ローテーションとは、認証情報を定期的に、または機密漏れの疑い後に置き換えることを意味します。これには、新しい証明書または鍵を発行し、古い証明書を廃止することが含まれます。

認証情報の寿命は設計上、限られています。例えば、TLS証明書の有効期限は通常90日から1年です。この限られた寿命には2つの目的があります。

1つ目は、攻撃者にとってチャンスの範囲が短縮されることです。認証情報が盗まれた場合、ローテーションすると役に立たなくなります。

第2に、定期的なローテーションを行うことで、ITチームが不意を突かれるような、証明書の期限切れによる機能停止を防ぐことができます。

自動化により手動での追跡が不要になり、ローテーションと更新を大規模に管理できるようになります。マシンID管理プラットフォームは、スプレッドシートやカレンダー・リマインダーの代わりに、認証情報インベントリーを通じて有効期限を監視し、証明書の更新とキー・ローテーションを自動的にトリガーできます。