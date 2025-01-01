أعلنت "IBM" عن إطلاق "IBM z17"، الجيل الأحدث من الحواسب المركزية، والمصممة خصيصًا لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، وتشغيل الأنظمة
طوِّر مهاراتك وابتكر شيئًا جديدًا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ونماذج الأساس الخاصة بنا. ثم تواصَل وتعاون وابتكر مع زملائك.
تمكَّن من تحويل الأعمال وتعزيز النمو من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات والرؤى التي تساعدك على الحفاظ على قدرتك التنافسية، ورسم خريطة مستقبل مؤسستك بشكل مسؤول.
بفضل الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي وحلول السحابة الهجينة المتطورة وخبرات IBM Consulting المتعمقة، تمتلك IBM كل ما يلزم لمساعدتك على إعادة ابتكار آلية سير أعمالك في عصر الذكاء الاصطناعي.
انتقِل من التجارب الأولية للذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي مصممة للأعمال
ابدأ باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الفعَّالة من حيث التكلفة، والمصممة خصيصًا للأعمال والمهيأة للتوسع
شارك مع IBM Consulting لتصميم مؤسسات ذات أداء متميز وبنائِها وتشغيلها
تمكَّن من دعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات في عملك
اكتشف كيف تُسهم حلول الأتمتة في زيادة الإنتاجية مع الحفاظ على التحكم في التكاليف
تعامَل مع أعباء العمل الحساسة وحافِظ على الأمان والموثوقية والتحكم في البنية التحتية لتقنية المعلومات بمؤسستك بالكامل
تمكَّن من تشغيل تطبيقاتك، وتحليلاتك وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك باستخدام قواعد البيانات في أي بيئة سحابية
تمكَّن من تأمين بيئتك السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي لديك باستخدام حلول الأمن الإلكتروني التي تركِّز على البيانات والهوية
استكشف تاريخ IBM وثقافتها في توظيف التكنولوجيا لخدمة العالم الحقيقي
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