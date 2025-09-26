비즈니스 성과 관리란 무엇인가요?

기업이 의사 결정을 개선하고 기대한 결과를 달성하기 위해 사업 운영을 계획하고, 예산을 수립하며, 예측하고, 분석할 수 있도록 지원하는 프로세스와 시스템을 포함합니다.

기업 성과 관리(CPM) 또는 엔터프라이즈 성과 관리(EPM)라고도 불리는 BPM은 다양한 데이터 포인트와 차원을 평가하여 조직의 성과 수준과 전반적인 건전성을 파악합니다. 데이터 포인트를 지속적으로 모니터링하고 이를 장기 목표에 맞춰 조정함으로써 기업 리더는 운영을 간소화하고 모든 부서가 동일한 성공 목표를 향해 나아가도록 할 수 있습니다.

과거의 비즈니스 계획과 성과 관리는 부서별로 분리된 시스템에서 수동으로 데이터를 입력해 주요 문제를 추적하고 분석하는 등, 주로 사후 대응적인 프로세스였습니다. 오늘날 기업은 데이터 기반 기술 프레임워크를 활용해 여러 비즈니스 목표를 사전에 추적하고 실시간으로 결과를 비교하는 방식으로 발전하고 있습니다. 예를 들어, CFO는 재무 계획에 BPM 솔루션을 사용하고, HR, 영업 또는 마케팅 부서는 운영 계획, 예산 편성 및 보고에 BPM 프로세스를 적용할 수 있습니다. 여러 부서에서 기업 성과를 모니터링하면 조직의 통합을 촉진하고 비즈니스 목표에 대한 다차원적 합의를 보장할 수 있습니다.