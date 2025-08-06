Apache Pulsar란 무엇인가요?

메시지는 다른 애플리케이션이 사용할 수 있도록 애플리케이션이 생성하는 데이터 패킷입니다. 이러한 패킷은 소비 애플리케이션이 처리할 때까지 전송된 순서대로 사용됩니다.

메시징 시스템은 이러한 메시지의 교환을 용이하게 합니다. 기존 메시징 시스템은 미들웨어 솔루션(메시지 지향 미들웨어 또는 MOM이라고도 함)입니다. 이러한 솔루션은 일반적으로 지점간 메시징과 게시/구독 메시징이라는 두 가지 메시지 배포 패턴을 지원합니다.

지점 간 메시징에서는 한 애플리케이션(발신자라고 함)이 메시지 큐라고 하는 곳에 메시지를 제출하고, 이 큐에 메시지가 저장됩니다. 그런 다음 다른 애플리케이션(수신자 또는 소비자라고 함)이 큐에서 메시지를 수신하고 처리합니다. 각 메시지는 한 번만 소비되어야 합니다.

발행/구독 메시징, 또는 pub/sub 메시징에서 메시지를 생성하는 애플리케이션을 게시자라고 합니다. 이를 사용하는 애플리케이션을 구독자라고 합니다. 각 메시지는 주제라고 하는 카테고리에 게시되며, 해당 주제를 구독하는 모든 애플리케이션은 해당 주제에 게시되는 모든 메시지의 사본을 받습니다.

파티션과 분할된 주제는 메시지 처리를 가속화할 수 있습니다. 분할된 주제에 게시된 메시지는 여러 브로커에 분산됩니다.

Pub/Sub 메시징은 방송 스타일의 '일대다' 커뮤니케이션을 위해 설계되었습니다. 지점 간 메시징은 이름에서 알 수 있듯이 단일 발신자와 단일 수신자 간에 정보를 교환합니다.

기존 메시징 시스템 중에서는 오픈 소스 플랫폼인 RabbitMQ가 가장 인기 있는 것으로 꼽힙니다.