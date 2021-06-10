엔터프라이즈 통합이란 무엇인가요?

전반적으로 통합은 내부 프로세스 및 비즈니스 활동을 개선하고 중요한 애플리케이션의 개념화, 구현 및 배포를 위한 핵심 요소입니다. 중요한 정보를 공유하고, 프로세스를 단순화하고, 기회를 극대화함으로써 기업은 운영 확장성을 개선하고 도달 범위와 수익을 늘릴 수 있습니다.

중요한 정보 공유

엔터프라이즈 통합은 개별 애플리케이션, 시스템 및 서비스 간의 공통 인터페이스 역할을 하는 미들웨어 계층을 제공하여 복잡한 정보 및 운영 체제 내에서 데이터 흐름을 용이하게 합니다. 다양한 애플리케이션 간 및 해당 데이터에 의존하는 여러 사용자 간의 데이터 교환을 단순화하여 애플리케이션 개발자가 다른 애플리케이션과 시스템을 이해하거나 실행 중인 위치를 파악하거나 무엇이 잘못될 수 있는지 예측하지 않고도 데이터를 쉽게 교환하거나 인터페이스를 노출할 수 있도록 합니다.

IT 프로세스 간소화

엔터프라이즈 통합은 여러 애플리케이션에서 기능과 정보 교환을 결합하여 원활한 협업을 가능하게 합니다. 상호 연결은 사용자 및 조직의 삶을 더 쉽게 만드는 방식으로 IT 프로세스를 단순화하는 데 도움이 됩니다. 특히 사용자가 데이터에 더 빠르게 액세스할 수 있도록 하고 IT 조직이 데이터 통합 및 서비스를 효율적으로 간소화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 간소화는 게이트웨이 서비스, 메시지 대기열, 파일 전송 및 엔터프라이즈 서비스 버스(ESB)와 같은 엔터프라이즈 통합 패턴을 민첩하고 자동화된 프로세스를 통해 구축, 배포, 운영 및 유지 관리할 수 있도록 하여 이러한 패턴의 생성 및 사용을 현대화합니다.

기회 극대화

또한 엔터프라이즈 통합은 팀이 선제적으로 작업하여 새로운 또는 변화하는 비즈니스 요구 사항과 기회를 활용할 수 있도록 도와줍니다. 팀은 모든 데이터 접근 지점을 제어할 수 있으므로 애플리케이션 자체를 변경할 필요 없이 예상치 못한 정책 변경이나 새로운 애플리케이션 관리 절차와 같이 시간에 민감한 이벤트를 신속하게 식별하고 이에 맞게 조정할 수 있습니다. 궁극적으로 통합 요구 사항을 해결함으로써 팀은 협업 및 정보 교환을 위한 공통 접근 방식을 활용하여 여러 통합 솔루션을 고안, 구현 및 간소화할 수 있는 권한을 갖게 됩니다.