공급망 관리 개선부터 고급 분석 및 고객 경험에 이르기까지, AI는 소매 비즈니스의 모든 영역에 영향을 미치고 있습니다. 이를 통해 고객과 직원 모두의 온라인 및 매장 경험을 개선할 수 있습니다.

소매업체들이 AI 기술을 도입하는 이유는 가시적인 성과를 창출할 수 있기 때문입니다. 실제로 IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면1, 경영진들은 2023년부터 2027년까지 소매 매출 성장에 대한 AI의 기여도가 133% 증가할 것으로 보고 있습니다.

소매 비즈니스 경영진 10명 중 거의 9명이 AI 거버넌스를 위한 명확한 조직 구조, 정책 및 프로세스를 갖추고 있다고 답할 정도로 많은 경영진은 AI의 중요성을 이해하고 있습니다.` 그러나 AI 거버넌스에 대한 툴을 완전히 구현하고 지속적으로 검토하는 조직은 4분의 1도 되지 않아 브랜드 신뢰가 위험에 처해 있습니다.

또한, 조직들은 다른 측면에서는 준비가 되어 있지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, IBM 기업가치연구소(IBV)는 같은 기간 동안 직원의 31%만이 재교육이나 새로운 기술 개발이 필요하다고 예측했는데, 이는 이 과정에서 필요한 지원을 과소평가한 것입니다.