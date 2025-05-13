Was ist kontinuierliches Lernen?

Herkömmliche maschinelle Lernsysteme trainieren Modelle auf großen statischen Datensätzen . Der Datensatz durchläuft den Algorithmus des Modells in Batches, während das Modell seine Gewichtungen oder Parameter aktualisiert. Das Modell verarbeitet den gesamten Datensatz mehrmals, wobei jeder Zyklus als Epoche bezeichnet wird.

Entwickler identifizieren den Zweck des Deep Learning -Modells im Voraus, stellen einen Trainingsdatensatz zusammen, der dem Lernziel entspricht, und schulen das Modell mit diesen Daten. Dann wird das Modell getestet, validiert und bereitgestellt. Durch die Feinabstimmung des maschinellen Lernmodells mit mehr Daten kann seine Leistung an neue Aufgaben angepasst werden.

Herkömmliche Lernmethoden spiegeln die Dynamik der realen Welt nicht vollständig wider. Beim überwachten Lernen werden statische Datensätze mit bekannten Ergebnissen verwendet. Beim unüberwachten Lernen kann ein Modell Daten selbstständig sortieren, die Trainingsdaten sind jedoch nach wie vor endlich und unveränderlich. Verstärkendes Lernen ist ähnlich sicher und beschränkt.

Im Gegensatz zu traditionellen Lernmethoden versucht das kontinuierliche Lernen, die Plastizität des menschlichen Gehirns auf künstliche neuronale Netze anzuwenden. Neuroplastizität ist die Eigenschaft des Gehirns, die es ihm ermöglicht, sich anzupassen und zu lernen, ohne Vorwissen zu vergessen, wenn es auf veränderte Umstände stößt.

Einige Arten des kontinuierlichen Lernens beginnen immer noch mit einem Offline-Batch-Training in mehreren Epochen, ähnlich wie beim traditionellen Offline-Training. Kontinuierliches Online-Lernen trainiert Modelle ausschließlich mit einem Strom von Single-Pass-Daten.