AI 수요 예측이란 무엇인가요?

AI 도구 및 기타 기술 기능(머신러닝 알고리즘 , 예측 분석 및 자동화 포함)은 예측 작업의 정확성과 효과를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 기업은 AI 기반 수요 예측을 활용하여 재고 수준을 최적화하고, 공급망을 개선하거나 생산, 가격 책정 및 전략적 계획에 대한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

수요 계획에 대한 이러한 접근 방식은 방대한 데이터 세트와 더욱 발전된 분석을 활용하여 변화하는 시장 상황과 소비자 행동에 적응함으로써 기존 예측 방법을 넘어섭니다. 이를 통해 조직은 중단에 신속하게 대응하고, 재고 부족을 최소화하고, 과잉 재고를 줄이고 경쟁 우위를 유지할 수 있습니다.