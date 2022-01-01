يُشكِّل فهم الأساليب التي يتبعها المهاجمون أهمية كبيرة في حماية موظفيك وبياناتك وبنيتك التحتية. استكشف مؤشر IBM X-Force Threat Intelligence Index لعام 2025، المستند إلى الرؤى والملاحظات المستخلصة من مراقبة أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 دولة.
تمكَّن من تعزيز قدراتك ومعارفك من خلال التعلم من التحديات وقصص النجاح التي واجهتها فرق عمل الأمن الإلكتروني في مختلف أنحاء العالم. عزِّز نمو مستقبلك من خلال تقوية مؤسستك وحماية مصالحها بشكل أفضل.
لقد ظلَّ استغلال الحسابات الصالحة وسيلة الدخول المفضلة لدى المجرمين في الفضاء الإلكتروني إلى بيئات ضحاياهم في عام 2024؛ إذ مثَّلت هذه الحسابات نسبة 30% من مجموع الحوادث التي استجابت لها X-Force.
برز التصيد الاحتيالي كوسيلة خفية لشن الهجمات القائمة على تزييف الهوية. ورغم أن حصة هجمات التصيد الاحتيالي الناجحة انخفضت بنسبة تقارب 50% منذ عام 2022، إلا أن X-Force لاحظت زيادة بنسبة 84% في رسائل البريد الإلكتروني المزعجة التي تحتوي على برامج تسرق المعلومات أسبوعيًا.
ففي أكثر من ربع الحوادث التي استجابت لها X-Force العام الماضي، استغل المهاجمون الثغرات الموجودة في مختلف القطاعات الحيوية؛ إذ أثبتت الأنظمة القديمة ودورات التصحيح البرمجي البطيئة أنها لا تزال تمثل تحديًا ومشكلة مستمرة.
فريق IBM من المخترقين، والمستجيبين، والباحثين، والمحللين يساعد في الدفاع عن المؤسسات وحمايتها من الهجمات الإلكترونية.
حماية شاملة وحساسة لبيانات المؤسسة والتطبيقات والذكاء الاصطناعي
إدارة الهوية والوصول بشكل شامل وآمن ومتوافق للمؤسسات الحديثة
بناء نسيج هوية قوي قابل للتكيف مع مختلف الموردين مع حل موثوق به لإدارة الهوية والوصول (IAM)
تأمين بيانات المؤسسة من المخاطر الموجودة حاليًا والناشئة مستقبلاً أينما كانت
يمكنك توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وإدارتها ومراقبتها باستخدام مجموعة أدوات واحدة لتسريع تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وشفاف وقابل للتفسير
يساعد IBM Security على حماية المؤسسات من خلال محفظة متكاملة من المنتجات والخدمات، مدعومة بأحدث قدرات الذكاء الاصطناعي الأمني والأتمتة. حيث تُتيح هذه المحفظة للمؤسسات التنبؤ بالتهديدات، وحماية البيانات أثناء تحركها، مع سرعة الاستجابة لها بكل دقة وإتاحة الابتكار.