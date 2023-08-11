2025년의 효율적인 IT 비용 관리를 위한 6가지 전략 

디지털 혁신의 부상과 클라우드 컴퓨팅의 인기 증가는 기업이 온라인에서 고객에게 고유한 서비스를 제공하는 데 도움이 되며 많은 조직이 스스로를 기술 회사로 간주하게 됩니다. 그리고 이러한 새로운 현실에 발맞춰 기술 예산도 증가하고 있습니다. 2025년 IT 지출은 2024년 대비 9.3% 증가한 5조 7,400억 달러로 늘어날 것으로 예상됩니다..
CEO와 CFO는 현대 비즈니스를 구축하고 탁월한 제품과 고객 서비스를 제공하는 데 있어 IT 서비스 및 기술의 중요성을 이해하고 인식하기 때문에 IT 서비스 및 기술에 기꺼이 투자할 의향이 있습니다. 그러나 그들은 또한 비용 할당에 초점을 맞추고 CIO와 IT 팀의 더 큰 비용 규율을 기대하고 있으며, 이로 인해 CIO는 지출을 정당화하고 지출을 추적해야 한다는 압박에 직면하게 되었습니다.
이를 달성하는 가장 좋은 방법은 IT 비용 관리를 이용하는 것입니다. CIO와 IT 부서가 조직의 기술 지출과 관련된 비용을 예측하고 제어하는 프로세스인 IT 비용 관리를 이용하는 것입니다.
모든 산업 분야의 모든 조직에서 비용 관리가 최우선 과제이기 때문에 IT 비용 관리의 중요성이 커지고 있습니다. 간단히 말해서, IT 리더는 예산 초과로 이어지는 프로젝트 비용 증가를 감당할 수 없습니다.
조직의 IT 부서가 비용을 비효율적으로 관리하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 최첨단 온프레미스 데이터 센터를 구축한 후 모든 것을 클라우드에서 실행하면 비용이 절반으로 줄어든다는 사실을 알게 되었습니다. 또는 모든 데이터를 하나의 클라우드 공급업체로 마이그레이션한 후 클라우드 사용 공간의 일부만 사용하면서 전체 비용을 지불하는 기간이 길다는 사실을 알게 될 수도 있습니다. 또는 고가의 프로젝트 관리 소프트웨어 라이선스를 구입했지만 일부 직원만 사용하고 있는 경우도 있습니다.
IT 비용 관리는 단순히 비용 절감의 기능이 아니라 수익과 궁극적으로 수익성을 높일 수 있는 보다 현명한 결정을 내리는 것을 수반합니다. 경영진과 기타 이해관계자들이 기술이 차세대 경쟁의 장이라는 사실을 깨닫게 되면서 CIO에게 점점 더 많은 비즈니스 관련 책임이 주어지고 있습니다.
CIO는 수익 증대를 촉진할 특정 영역에 대한 투자의 우선순위를 정할 수 있습니다. 예를 들어 스프레드시트 및/또는 분산형 기록에서 최신 CRM (고객 관계 관리) 플랫폼으로 전환하면 초기 비용이 발생할 수 있지만 효율성을 높이고 판매를 촉진할 수 있습니다.
조직은 궁극적으로 조직 전반에 걸쳐 재무 관리를 추진하고 있으며, IT 부서는 조직의 나머지 부분과 보조를 맞추기 위해 운영 내에서 규율과 투명성을 추진하는 것이 현명할 것입니다.
조직은 목표를 효율적으로 달성하고 궁극적으로 필요한 비용 절감을 얻을 수 있도록 IT 비용 관리에 대한 명확하고 정의된 접근 방식을 가져야 합니다.
비용 최적화는 모든 조직에서 가장 중요하게 생각하는 사항입니다. IT 비용 관리는 단순히 기존 서비스를 줄이는 기능이 아니라 그 가치를 극대화하는 기능이기도 합니다. 올바른 전략과 투자는 수익을 늘리거나 최소한 고객을 유지할 수 있습니다.
클라우드 지출은 예산을 초과하는 클라우드 마이그레이션을 제공하거나 예상되는 비용 절감을 추진하지 못하는 등 여러 가지 요인으로 인해 매년 약 20~30% 증가하고 있습니다.
미사용 용량에 대한 비용 지불, 지출에 대한 가시성 부족, 중요하지 않은 데이터에 대한 추가 스토리지 비용 지불 등 여러 가지 이유로 클라우드 비용이 상승하고 있습니다. 일반적으로 클라우드로 이전한 후 '설정하고 잊어버리는' 조직은 과다한 비용을 지출할 가능성이 높습니다 . 클라우드 비용 관리는 모든 IT 비용 관리 프로그램에서 매우 중요한데, 이는 클라우드 사용이 인공 지능(AI), 특히 생성형 AI의 사용으로 인해 증가할 수밖에 없고, McKinsey가 연간 2조 6천억 달러에서 4조 4천억 달러의 가치를 제공할 수 있다고 추정하고 있기 때문입니다. 생성형 AI와 관련된 클라우드 비용은 모델 라이선스 비용과 사람이 결과를 관리하거나 큐레이팅하는 데 드는 비용 이상으로 사용량에 따라 증가할 것입니다.
이제 서버 프로비저닝 및 구성, 인프라 관리 및 소프트웨어 업데이트 등 점점 더 많은 IT 서비스를 완전히 자동화할 수 있습니다. 자동화를 통해 사람이 수동 작업을 완료해야 할 필요성을 최소화하여 우선순위가 높은 작업과 전략에 집중할 수 있습니다.
가상화는 단일 컴퓨터의 리소스(예: 프로세서, 메모리, 스토리지)를 여러 개의 가상 머신(VM)으로 나누는 것을 의미합니다. 가상화는 보다 효율적인 리소스 사용을 제공하여 비용을 절감합니다. 가상화 이전에는 각 애플리케이션 서버에 해당하는 자체 CPU가 있었기 때문에 궁극적으로 여러 서버가 최대 용량으로 실행되지 않았습니다. 가상화를 통해 조직은 하나의 물리적 컴퓨터에서 자체 가상 머신과 운영 체제에 맞는 애플리케이션을 찾을 수 있습니다.
서비스형 소프트웨어(SaaS) 시장의 성장으로 조직은 점점 더 많은 타사 공급업체로부터 기술을 라이선스하여 내부 IT 서비스 비용을 절감할 수 있습니다. 그러나 조직은 시간이 지남에 따라 불필요하거나 사용하지 않는 구독을 구축할 수 있으며 때로는 더 이상 사용하지 않는 서비스에 대해 비용을 지불하는 경우도 있습니다. 포괄적인 IT 비용 관리 전략에는 IT 전문가가 라이선스를 지속적으로 재평가하여 조직이 사용하는 솔루션에 대해서만 비용을 지불하고 비용 이상의 가치를 창출하는지 확인하는 것이 포함됩니다.
소프트웨어 및 기타 IT 서비스의 수명 주기를 늘리면 조직이 해당 서비스를 사용할 수 있는 시간을 최대화할 수 있습니다. 조직은 서비스에 대한 실시간 가시성을 필요로 하며, 인프라의 모든 구성 요소를 파악하고, 성능과 유지 보수 또는 교체가 필요한 시기를 파악하기 위해 IT 시스템의 모든 부분을 지속적으로 평가해야 합니다.
새로운 기술을 구매하거나 라이선스를 부여하면 처음에는 역설적으로 보일 수 있지만 회사가 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다. 오래된 기술은 종종 기술 부채를 발생시키며, 이는 현재 차선책으로 내린 결정으로 인해 미래에 막대한 비용을 초래합니다. 기술 부채의 예로는 하드코딩된 값을 사용한 엔지니어링, 근본 원인을 해결하는 대신 임시 패치를 사용하거나 필요한 모든 서비스를 제공하지 않는 저렴한 플랫폼을 선택하는 것 등이 있습니다. 이러한 모든 비용은 지금 당장은 미루더라도 결국에는 추가 유지 관리 비용이 발생하게 됩니다.
새로운 기술에 투자하면 당장은 비용이 발생하지만 조직이 효율성을 높이고, 새로운 고객 솔루션을 더 쉽게 만들고, 비용이 많이 드는 보안 위반을 방지하여 장기적으로 수익을 늘리고 비용을 절감할 수 있습니다.
조직 내에서 CIO의 역할이 점점 더 중요해지고 있으며, 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 따라서 IT 비용 관리는 IT가 비용을 억제하면서 수익을 늘리는 방법을 정확히 파악할 수 있도록 업무의 중추적인 구성 요소가 되어야 합니다. 부서의 재무 상황을 능동적이고 체계적으로 추적, 분석, 전달하는 CIO는 최고 경영진에서 가치 있고 동등한 파트너로 대우받으며, 의심할 여지 없이 그 어느 때보다 기술에 의존하는 조직에 긍정적인 영향을 미치게 될 것입니다.
