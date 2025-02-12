공급망 관리 개선부터 고급 분석 및 고객 경험에 이르기까지, AI는 소매 비즈니스의 모든 영역에 영향을 미치고 있습니다. 이를 통해 고객과 직원 모두의 온라인 및 매장 경험을 개선할 수 있습니다.
소매업체들이 AI 기술을 도입하는 이유는 가시적인 성과를 창출할 수 있기 때문입니다. 실제로 IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면1, 경영진들은 2023년부터 2027년까지 소매 매출 성장에 대한 AI의 기여도가 133% 증가할 것으로 보고 있습니다.
소매 비즈니스 경영진 10명 중 거의 9명이 AI 거버넌스를 위한 명확한 조직 구조, 정책 및 프로세스를 갖추고 있다고 답할 정도로 많은 경영진은 AI의 중요성을 이해하고 있습니다.` 그러나 AI 거버넌스에 대한 툴을 완전히 구현하고 지속적으로 검토하는 조직은 4분의 1도 되지 않아 브랜드 신뢰가 위험에 처해 있습니다.
또한, 조직들은 다른 측면에서는 준비가 되어 있지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, IBM 기업가치연구소(IBV)는 같은 기간 동안 직원의 31%만이 재교육이나 새로운 기술 개발이 필요하다고 예측했는데, 이는 이 과정에서 필요한 지원을 과소평가한 것입니다.
많은 기업들이 몇 가지 기능 내 통합에 집중하며 AI 도입을 시작하고 있습니다. 경영진은 AI가 여러 영역에서 업무를 혁신하는 방법에 대해 의견을 같이합니다. 예를 들어, IBM 기업가치연구소(IBV)의 AI 연구에 참여한 경영진들은 AI를 사용하여 이미 큰 진전을 이루고 있는 세 가지 영역으로 수요 예측(88%), HR 헬프 데스크(87%), IT 지원 및 문제 해결(84%)을 꼽았습니다.
예를 들어, 독일에 본사를 둔 소매 업체인 Edeka는 IBM® Watson Discovery와 IBM® watsonx.ai 를 사용하여 IBM과 협력했습니다. 이 플랫폼을 사용해 매뉴얼과 기술 문서를 처리하여 IT 팀이 문제 해결을 효율화하는 데 사용할 수 있는 지식 베이스를 만들었습니다. 개별 개선에 집중하는 것은 좋은 시작이지만, 선진화된 소매 업체라면 신속하게 포괄적인 AI 전략을 수립해야 합니다. 신속한 실행은 어디에 투자할지 그리고 AI의 혜택을 최대한 활용하는 방법에 대해 더 현명한 결정을 내릴 수 있는 더 나은 기회를 만듭니다.
조직은 빠른 성과와 시범 운영을 넘어 비즈니스 전반에 걸쳐 기술을 종합적으로 도입해야만 AI 투자 가치를 극대화할 수 있습니다.
경영진들은 향후 1년간 IT 예산 지출 중 AI 비중이 19% 증가할 것으로 전망하며, 이는 AI에 대한 IT 지출이 1.04%가 될 것임을 의미합니다.
흥미롭게도 IT 예산 외의 AI 지출은 52% 급증할 것으로 예상됩니다(매출의 2.28%). 이를 모두 합치면 내년 매출의 3.32%가 AI 지출에 사용될 수 있습니다. 10억 달러 규모의 기업의 경우 총 AI 지출은 미화 3,320만 달러에 달합니다. 조직은 AI에 충분히 투자하고 있는지 고려하고 적절한 예산 결정을 내려야 합니다.
IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면 계획된 투자의 세 가지 주요 분야는 마케팅 및 고객 경험, IT 보안, 재무로 나타났습니다. 투자 대상이 가장 적은 분야는 매장, 제품 개발, 생산, 제조였습니다.
소매 업체들이 매장 내 경험을 향상할 수 있는 AI 사용 능력을 무시한다면, 이는 큰 실수가 될 수 있습니다. AI는 동적 가격 책정 및 맞춤형 추천과 같은 쇼핑 경험을 개인화할 수 있습니다. 또한 소매 업체가 부동산을 어떻게 활용할지 더욱 체계적으로 계획하는 데 도움이 될 수 있습니다. 약 60%의 고객이 제품 검색(86%), 특가 상품 쇼핑(79%), 문제 해결(82%) 등 쇼핑 시 AI 기술을 활용하고 싶어 합니다.
예를 들어, Kroger는 매장 픽업 프로세스에 AI 지원 동적 일괄 처리를 도입했습니다. 이 솔루션은 초당 20만 개의 토트를 분류하여 가장 효율적인 픽업 카트를 구축하고 매장을 통과하는 가장 효율적인 경로를 파악합니다. 이러한 접근 방식을 통해 가장 매출이 많은 매장에서 이동 동선이 10% 줄어들고, 상품 픽업 소요 시간도 단축되었습니다.
AI의 사용으로 직원과 소비자 모두 AI 에이전트를 사용하여 세상을 탐색하기 시작하는 에이전트 시대가 열렸습니다. 일부 직원들은 AI가 자신의 업무에 어떤 영향을 미칠지 분명히 걱정하고 있습니다. 하지만 대부분은 AI가 자신의 지속적인 경력에 근본적인 역할을 한다는 것을 받아들입니다.
경영진의 96%는 직원들이 직장에서 AI와 생성형 AI를 어느 정도 또는 상당히 사용한다고 답했습니다. AI 에이전트를 사용하여 질문하고 정보를 불러오고 에이전트에게 작업을 수행하도록 요청하면 이 비율은 증가할 것입니다.
마찬가지로 직원들은 고용주가 AI를 더 잘 사용할 수 있도록 교육을 제공해 주길 기대합니다. 실제로 IBM 기업가치연구소(IBV)가 근로자를 대상으로 실시한 별도의 설문조사에 따르면, 직원의 3분의 2 이상이 다른 고용주가 기술 교육을 제공한다면 해당 회사로 이직할 의향이 있다고 했습니다.
그러나 대부분의 기업은 AI가 단순히 직원이 처리하던 업무를 자동화하는 것이 아니라 업무를 보강한다고 생각합니다. '브랜드 DNA에 AI 도입' 보고서의 저자는 다음과 같이 말했습니다. '업계 리더들은 많은 브랜드를 정의하는 영역에서 인간의 직관, 창의성, 감성 지능 및 전문성을 요구하며, 이는 AI로 보완될 수 있다는 사실을 알고 있습니다.'
브랜드는 AI를 자체적으로 통합하려 할 때 모범 사례를 놓치거나 최신 기술을 시스템에 통합하지 못할 수 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면, 65%의 조직이 생성형 AI 이니셔티브를 위해 대규모 언어 모델을 구축하고자 전략적 조직과 협력하고2 있거나 협력할 계획이라고 밝혔습니다. 이를 통해 기업은 최신 모델 개발, 플랫폼 및 툴에 접근할 수 있도록 하여 조직 전반에 AI를 진정으로 도입할 수 있습니다. IBM과 같은 파트너는 소매 업체가 운영을 개선하고 지속가능성을 촉진하며 옴니채널 환경 전반에서 원활한 고객 경험을 제공하는 데 도움이 되는 AI 및 하이브리드 클라우드 기술과 솔루션을 제공할 수 있습니다.
소매 업체는 결제 정보부터 구매 내역 및 민감한 고객 데이터에 이르기까지 다양한 유형의 데이터를 관리해야 합니다.
AI가 창출할 수 있는 모든 가치에도 불구하고 AI가 잘못되거나 불균형하게 배포되면 직원과 고객에게 큰 불편을 초래할 수도 있습니다. 소매업체는 데이터 처리, 저장 및 접근 방식을 결정하기 위해 확립된 거버넌스 정책이 필요합니다. 해당 거버넌스에는 보안 침해를 방지하고 성공적인 공격을 신속히 해결함으로써 데이터를 보호하기 위한 고급 보안 조치도 포함되어야 합니다.
경영진들은 AI가 오해의 소지가 있는 정보를 생성하거나, 개인정보를 침해하거나, 공정성을 저해하고 편향을 증가시킬 가능성에 대해서도 우려하고 있습니다. 실제로 소비자의 3분의 2 이상이 편향되거나 고정관념에 기반한 AI 추천을 피한다고 인정했습니다. 기업은 AI 활용 방식과 적용 시나리오에 대해 모든 이해관계자에게 투명하게 공개해야 합니다. 또한 편향을 제거하거나 완화하는 방법도 설명해야 합니다. 마지막으로, 사용하는 AI가 서비스 품질이나 비용 절감을 통해 어떤 이점을 제공하는지 소비자에게 전달해야 합니다.
IBM 소매 솔루션을 사용하여 소매 운영을 간소화하고 고객 경험을 향상하세요.
소매 및 소비자 제품 컨설팅 서비스는 소비자와 가치 있는 관계를 형성하고 지속가능성과 수익성을 개선하도록 돕습니다.
IBM watsonx Assistant 기반의 리테일 챗봇을 통해 대규모 옴니채널 지원을 제공하세요.
1 브랜드 DNA에 AI 도입(Embedding AI in your brand’s DNA), IBM 기업가치연구소(IBV), 2025년.
2 Augmented work for an automated, AI-driven world, IBM Institute for Business Value, 2024년.