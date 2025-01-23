ما المقصود بإدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM)؟

تُعَد حلول ASPM ضرورية لمعالجة أمن التطبيقات في بيئات الحوسبة الحديثة.

في الماضي، كانت الشركات تعتمد على اختبار أمن التطبيقات (AST) للحفاظ على أمان منظومة للتطبيقات. يمكن لحلول AST وحدها حماية التطبيقات المتجانسة بتعليمات برمجية خاصة ودورات إصدار أطول. ومع ذلك، فقد تطوَّر تطوير البرمجيات بشكل كبير منذ ذلك الحين.

تستخدم العديد من التطبيقات الحديثة التبعيات مفتوحة المصدر وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات المصغرة والحاويات والبنية التحتية ككود (IaC). تعمل هذه الأدوات غالبًا في عزلة، أي بشكل مستقل عن بعضها، ما قد يجعل من الصعب على الفرق تنسيق عمليات الفحص وترشيد النتائج والتعامل مع المشكلات الأمنية بكفاءة. وتتجه الشركات أيضًا بشكل متزايد إلى ممارسات التطوير القائمة على منهجية الأسلوب الرشيق وعمليات التطوير، والتي أدَّت إلى تسريع دورات الإصدار من شهرية إلى أسبوعية أو يومية أو حتى عدة مرات يوميًا.

علاوةً على ذلك، غالبًا ما تعرض التطبيقات نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات للمستخدمين. فإلى جانب مجموعة العناصر الأخرى في مجموعة التطبيقات، تعمل نقاط النهاية المكشوفة على توسيع سطح الهجوم للجهات الخبيثة.

مع أخذ جميع العوامل في الاعتبار، أصبح أمن التطبيقات مهمة معقدة في العصر الحديث.

تسعى حلول ASPM إلى تلبية الاحتياجات الأمنية للتطبيقات الحديثة وتطوير التطبيقات وسد الفجوة بين أدوات الاختبار والتطوير المتباينة التي تعمل في البيئة نفسها. دون ASPM، يمكن أن يؤدي التنوع الهائل للعناصر في منظومة التطبيقات على مستوى المؤسسة إلى حدوث احتكاك وثغرات أمنية.

توفِّر ASPM للشركات نهجًا منظمًا وشاملًا لأمن تطبيقات الشبكة يتكامل بسلاسة مع عمليات التطوير والعمليات التشغيلية ويوفر لفرق تكنولوجيا المعلومات رؤية موحَّدة لمجموعة التطبيقات الكاملة.