엔터프라이즈 통합이란 무엇인가요?

매우 효과적이고 질적으로 민첩하려면 통합 방법론이 자동화를 사용하면서 다양한 스타일의 통합을 활용해야 하며 각 스타일은 재사용 가능하고 실용적이어야 합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
전반적으로 통합은 내부 프로세스 및 비즈니스 활동을 개선하고 중요한 애플리케이션의 개념화, 구현 및 배포를 위한 핵심 요소입니다. 중요한 정보를 공유하고, 프로세스를 단순화하고, 기회를 극대화함으로써 기업은 운영 확장성을 개선하고 도달 범위와 수익을 늘릴 수 있습니다.
엔터프라이즈 통합은 개별 애플리케이션, 시스템 및 서비스 간의 공통 인터페이스 역할을 하는 미들웨어 계층을 제공하여 복잡한 정보 및 운영 체제 내에서 데이터 흐름을 용이하게 합니다. 다양한 애플리케이션 간 및 해당 데이터에 의존하는 여러 사용자 간의 데이터 교환을 단순화하여 애플리케이션 개발자가 다른 애플리케이션과 시스템을 이해하거나 실행 중인 위치를 파악하거나 무엇이 잘못될 수 있는지 예측하지 않고도 데이터를 쉽게 교환하거나 인터페이스를 노출할 수 있도록 합니다.
엔터프라이즈 통합은 여러 애플리케이션에서 기능과 정보 교환을 결합하여 원활한 협업을 가능하게 합니다. 상호 연결은 사용자 및 조직의 삶을 더 쉽게 만드는 방식으로 IT 프로세스를 단순화하는 데 도움이 됩니다. 특히 사용자가 데이터에 더 빠르게 액세스할 수 있도록 하고 IT 조직이 데이터 통합 및 서비스를 효율적으로 간소화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 간소화는 게이트웨이 서비스, 메시지 대기열, 파일 전송 및 엔터프라이즈 서비스 버스(ESB)와 같은 엔터프라이즈 통합 패턴을 민첩하고 자동화된 프로세스를 통해 구축, 배포, 운영 및 유지 관리할 수 있도록 하여 이러한 패턴의 생성 및 사용을 현대화합니다.
또한 엔터프라이즈 통합은 팀이 선제적으로 작업하여 새로운 또는 변화하는 비즈니스 요구 사항과 기회를 활용할 수 있도록 도와줍니다. 팀은 모든 데이터 접근 지점을 제어할 수 있으므로 애플리케이션 자체를 변경할 필요 없이 예상치 못한 정책 변경이나 새로운 애플리케이션 관리 절차와 같이 시간에 민감한 이벤트를 신속하게 식별하고 이에 맞게 조정할 수 있습니다. 궁극적으로 통합 요구 사항을 해결함으로써 팀은 협업 및 정보 교환을 위한 공통 접근 방식을 활용하여 여러 통합 솔루션을 고안, 구현 및 간소화할 수 있는 권한을 갖게 됩니다.
엔터프라이즈 통합은 조직이 크게 성장할 수 있는 기회를 창출합니다. API 기반 에코시스템을 구축하고 자동화하면 팀 생산성을 크게 향상시키고 도달 범위를 확장하여 수익을 확대할 수 있습니다. 다음은 영감을 얻을 수 있는 성공적인 통합 프로젝트의 두 가지 예입니다.
튀르키예의 선도적인 운송 및 배송 회사인MNG Kargo는 최근 전자상거래 붐을 겪으면서 비즈니스가 증가했습니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해 다음을 수행했습니다.
다음 단계는 마이크로서비스입니다. 디지털 수요는 계속 증가하고 있지만 화물 프로세스는 복잡하고 적응하기 어렵습니다. 마이크로서비스가 도움이 될 것입니다.
헬싱키 지역 교통국(HSL)은 헬싱키 도시권에 거주하는 150만 명의 사람들을 위한 대중교통을 담당합니다. 티켓팅 시스템을 업데이트해야 할 때 다음을 수행했습니다.
다음은 인공 지능(AI)입니다. 이들은 매일 대량의 데이터를 수집하며, 이를 애플리케이션이나 웹 서비스를 개인화하는 데 활용하고 싶어 합니다.
IBM의 주요 통합 플랫폼은 IBM Cloud Pak for Integration입니다. 여기에는 API 관리, 애플리케이션 통합, 이벤트 스트리밍, 고속 데이터 전송, 종단 간 보안 및 엔터프라이즈 메시징을 위한 도구가 포함되어 있습니다. 이를 통해 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
IBM의 통합 접근 방식에 대해 자세히 알아보려면 클라우드 통합 솔루션 페이지를 방문하세요.
기존 IT 인프라를 자동으로 확장하여 더 낮은 비용으로 더 높은 성능을 제공합니다.
IT 운영을 위한 AI가 탁월한 비즈니스 성과를 이끌어내는 데 필요한 인사이트를 어떻게 제공하는지 알아보세요.
단순한 작업 자동화를 넘어 기본 제공되는 도입 및 확장을 통해 중요하고 고객을 대상으로 하며 수익을 창출하는 프로세스를 처리합니다.