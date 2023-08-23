ماذا تعني إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)؟

تحمي معظم تقنيات الأمان البيانات الحساسة عن طريق منع الوصول غير المصرح به إلى الشبكة، أو عن طريق اكتشاف السلوكيات المشبوهة أو الضارة وحظرها من قبل المستخدمين المصرح لهم أو غير المصرح لهم، أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، أو أجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، أو الكيانات الأخرى.

لقد أحدثت هذه التقنيات نقلة نوعية في أمن البيانات واكتشاف التهديدات والاستجابة لها. إلا أن التبني الواسع للحوسبة السحابية، والتطوير السحابي المرن، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أدى إلى مخاطر وثغرات أمنية في البيانات لا تعالجها هذه التقنيات دائمًا؛ مما قد يعرض المؤسسات لخطر اختراق البيانات وانتهاكات الامتثال التنظيمي.

ومن أهم مخاطر البيانات هذه البيانات الظلية - البيانات التي يتم نسخها احتياطيًا أو تكرارها أو نسخها إلى مخزن بيانات لا تتم مراقبته أو إدارته أو حوكمته بواسطة نفس فرق الأمن أو السياسات أو عناصر التحكم مثل البيانات الأصلية. على سبيل المثال، كجزء من التطوير والاختبار التكراري، قد تقوم فرق عمليات التطوير بإنشاء عشرات من مخازن البيانات الجديدة كل يوم، ونسخ البيانات الحساسة إليها. قد يؤدي خطأ واحد في التكوين إلى جعل البيانات الموجودة في أي من هذه المخازن أو كلها أكثر عرضة للوصول غير المصرح به.

يُسهم الطلب على البيانات لنمذجة الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي أيضًا في البيانات غير الواضحة، حيث تُوسّع المؤسسات نطاق الوصول إلى البيانات ليشمل عددًا أكبر من المستخدمين الذين يفتقرون إلى فهمٍ كافٍ لأمن البيانات وحوكمتها. كما أن تزايد اعتماد بيئات السحابة المتعددة (استخدام خدمات وتطبيقات سحابية من مُزوّدين مُتعددين) والسحابة الهجينة (بنية تحتية تجمع وتُنسّق بيئات السحابة العامة والخاصة) يُوزّع المخاطر.

وفقًا IBM لتكلفة خرق البيانات لعام 2025، فإن 72٪ من اختراقات البيانات تضمنت البيانات المخزنة في البيئات السحابة، ويتم تخزين 30٪ من البيانات المخترقة عبر أنواع متعددة من بيئات الحوسبة بما في ذلك السحابة الخاصة والسحابة العامة، والسحابة الهجينة والمخزن المحلي.