IT 자동화란 무엇인가요?

이를 통해 기업은 자동화 워크플로를 만들고 구현하여 사람이 시간이 많이 걸리는 수작업을 완료하는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다. IT 자동화는 현대 IT 전략과 디지털 혁신 이니셔티브의 필수 요소입니다.

지리적으로 분산된 데이터센터와 하이브리드 클라우드 아키텍처를 관리하고 조정하는 것은 엄청난 작업량입니다. 이러한 환경에는 가상화된 네트워크, 마이크로서비스 애플리케이션, 변화하는 보안 요구 사항, 지속적인 소프트웨어 제공 주기, 그리고 현대적인 컴퓨터 네트워킹의 특징적인 다른 구성 요소들이 포함되는 경우가 많습니다.또한 빠른 연결과 최소한의 다운타임이 운영의 표준으로 자리 잡으면서 고객의 기대치도 매우 높아졌습니다. IT 자동화는 기업이 이러한 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

자동화 소프트웨어는 실시간 수요에 따라 리소스를 확장하고 할당하는 데 필요한 민첩성과 유연성을 기업에 제공하며, 이는 비용 및 성능 목표를 달성하는 데 중요한 부분입니다. 예를 들어, 개발자는 자동화 스크립트를 사용하여 리소스를 프로비저닝하고, 네트워크와 클라우드 서비스를 구성 및 관리하며, 보안을 강화하고 DevOps 프로세스와 서비스 제공을 가속화할 수 있습니다.

최신 IT 자동화 솔루션을 사용하면 팀은 단일 플랫폼을 사용하여 워크플로, 작업 및 일괄 프로세스(예: 네트워크 구성, 사용자 프로비저닝 및 패치 관리)를 감독하고 간소화할 수 있습니다.

이러한 솔루션을 통해 고위 IT 직원은 일상적인 워크플로에 대한 스크립트를 테스트하는 데 시간을 소비하는 대신, 좀 더 전략적인 프로젝트에 전문성을 발휘할 수 있습니다. 기업은 IT 자동화와 이를 통해 IT 전문가에게 확보된 업무 시간을 활용해 생성형 AI와 양자 컴퓨팅 같은 신기술의 영향력을 탐색할 수도 있습니다.

다양한 애플리케이션에서 IT 자동화는 더 빠르게 확장하고, 오류는 줄이고, 서비스 제공 속도와 안전성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.