이벤트 스트리밍이란 무엇인가요?

이벤트 스트리밍은 시스템 또는 환경에서 발생하는 모든 상황을 기록하는 기본 데이터 구조인 '이벤트'라고 하는 데이터 레코드의 무제한, 순차적 실시간 흐름을 중심으로 이루어집니다. 이는 본질적으로 시스템의 모든 데이터 포인트를 가리키는 용어입니다. 따라서 '스트림'(데이터 스트림 또는 스트리밍 데이터라고도 함)은 이러한 이벤트의 지속적인 전송을 의미합니다.

각 이벤트는 일반적으로 이벤트 또는 이벤트와 관련된 엔티티를 식별하는 키, 이벤트의 실제 데이터를 보유하는 값, 이벤트가 발생하거나 기록된 시기를 나타내는 타임스탬프, 때로는 데이터 소스, 스키마 버전 또는 기타 속성에 대한 메타데이터로 구성됩니다.

특수 스트림 처리 엔진의 도움으로 이벤트는 스트림 내에서 몇 가지 다른 프로세스를 거칠 수 있습니다. '집계'는 평균, 합계 및 표준 편차와 같은 데이터 계산을 수행합니다. '수집'은 데이터베이스에 스트리밍 데이터를 추가합니다. 분석 처리는 스트리밍 데이터의 패턴을 사용하여 향후 이벤트를 예측하고, 보강 처리는 데이터 포인트를 다른 데이터 소스와 결합하여 컨텍스트를 제공하고 의미를 생성합니다.

이벤트는 비즈니스 운영 또는 사용자 탐색 프로세스와 연결되는 경우가 많으며 일반적으로 다른 작업, 프로세스 또는 일련의 이벤트를 트리거합니다. 온라인 뱅킹을 한 가지 예로 들어보겠습니다.

사용자가 한 은행 계좌에서 다른 은행 계좌로 돈을 보내기 위해 '이체'를 클릭하면, 송금인의 계좌에서 자금이 인출되어 수취인의 은행 계좌에 추가되고, 이메일 또는 SMS 알림이 한쪽(또는 양쪽) 당사자에게 전송되며, 필요한 경우 보안 및 사기 방지 프로토콜이 배포됩니다.