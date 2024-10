지속 가능한 IT란 무엇인가요?

그린 IT라고도 불리는 지속 가능한 IT는 환경 친화적인 방식으로 IT 장비(노트북과 데스크톱 컴퓨터, 서버 및 관련 시스템)를 설계, 제조, 사용 및 폐기하는 방법을 찾는 것을 포함합니다. 또한 전체 IT 운영의 영향을 이해하여 탄소 배출량을 줄이고 에너지 효율성을 창출할 수 있는 기회를 파악하는 것도 포함됩니다.

기업이 기업의 사회적 책임 노력을 점점 더 우선시함에 따라 IT 리더와 최고 정보 책임자(CIO)는 지속 가능한 IT 관행을 추구하고 있습니다. 이들의 목표는 전반적인 기능을 유지하고 잠재적인 비용 절감 효과를 찾아내는 동시에 지속가능성을 높이기 위해 IT 인프라를 최적화하는 것입니다.

지속가능성이란 무엇인가요?

지속가능성은 미래 세대가 자신의 요구를 충족할 수 있는 능력을 손상시키지 않으면서 현재의 요구를 충족하기 위해 자원을 책임감 있게 사용하는 것을 의미합니다. IT의 관점에서 보면 이는 IT 운영이 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 비즈니스 목표를 지원하는 전략, 기술 및 관행을 구현하는 것을 의미합니다. 조직의 지속가능성 관행은 일반적으로 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 메트릭을 기준으로 측정됩니다.