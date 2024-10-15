VM 확산이란 무엇인가요?

가상 머신은 1960년대 후반부터 1970년대 초반까지 컴퓨팅이 활발했던 시기에 처음 도입되었습니다. VM은 주로 IBM(International Business Machines)에서 수행한 가상화 실험의 결과물로 개발되었습니다.

가상화 기술을 통해 가상 소프트웨어는 서버, 스토리지, 네트워크와 같은 물리적 하드웨어의 기능을 성공적으로 모방할 수 있습니다. 가상 표현은 하나의 물리적 시스템에서 실행할 수 있으므로 조직이 단일 컴퓨터 시스템에서 얻을 수 있는 유틸리티가 크게 늘어납니다.

이 기간 동안 IBM의 주요 목표는 역사를 만든 메인프레임 컴퓨터 라인의 성능을 개선하는 방법을 찾는 것이었습니다. 그 노력의 일환으로 시간 공유 솔루션 개발이 포함되었습니다. IBM은 1967년 CP-40 연구 시스템을 공개하며 가상화가 작동할 수 있음을 처음 보여주었습니다. 사용자 친화적인 명령어, 파일 시스템 명령어, 레코드를 일정한 크기의 블록에 매핑하고 해당 파일에 쓰기만 하면 생성할 수 있는 파일 등의 기능이 포함되어 있습니다.

이후 5년 동안 추가적인 개선이 계속되어 1972년 현재 세계 최초의 가상 머신으로 간주되는 가상 머신이 도입되면서 정점을 찍었습니다. VM/370은 IBM® System/370 메인프레임의 시작을 알렸으며 가상 메모리 사용을 최초로 지원했습니다. 가상 환경 내에서 모든 컴퓨터 기능을 제공할 수 있는 가상 머신의 시대가 열렸습니다.