 온실가스 배출과 삼림 벌채를 포함한 토지 변화를 야기합니다. 이러한 영향은 바이오에너지가 전 세계 에너지 사용량의 약 11%를 차지하고 세계에서 가장 큰 물리적 물질 공급원을 제공함에도 불구하고 재생 가능성에 대한 의구심을 불러일으킵니다.7

원자력은 재생 가능한 에너지인가요?

원자력은 탄소 배출량이 낮거나 전혀 없기 때문에 청정 에너지로 간주되지만 재생 가능하지는 않습니다. 원자력 에너지에는 땅에서 채굴해야 하는 우라늄이 필요하며 특정 위치에 한정된 양만 존재합니다. 그럼에도 불구하고 원자력은 전 세계 전력 공급의 10%를 차지하고 있으며, 수력과 합칠 시 전 세계 저탄소 에너지 발전의 4분의 3을 공급합니다.8