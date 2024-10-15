VM 확산이란 무엇인가요?

가상 머신은 생성 및 구현이 간단하기 때문에 시간이 지나고 사용하지 않게 되면 활용도가 떨어지는 가상 머신이 과도하게 늘어날 수 있습니다. VM 확산은 종종 인력과 리소스 모두를 낭비합니다.
가상 머신은 물리적 컴퓨터의 디지털 버전으로 작동합니다. 대부분의 경우 가상 머신은 물리적 컴퓨터와 동일한 컴퓨터 기능을 수행할 수 있습니다. 여기에는 운영 체제(OS)와 다양한 프로그램 실행, 데이터 스토리지 유지 및 컴퓨터 네트워크 연결 등이 포함됩니다. 가상 머신은 물리적 서버와 같은 "실제" 리소스가 아닌 가상 구성 요소에 의존하면서 이러한 작업을 수행합니다.
VM 서비스는 사용자가 VM 생성 및 사용 관리에 얼마나 적극적으로 참여하느냐에 따라 "관리형" 또는 "셀프 서비스"로 간주됩니다. 가상 머신의 모방은 매우 전문적이어서 가상 머신을 동기화하여 실시간 애플리케이션과 동일한 시간적 정밀도로 작동할 수도 있습니다.
가상 머신은 1960년대 후반부터 1970년대 초반까지 컴퓨팅이 활발했던 시기에 처음 도입되었습니다. VM은 주로 IBM(International Business Machines)에서 수행한 가상화 실험의 결과물로 개발되었습니다.
가상화 기술을 통해 가상 소프트웨어는 서버, 스토리지, 네트워크와 같은 물리적 하드웨어의 기능을 성공적으로 모방할 수 있습니다. 가상 표현은 하나의 물리적 시스템에서 실행할 수 있으므로 조직이 단일 컴퓨터 시스템에서 얻을 수 있는 유틸리티가 크게 늘어납니다.
이 기간 동안 IBM의 주요 목표는 역사를 만든 메인프레임 컴퓨터 라인의 성능을 개선하는 방법을 찾는 것이었습니다. 그 노력의 일환으로 시간 공유 솔루션 개발이 포함되었습니다. IBM은 1967년 CP-40 연구 시스템을 공개하며 가상화가 작동할 수 있음을 처음 보여주었습니다. 사용자 친화적인 명령어, 파일 시스템 명령어, 레코드를 일정한 크기의 블록에 매핑하고 해당 파일에 쓰기만 하면 생성할 수 있는 파일 등의 기능이 포함되어 있습니다.
이후 5년 동안 추가적인 개선이 계속되어 1972년 현재 세계 최초의 가상 머신으로 간주되는 가상 머신이 도입되면서 정점을 찍었습니다. VM/370은 IBM® System/370 메인프레임의 시작을 알렸으며 가상 메모리 사용을 최초로 지원했습니다. 가상 환경 내에서 모든 컴퓨터 기능을 제공할 수 있는 가상 머신의 시대가 열렸습니다.
VM은 동일한 수준의 자본 지출을 요구하지 않기 때문에 VM을 사용하면 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. VM을 사용하면 값비싼 물리적 서버와 기타 장비를 구매할 필요가 없어져 VM 가격이 낮아지는 경우가 많습니다. 또한 VM은 특히 기존의 레거시 및 모놀리식 워크로드 유형을 따르는 경우 워크로드를 관리할 수 있습니다.
VM은 활동을 조정하기 위해 하이퍼바이저와 긴밀하게 연동하여 작동합니다. VM이 물리적 컴퓨팅의 일부 측면을 복제하는 파일이라면, 하이퍼바이저는 그 기능을 실행하고 관리하는 소프트웨어입니다. 하이퍼바이저를 사용하면 서로 다른 가상 머신에서 서로 다른 OS를 동시에 실행할 수 있습니다. 또한 VM은 데이터 센터와 효과적으로 협력하여 물리적 하드웨어를 활용하는 가상화된 서버를 통해 클라우드 기반 서비스를 전송할 수 있도록 지원합니다.
가상 머신 확산은 많은 불행한 상황과 마찬가지로 좋은 의도로 시작했다가 잘못되는 경우가 많습니다. 회사의 IT 부서는 일반적으로 시기적절하고 긴급한 상황에 맞는 매우 구체적인 용도를 위한 가상 머신을 개발하는 업무를 맡고 있습니다. 이러한 VM이 구축되어 운영에 투입됩니다. 모든 것이 잘 진행되는 듯 합니다.
하지만 시간은 흘러갑니다. VM을 만들어야 했던 비즈니스 상황은 여전히 유효할 수 있지만, 해당 VM을 둘러싼 긴급성은 확실히 냉각되었습니다. 집 수리를 위해 구입한 후 다시는 사용하지 않는 공구처럼 사용하지 않는 이유와 상관없이, 사용하지 않는 VM이 먼지를 쌓기 시작하는 순간 유물이 되기 시작합니다. 결국 이러한 VM들은 빠르게 잡동사니에 불과해집니다.
VM 확산이 발생하는 또 다른 이유는 다음과 같습니다.
일부 사람들은 VM 확산이 왜 그렇게 큰 문제인지 궁금해할 것입니다. 물론, 일부 유휴 VM은 사용되지 않고 있을 수도 있지만, 그것이 경고할 만한 이유가 될까요? 결론적으로, VM 확산이 우려되는 데에는 충분한 이유가 있습니다.
조직에서 유지 관리하는 VM 수를 관리 가능한 수준으로 제한하는 데 도움이 되는 간단한 관리 기술이 있습니다.
스마트한 조직은 VM 생성 및 관리를 모니터링하고 규제합니다. 효과적인 VM 거버넌스 정책은 허용되는 최대 새 VM 수를 규제하는 용량 계획, VM 성능 최적화 및 VM 수명 주기 관리와 같은 문제를 해결합니다.
제거할 VM이 식별되면 폐기 프로세스가 시작됩니다. 나가는 VM이 서비스에서 제거됩니다. 그런 다음 해당 VM에 포함된 데이터가 보호됩니다. 마지막으로 VM의 하드웨어와 소프트웨어가 제거됩니다.
조직은 영구 스토리지가 필요한 VM을 보호하기 위해 데이터 보호 조치를 준수해야 합니다. 여기에는 디스크 공간 사용률을 식별하는 모니터링 툴과 적절한 액세스 제어를 보호하기 위한 보안 보호 장치가 포함됩니다.
가장 신중하게 구축된 컴퓨터 작동도 신현대 시대에는 비상 상황이 발생할 수 있습니다. 이를 위해서는 최악의 시나리오에서도 시행할 수 있는 VM에 대한 효과적인 재해 복구 계획이 필요합니다.
거버넌스 정책이 마련되면 조직은 모든 관련 직원이 합의된 IT 인프라 및 백업 계획에 대한 교육을 받았는지 확인해야 합니다. 거버넌스 정책은 모든 IT 팀과 관리자에게 명확하게 설명되어야 합니다.
VM 확산을 방지하는 또 다른 방법은 VM 사용을 관리하고 VM 확산의 영향을 줄이는 데 도움이 되는 가상화 도구와 기술을 사용하여 VM 확산에 직접 대처하는 것입니다. 이러한 관리 도구에는 다음이 포함됩니다.
