Was ist kontinuierliches Lernen?

Die Welt befindet sich in einem ständigen Wandel. Menschen und andere Tiere haben die Fähigkeit zu lernen entwickelt, was ihnen hilft, in widrigen Situationen zu bestehen. Wenn zum Beispiel ein Lebensmittelvorrat ausgeht, kann es wichtig sein, herauszufinden, wie man etwas anderes isst, um das Überleben zu sichern.
Aber nicht alle Tiere sind so leistungsfähig. Koalas können nicht einmal ihre Hauptnahrungsquelle – Eukalyptusblätter – erkennen, wenn die Blätter von einem Baum genommen und auf einem Haufen auf einem Teller abgelegt werden. Koalas essen zwar manchmal andere Blätter von anderen Bäumen, können sich aber Nahrung nur als „Blätter an Bäumen“ vorstellen. Ihr glattes Gehirn kann von dieser Erwartung nicht abweichen.
Stellen Sie sich ein Computer-Vision-Modell vor, das für den Einsatz in selbstfahrenden Autos gedacht ist. Das Modell muss wissen, wie es andere Fahrzeuge auf der Straße, aber auch Fußgänger, Radfahrer, Motorradfahrer, Tiere und Gefahren erkennen kann. Es muss wechselnde Wetter- und Verkehrsmuster erkennen und sich einwandfrei an diese anpassen, z. B. einen plötzlichen Regenschauer oder wenn sich ein Einsatzfahrzeug mit eingeschalteten Lichtern und Sirene nähert.
Sprachen verändern sich im Laufe der Zeit. Ein Modell der Verarbeitung natürlicher Sprache sollte in der Lage sein, Veränderungen in der Bedeutung von Wörtern und deren Verwendung zu verarbeiten. Ebenso muss ein für die Robotertechnik entwickeltes Modell in der Lage sein, sich anzupassen, wenn sich die Umgebung des Roboters verändert.