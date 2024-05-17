ما المقصود بالتصيد الاحتيالي؟

يحظى التصيّد الاحتيالي بشعبية كبيرة بين المجرمين الإلكترونيين، وهو فعال للغاية. ووفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات الصادر عن IBM، يُعدّ التصيّد الاحتيالي أكثر وسائل خرق البيانات شيوعًا، ويمثل 15٪ من إجمالي الحوادث. وتبلغ متوسط تكلفة خروقات البيانات الناتجة عن التصيّد الاحتيالي 4.88 مليون دولار أمريكي لكل مؤسسة.

يُعد التصيّد الاحتيالي تهديدًا كبيرًا لأنه يستغل الأشخاص بدلًا من استغلال الثغرات التقنية. لا يحتاج المخترقون إلى اختراق الأنظمة بشكل مباشر أو التفوّق على أدوات الأمن السيبراني. يمكنهم خداع أشخاص يمتلكون صلاحية الوصول إلى الهدف — سواء كان مالًا، أو معلومات حساسة، أو غير ذلك — للقيام بالمهمة نيابةً عنهم.

يمكن أن يكون المحتالون محتالين وحيدين أو عصابات إجرامية متطورة. ويمكن أن تُستخدم هجمات التصيّد الاحتيالي في مجموعة واسعة من الأنشطة الضارة، مثل سرقة الهوية، والاحتيال ببطاقات الائتمان، وسرقة الأموال، والابتزاز، والاستيلاء على الحسابات، والتجسس، وغيرها.

وتستهدف هجمات التصيّد الاحتيالي الجميع، من الأفراد العاديين إلى المؤسسات الكبرى والهيئات الحكومية. في واحدة من أكثر الهجمات شهرة، استخدم مخترقون روس رسالة بريد إلكتروني مزيفة لإعادة تعيين كلمة المرور بهدف سرقة آلاف الرسائل من حملة Hillary Clinton الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016.1

ونظرًا لأن هذه الهجمات تعتمد على التلاعب بالبشر، فإن أدوات مراقبة الشبكة التقليدية لا يمكنها دائمًا اكتشافها أثناء وقوعها. بل إن فريق الدعم التقني في حملة Clinton آنذاك اعتقد أن رسائل إعادة تعيين كلمة المرور كانت من مستخدمين حقيقيين.

وللتصدي لهجمات التصيّد الاحتيالي، يتعيّن على المؤسسات دمج أدوات الكشف المتقدّمة عن التهديدات مع برامج توعية وتدريب شاملة للموظفين، لضمان قدرة المستخدمين على التعرّف على محاولات الاحتيال والتعامل معها بشكل آمن.