2025년의 효율적인 IT 비용 관리를 위한 6가지 전략 

디지털 혁신의 부상과 클라우드 컴퓨팅의 인기 증가는 기업이 온라인에서 고객에게 고유한 서비스를 제공하는 데 도움이 되며 많은 조직이 스스로를 기술 회사로 간주하게 됩니다. 그리고 이러한 새로운 현실에 발맞춰 기술 예산도 증가하고 있습니다. 2025년 IT 지출은 2024년 대비 9.3% 증가한 5조 7,400억 달러로 늘어날 것으로 예상됩니다..

CEO와 CFO는 현대 비즈니스를 구축하고 탁월한 제품과 고객 서비스를 제공하는 데 있어 IT 서비스 및 기술의 중요성을 이해하고 인식하기 때문에 IT 서비스 및 기술에 기꺼이 투자할 의향이 있습니다. 그러나 그들은 또한 비용 할당에 초점을 맞추고 CIO와 IT 팀의 더 큰 비용 규율을 기대하고 있으며, 이로 인해 CIO는 지출을 정당화하고 지출을 추적해야 한다는 압박에 직면하게 되었습니다.

이를 달성하는 가장 좋은 방법은 IT 비용 관리를 이용하는 것입니다. CIO와 IT 부서가 조직의 기술 지출과 관련된 비용을 예측하고 제어하는 프로세스인 IT 비용 관리를 이용하는 것입니다.

모든 산업 분야의 모든 조직에서 비용 관리가 최우선 과제이기 때문에 IT 비용 관리의 중요성이 커지고 있습니다. 간단히 말해서, IT 리더는 예산 초과로 이어지는 프로젝트 비용 증가를 감당할 수 없습니다.

조직의 IT 부서가 비용을 비효율적으로 관리하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 최첨단 온프레미스 데이터 센터를 구축한 후 모든 것을 클라우드에서 실행하면 비용이 절반으로 줄어든다는 사실을 알게 되었습니다. 또는 모든 데이터를 하나의 클라우드 공급업체로 마이그레이션한 후 클라우드 사용 공간의 일부만 사용하면서 전체 비용을 지불하는 기간이 길다는 사실을 알게 될 수도 있습니다. 또는 고가의 프로젝트 관리 소프트웨어 라이선스를 구입했지만 일부 직원만 사용하고 있는 경우도 있습니다.

IT 비용 관리는 단순히 비용 절감의 기능이 아니라 수익과 궁극적으로 수익성을 높일 수 있는 보다 현명한 결정을 내리는 것을 수반합니다. 경영진과 기타 이해관계자들이 기술이 차세대 경쟁의 장이라는 사실을 깨닫게 되면서 CIO에게 점점 더 많은 비즈니스 관련 책임이 주어지고 있습니다.

CIO는 수익 증대를 촉진할 특정 영역에 대한 투자의 우선순위를 정할 수 있습니다. 예를 들어 스프레드시트 및/또는 분산형 기록에서 최신 CRM (고객 관계 관리) 플랫폼으로 전환하면 초기 비용이 발생할 수 있지만 효율성을 높이고 판매를 촉진할 수 있습니다.

조직은 궁극적으로 조직 전반에 걸쳐 재무 관리를 추진하고 있으며, IT 부서는 조직의 나머지 부분과 보조를 맞추기 위해 운영 내에서 규율과 투명성을 추진하는 것이 현명할 것입니다.