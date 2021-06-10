태그
엔터프라이즈 통합: 개념과 중요한 이유

프로젝트에서 논의 중인 두 명의 동료

엔터프라이즈 통합은 성공적인 비즈니스 전략을 개발하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

매우 효과적이고 질적으로 민첩하려면 통합 방법론이 자동화를 사용하면서 다양한 스타일의 통합을 활용해야 하며 각 스타일은 재사용 가능하고 실용적이어야 합니다.

 

엔터프라이즈 통합이란 무엇인가요?

엔터프라이즈 통합은 API 관리애플리케이션 통합 및 메시징을 포함한 여러 통합 접근 방식을 사용하여 엔터프라이즈 서비스 및 자산을 활용하여 API로 노출하거나 서비스로 연결하는 것입니다. 이를 통해 조직은 다양한 IT 환경에서 핵심 비즈니스 능력을 원활하게 통합, 통합 및 표준화할 수 있습니다. 특히 엔터프라이즈 통합을 통해 다음을 쉽게 수행할 수 있습니다.

  • 가치 있는 서비스, 애플리케이션 및 데이터 발견
  • API를 통해 애플리케이션 기능 액세스 및 노출
  • 여러 엔터프라이즈 서비스 연결
  • 애플리케이션 수명 주기 및 거버넌스 모니터링
엔터프라이즈 통합이 중요한 이유는 무엇인가요?

전반적으로 통합은 내부 프로세스 및 비즈니스 활동을 개선하고 중요한 애플리케이션의 개념화, 구현 및 배포를 위한 핵심 요소입니다. 중요한 정보를 공유하고, 프로세스를 단순화하고, 기회를 극대화함으로써 기업은 운영 확장성을 개선하고 도달 범위와 수익을 늘릴 수 있습니다.

중요한 정보 공유

엔터프라이즈 통합은 개별 애플리케이션, 시스템 및 서비스 간의 공통 인터페이스 역할을 하는 미들웨어 계층을 제공하여 복잡한 정보 및 운영 체제 내에서 데이터 흐름을 용이하게 합니다. 다양한 애플리케이션 간 및 해당 데이터에 의존하는 여러 사용자 간의 데이터 교환을 단순화하여 애플리케이션 개발자가 다른 애플리케이션과 시스템을 이해하거나 실행 중인 위치를 파악하거나 무엇이 잘못될 수 있는지 예측하지 않고도 데이터를 쉽게 교환하거나 인터페이스를 노출할 수 있도록 합니다.

IT 프로세스 간소화

엔터프라이즈 통합은 여러 애플리케이션에서 기능과 정보 교환을 결합하여 원활한 협업을 가능하게 합니다. 상호 연결은 사용자 조직의 삶을 더 쉽게 만드는 방식으로 IT 프로세스를 단순화하는 데 도움이 됩니다. 특히 사용자가 데이터에 더 빠르게 액세스할 수 있도록 하고 IT 조직이 데이터 통합 및 서비스를 효율적으로 간소화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 간소화는 게이트웨이 서비스, 메시지 대기열, 파일 전송 및 엔터프라이즈 서비스 버스(ESB)와 같은 엔터프라이즈 통합 패턴을 민첩하고 자동화된 프로세스를 통해 구축, 배포, 운영 및 유지 관리할 수 있도록 하여 이러한 패턴의 생성 및 사용을 현대화합니다.

기회 극대화

또한 엔터프라이즈 통합은 팀이 선제적으로 작업하여 새로운 또는 변화하는 비즈니스 요구 사항과 기회를 활용할 수 있도록 도와줍니다. 팀은 모든 데이터 접근 지점을 제어할 수 있으므로 애플리케이션 자체를 변경할 필요 없이 예상치 못한 정책 변경이나 새로운 애플리케이션 관리 절차와 같이 시간에 민감한 이벤트를 신속하게 식별하고 이에 맞게 조정할 수 있습니다. 궁극적으로 통합 요구 사항을 해결함으로써 팀은 협업 및 정보 교환을 위한 공통 접근 방식을 활용하여 여러 통합 솔루션을 고안, 구현 및 간소화할 수 있는 권한을 갖게 됩니다.

엔터프라이즈 통합의 핵심 요소는 무엇인가요?

  • 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)는 서로 다른 시스템 간의 데이터 전송을 처리합니다. 애플리케이션과 웹 서버 사이에 위치하며 기업은 애플리케이션의 데이터와 기능을 타사 개발자, 비즈니스 파트너 및 내부 부서와 공유할 수 있습니다. 실시간 데이터에 액세스하고 노출하는 데 API가 점점 더 많이 사용됨에 따라 이벤트로 게시된 데이터와 같은 더 많은 소스로 확장할 수 있습니다.
  • 애플리케이션 통합은 특정 목적에 맞게 설계된 개별 애플리케이션이 협업적으로 작동할 수 있도록 하는 것입니다. 조직은 데이터를 공유하고 워크플로와 프로세스를 결합함으로써 재작업 없이 인프라를 현대화하는 통합의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 애플리케이션 통합은 온프레미스 시스템과 CRM 및 ERP와 같은 클라우드 기반 엔터프라이즈 시스템이 기존 애플리케이션을 크게 변경하지 않고도 성공적으로 상호 작용할 수 있도록 지원합니다.
  • 메시징은 클라우드와 온프레미스 시스템에 걸쳐 IT 환경에 탄력성과 성능을 제공하는 데 도움이 됩니다. 메시징은 보안이 강화된 기능을 통해 네트워크 전반의 메시지 무결성, 데이터 보호 및 규정 준수를 유지하면서 안정적인 전달을 제공하기 위해 네트워크 경계를 넘어야 합니다.
  • 이벤트는 조치 또는 변경의 기록입니다. 한 애플리케이션 또는 서비스가 다른 애플리케이션 또는 서비스의 기능과 관련하여 작업을 수행하거나 변경이 발생하면 첫 번째 애플리케이션 또는 서비스가 이벤트를 게시합니다. 다른 애플리케이션 또는 서비스는 이벤트 게시를 감지할 수 있습니다. 그런 다음 이벤트를 처리하거나, 하나 이상의 상호 작업을 수행하거나, 단순히 이벤트를 무시할 수 있습니다.
  • 데이터, 특히 실제 운영 데이터는 엔터프라이즈 아키텍처의 지속적인 개선(CI)을 가능하게 합니다. 또한 데이터는 통합의 중요도 및 사용을 평가하고 대상 상태를 결정하는 데 사용됩니다. 데이터를 분석하면 권장되는 대상 통합 패턴(예: 서비스 지향 아키텍처(SOA), 이벤트 기반, 메시지 기반 등), 통합 가능성 및 대상 통합 상태를 정의하는 데 도움이 되는 기타 입력 정보가 드러납니다.

회사에서 어떻게 사용할 수 있나요?

엔터프라이즈 통합은 조직이 크게 성장할 수 있는 기회를 창출합니다. API 기반 에코시스템을 구축하고 자동화하면 팀 생산성을 크게 향상시키고 도달 범위를 확장하여 수익을 확대할 수 있습니다. 다음은 영감을 얻을 수 있는 성공적인 통합 프로젝트의 두 가지 예입니다.

MNG Kargo

튀르키예의 선도적인 운송 및 배송 회사인MNG Kargo는 최근 전자상거래 붐을 겪으면서 비즈니스가 증가했습니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해 다음을 수행했습니다.

  • IBM® API Management를 사용하여 파트너와의 API 기반 연결을 자동화했습니다.
  • IBM의 Secure Gateway를 사용하여 이커머스 제공업체와 연결하여 판매에서 배송까지 원활한 데이터 흐름을 가능하게 하는 API 개발자 포털을 출시했습니다.
  • 약간의 혁신을 더했습니다. 이들은 타사 개발자가 서비스 개선을 위한 솔루션(및 코드)을 제안하는 해커톤을 주최했습니다.

다음 단계는 마이크로서비스입니다. 디지털 수요는 계속 증가하고 있지만 화물 프로세스는 복잡하고 적응하기 어렵습니다. 마이크로서비스가 도움이 될 것입니다.

헬싱키 지역 교통국

헬싱키 지역 교통국(HSL)은 헬싱키 도시권에 거주하는 150만 명의 사람들을 위한 대중교통을 담당합니다. 티켓팅 시스템을 업데이트해야 할 때 다음을 수행했습니다.

  • IBM® Cloud Pak for Integration을 사용하여 애플리케이션과 데이터를 회사 전체의 다양한 시스템에 직접 연결했습니다.
  • Red Hat OpenShift를 통해 기존 가상 머신에서 마이크로서비스로 전환했습니다.
  • 글로벌 팬데믹 기간 동안 계획되지 않은 가동 중단 없이 시스템 마이그레이션을 완료했습니다.

다음은 인공 지능(AI)입니다. 이들은 매일 대량의 데이터를 수집하며, 이를 애플리케이션이나 웹 서비스를 개인화하는 데 활용하고 싶어 합니다.

엔터프라이즈 통합 및 IBM

IBM의 주요 통합 플랫폼은 IBM Cloud Pak for Integration입니다. 여기에는 API 관리, 애플리케이션 통합, 이벤트 스트리밍, 고속 데이터 전송, 종단 간 보안 및 엔터프라이즈 메시징을 위한 도구가 포함되어 있습니다. 이를 통해 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 통합 과정에서 자동화를 활용하여 더욱 효율적으로 통합합니다.
  • 데이터로부터 학습하는 AI로 통합 품질을 개선합니다.
  • 단일 서비스 내에서 다양한 통합 스타일을 모두 활용합니다.

IBM의 통합 접근 방식에 대해 자세히 알아보려면 클라우드 통합 솔루션 페이지를 방문하세요.

