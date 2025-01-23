ما المقصود بإدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM)؟

تُعَد كلٌّ من ASPM وCSPM أساسيتين لاستراتيجيات الأمن الإلكتروني القوية، خاصةً للمؤسسات التي تسعى إلى تعزيز وضعها الأمني في تطبيقاتها. بينما تركِّز ASPM على أمن التطبيقات البرمجية عبر البيئات المختلفة، تختص CSPM ببيئة محددة، مع التركيز على أمن البنية التحتية السحابية.
تُعَد CSPM تقنية أمن إلكتروني توحِّد تحديد المخاطر ومعالجتها عبر البيئات والخدمات السحابية المتعددة والهجينة، بما في ذلك نماذج البنية التحتية كخدمة (IaaS)، والمنصة كخدمة (PaaS)، والبرمجيات كخدمة (SaaS). وتعمل من خلال:
- الكشف عن أصول المؤسسة السحابية وفهرستها بشكل أصلي.
- مراقبتها باستمرار وفقًا لأطر الأمن والامتثال المعتمدة.
- مساعدة الفرق في العثور على التهديدات الأمنية وإصلاحها بسرعة.
توفِّر أدوات CSPM مستوى متقدمًا من الأمن لجميع أنواع البيئات السحابية، لكنها عادةً لا تفحص طبقة التطبيقات في الشبكة أو أي بنية تحتية محلية.
تجمع أدوات ASPM بيانات الأمن من أجهزة الفحص المختلفة ضمن حزمة التطبيق لتزويد المطورين برؤية شاملة لمجموعة التطبيقات بأكملها، ومساعدة الفرق على تنفيذ أتمتة شاملة للوضع الأمني من البداية إلى النهاية. ومع ذلك، وعلى عكس أدوات CSPM، لا تُجري أدوات ASPM أي عمليات فحص بنفسها، بل تقتصر على تشغيل عمليات تجميع لبيانات أدوات فحص أمن التطبيقات القائمة.
علاوةً على ذلك، عادةً ما يتم دمج أدوات ASPM في دورة حياة تطوير البرمجيات، بينما يتم استخدام حلول CSPM مع أدوات إدارة السحابة وعمليات التشغيل.
في تطوير البرمجيات الحديثة، غالبًا ما تكون التطبيقات وعناصر البنية التحتية متداخلة فيما بينها. دون قدرات تجميع أمن طبقة التطبيقات التي توفِّرها ASPM، وميزات فحص البنية التحتية السحابية التي تقدِّمها CSPM، قد تضطر الفرق إلى التعامل مع صوامع بيانات متغيّرة تشكِّل ثغرات أمنية في تغطية أمن الشبكات.