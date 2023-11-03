Apache Kafka와 Apache Flink: 하늘이 내린 오픈 소스 조합

이제 Apache Kafka 와 Apache Flink가 함께 작동하는 관련성을 확인했으니, 누가 이 기술을 활용하여 이벤트 작업을 할 수 있는지 궁금하실 것입니다. 오늘날에는 보통 개발자가 그 대상입니다. 하지만 워크로드가 많은 숙련된 개발자를 기다리다 보면 진행 속도가 느려질 수 있습니다. 또한 비용은 항상 중요한 고려 사항입니다. 기업은 부가가치에 대한 증거 없이는 가능한 모든 기회에 투자할 수 없습니다. 복잡성을 가중시키는 것은 개발 또는 데이터 과학 프로젝트를 맡을 수 있는 적절한 기술을 갖춘 적절한 인력을 찾는 것이 부족하다는 것입니다.

그렇기 때문에 더 많은 비즈니스 전문가들이 이벤트의 혜택을 누릴 수 있도록 지원하는 것이 중요합니다. 이벤트 작업을 더 쉽게 만들면 분석가 및 데이터 엔지니어와 같은 다른 사용자가 실시간 인사이트를 얻고 가장 중요한 순간에 데이터 세트로 작업할 수 있습니다. 따라서 중요한 정보가 데이터 웨어하우스에 갇히는 것을 방지하여 기술 장벽을 줄이고 데이터 처리 속도를 높일 수 있습니다.

이벤트 스트리밍 및 스트림 처리 애플리케이션에 대한 IBM의 접근 방식은 Apache Flink의 기능을 혁신하고 이러한 대규모 업계 문제를 해결하기 위한 개방적이고 구성 가능한 솔루션을 만듭니다. Apache Flink는 모든 Kafka와 함께 작동하며, IBM의 기술은 고객이 이미 보유하고 있는 기술을 기반으로 구축되어 공급업체에 종속되는 것을 방지합니다. Apache Kafka를 이벤트 배포의 업계 표준으로 삼으면서 IBM은 주도권을 잡고 Apache Flink를 이벤트 처리 솔루션으로 채택하여 이 매치를 최대한 활용했습니다.

자동화를 실험해 볼 수 있는 자유를 누리면서 이벤트를 지속적으로 볼 수 있다면 어떨까요? 이러한 정신을 바탕으로 IBM은 SQL, Java 또는 python에 대한 교육을 거의 또는 전혀 받지 않은 사용자도 역할에 관계없이 이벤트를 활용할 수 있는 직관적이고 사용하기 쉬운 노코드 형식의 IBM® Event Automation을 도입했습니다. IBM® Automation의 제품 관리 담당 부사장인 Eileen Lowry는 IBM이 Apache Flink를 통해 수행하고 있는 혁신에 대해 다음과 같이 설명합니다.

이 사용자 인터페이스는 비즈니스 가치를 더할 수 있는 모든 사람에게 Apache Flink를 제공할 뿐만 아니라 데이터 분석 및 데이터 파이프라인의 속도를 높일 수 있는 혁신을 주도할 수 있는 실험을 가능하게 합니다. 사용자는 스트리밍 데이터에서 이벤트를 구성하고 일시 중지, 변경, 집계, 재생을 누르고 데이터에 대해 솔루션을 즉시 테스트하는 등 도구에서 직접 피드백을 받을 수 있습니다. 이커머스 모델을 개선하거나 제품의 실시간 품질 관리를 유지하는 등 이를 통해 얻을 수 있는 혁신을 상상해 보세요.