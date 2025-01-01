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IBM تطلق منصة "IBM z17" لتعزيز التحول الرقمي وتسريع الابتكار

أعلنت "IBM" عن إطلاق "IBM z17"، الجيل الأحدث من الحواسب المركزية، والمصممة خصيصًا لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، وتشغيل الأنظمة

اقرأ البيان الصحفي استكشف إمكانيات z17
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رؤى الذكاء الاصطناعي وأدواته

للمطورين

لقادة الأعمال

تمكَّن من تحويل الأعمال وتعزيز النمو من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات والرؤى التي تساعدك على الحفاظ على قدرتك التنافسية، ورسم خريطة مستقبل مؤسستك بشكل مسؤول. 
اقرأ دليل المديرين التنفيذيين CEOs لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
استكشف منهج الذكاء الاصطناعي المصمم لقادة الأعمال
نشر وكيل ذكاء اصطناعي للموارد البشرية باستخدام watsonx Orchestrate
حماية بياناتك باستخدام مركز أمن البيانات IBM Guardium

الخصومات والعروض الخاصة

استكشف بوابة الشراء ذاتية الخدمة وتحقق من أحدث الخصومات والعروض الخاصة المتوفرة

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التقنية والاستشارات

 

بفضل الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي وحلول السحابة الهجينة المتطورة وخبرات IBM Consulting المتعمقة، تمتلك IBM كل ما يلزم لمساعدتك على إعادة ابتكار آلية سير أعمالك في عصر الذكاء الاصطناعي.
حلول الذكاء الاصطناعي

انتقِل من التجارب الأولية للذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي مصممة للأعمال

 نماذج الذكاء الاصطناعي

ابدأ باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الفعَّالة من حيث التكلفة، والمصممة خصيصًا للأعمال والمهيأة للتوسع

 Consulting

شارك مع IBM Consulting لتصميم مؤسسات ذات أداء متميز وبنائِها وتشغيلها

 التحليلات

تمكَّن من دعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات في عملك

 التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات

اكتشف كيف تُسهم حلول الأتمتة في زيادة الإنتاجية مع الحفاظ على التحكم في التكاليف

 الحوسبة والخوادم

تعامَل مع أعباء العمل الحساسة وحافِظ على الأمان والموثوقية والتحكم في البنية التحتية لتقنية المعلومات بمؤسستك بالكامل

 قواعد البيانات

تمكَّن من تشغيل تطبيقاتك، وتحليلاتك وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك باستخدام قواعد البيانات في أي بيئة سحابية

 الأمن وتحديد الهوية

تمكَّن من تأمين بيئتك السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي لديك باستخدام حلول الأمن الإلكتروني التي تركِّز على البيانات والهوية
داخل IBM شركتنا

استكشف تاريخ IBM وثقافتها في توظيف التكنولوجيا لخدمة العالم الحقيقي

 نبذة عن IBM تاريخنا ابتكاراتنا

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