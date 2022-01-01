مؤشر IBM X-Force Threat Intelligence 2025
تنزيل التقرير سجل في ندوة الإنترنت
رسم توضيحي يحتوي على مربعات مدمجة ثلاثية الأبعاد ذات خطوط بيضاء وحمراء وزرقاء وبنفسجية
ارفع مستوى ثقتك في أمنك السيبراني من خلال استعلامات التهديدات

يُشكِّل فهم الأساليب التي يتبعها المهاجمون أهمية كبيرة في حماية موظفيك وبياناتك وبنيتك التحتية. استكشف مؤشر IBM X-Force Threat Intelligence Index لعام 2025، المستند إلى الرؤى والملاحظات المستخلصة من مراقبة أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 دولة.

تمكَّن من تعزيز قدراتك ومعارفك من خلال التعلم من التحديات وقصص النجاح التي واجهتها فرق عمل الأمن الإلكتروني في مختلف أنحاء العالم. عزِّز نمو مستقبلك من خلال تقوية مؤسستك وحماية مصالحها بشكل أفضل.

 حدِّد موعدًا لإجراء لقاء مخصص
تعرَّف على التهديدات التي تواجه أعمالك 30%

لقد ظلَّ استغلال الحسابات الصالحة وسيلة الدخول المفضلة لدى المجرمين في الفضاء الإلكتروني إلى بيئات ضحاياهم في عام 2024؛ إذ مثَّلت هذه الحسابات نسبة 30% من مجموع الحوادث التي استجابت لها X-Force.

 84%

برز التصيد الاحتيالي كوسيلة خفية لشن الهجمات القائمة على تزييف الهوية. ورغم أن حصة هجمات التصيد الاحتيالي الناجحة انخفضت بنسبة تقارب 50% منذ عام 2022، إلا أن X-Force لاحظت زيادة بنسبة 84% في رسائل البريد الإلكتروني المزعجة التي تحتوي على برامج تسرق المعلومات أسبوعيًا.

 25%

ففي أكثر من ربع الحوادث التي استجابت لها X-Force العام الماضي، استغل المهاجمون الثغرات الموجودة في مختلف القطاعات الحيوية؛ إذ أثبتت الأنظمة القديمة ودورات التصحيح البرمجي البطيئة أنها لا تزال تمثل تحديًا ومشكلة مستمرة.

تحليل تقرير مؤشر تهديدات X-Force لعام 2025

في ندوة الإنترنت هذه، سنتناول التغييرات والتوجهات في الأمن الإلكتروني التي ظهرت خلال العام الماضي. وسنناقش كيف أن المهاجمين يزدادون في استخدام تقنيات وأساليب متقدمة لاستغلال هويات المستخدمين على نطاق غير مسبوق، مع تحليل للطفرة المقلقة التي ظهرت في مختلف أساليب الهجوم الرئيسية. 

سجل في ندوة الإنترنت

فيديو تفصيلي يوضح المواضيع الرئيسية

يشرح خبير الأمن الإلكتروني جيف كروم الخطوات التي يمكنك اتخاذها للحصول على تلك الحماية وفهم التهديدات الجديدة.
شاهد الفيديو التوضيحي (13:06)

اتَّخِذ الإجراءات المضادة لكشف التهديدات والتخفيف من أثرها

يمكنك حماية موظفيك وبياناتك باستخدام هذه التوصيات المستندة إلى مؤشر تهديدات IBM X-Force لعام 2025.
الحد من التعرض للمخاطر ذكاء اصطناعي آمن وقابل للتوسع حماية بيانات الاعتماد تصحيح ثغرات المصادقة

الحلول والخدمات ذات الصلة

IBM X-Force

فريق IBM من المخترقين، والمستجيبين، والباحثين، والمحللين يساعد في الدفاع عن المؤسسات وحمايتها من الهجمات الإلكترونية.

 خدمات أمن البيانات والذكاء الاصطناعي من IBM

حماية شاملة وحساسة لبيانات المؤسسة والتطبيقات والذكاء الاصطناعي

 خدمات إدارة الهوية والوصول من IBM

إدارة الهوية والوصول بشكل شامل وآمن ومتوافق للمؤسسات الحديثة

 IBM Verify

بناء نسيج هوية قوي قابل للتكيف مع مختلف الموردين مع حل موثوق به لإدارة الهوية والوصول (IAM)

 IBM Guardium

تأمين بيانات المؤسسة من المخاطر الموجودة حاليًا والناشئة مستقبلاً أينما كانت

 IBM watsonx.governance

يمكنك توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وإدارتها ومراقبتها باستخدام مجموعة أدوات واحدة لتسريع تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وشفاف وقابل للتفسير
تعرّف على المنتجات والخدمات الأمنية

يساعد IBM Security على حماية المؤسسات من خلال محفظة متكاملة من المنتجات والخدمات، مدعومة بأحدث قدرات الذكاء الاصطناعي الأمني والأتمتة. حيث تُتيح هذه المحفظة للمؤسسات التنبؤ بالتهديدات، وحماية البيانات أثناء تحركها، مع سرعة الاستجابة لها بكل دقة وإتاحة الابتكار.

 تنزيل التقرير اطلب ملخصًا
هل تريد الاطلاع على مزيد من التفاصيل؟ استكشِف منتجات IBM Security تعرَّف على خدمات IBM Security احجز موعد استشارة مع أحد الخبراء