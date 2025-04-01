حل IBM Verify Identity Protection
احمِ هويتك من الهجمات الإلكترونية المستقبلية
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ملصق تجريدي لإدارة إمكانيات الوصول المميز والتحكم في التطبيقات
احمِ مؤسستك من الهجمات القائمة على الهوية

يُتيح لك حل الكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR) وإدارة الوضع الأمني للهوية (ISPM) المقدم من شركة IBM إمكانية الاطلاع الشامل على نشاط المستخدمين عبر البيئة الهجينة لصومعة أدوات إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) المستخدمة عبر تطبيقات السحابة والبرمجيات كخدمة (SaaS) والتطبيقات المحلية. يوفر حل IBM Verify Identity Protection وظيفة ISPM ووظيفة ITDR للحفاظ على أمان مؤسستك من خلال:

  • رصد جميع تدفقات الوصول باستمرار عبر جميع التطبيقات.
  • اكتشاف الثغرات الأمنية التي كانت مخفية في السابق ومعالجتها، مثل الوصول الخفيّ والأصول المُعرضة للخطر والهويات المخترقة وتطبيقات SaaS المجهولة وغياب المصادقة متعددة العوامل وغير ذلك الكثير.
  • مراقبة أنظمة الهوية، وجمع التهديدات، والربط بين
    كل من الثغرات الأمنية والهجمات النشطة والكشف عنهما.

يُعزز حل IBM Verify Identity Protection حلول الأمن الإلكتروني الحالية من خلال تحليل وتوفير معلومات عملية حول مخاطر الهوية والتي تُعد ضرورية للعمليات الأمنية لديك، وهو حل يسهل نشره من دون أي وكلاء أو عملاء ومصمم للعمل على أي سحابة أو شبكة.

 

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الميزات يُعالج حل IBM Verify Identity Protection الأسباب الأساسية الثلاثة للهجمات القائمة على الهوية.
التخلص من الثغرات الأمنية في الهوية وإمكانيات الوصول  

فهو يكتشف الثغرات الأمنية المتعلقة بالهوية مثل الأصول الخفية والحسابات المحلية غير المصرح بها وغياب المصادقة متعددة العوامل (MFA) واستخدام تطبيقات SaaS غير المصرح بها عبر أي سحابة أو منصة ويُمكّن من معالجتها.
معالجة التهديدات والمخاطر والثغرات الأمنية في البنية التحتية للهوية  

فهو يوفر إمكانات متطورة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها (ITDR) مع إجراء
تحليل سياقي مُفصل يُحدد المخاطر والتهديدات والهجمات في الوقت الفعلي، عبر الأدوات المختلفة التي تُنشئ البنية التحتية للهوية، بما في ذلك مقدمو خدمات هوية السحابة (IdPs)، والأدلة المحلية أو الهجينة، وحلول المصادقة متعددة العوامل (MFA)، وتسجيل الدخول الموحد (SSO)، وحلول إدارة إمكانيات الوصول المميز (PAM) وغير ذلك الكثير.

 
عمليات التكوين غير الصحيحة لأنظمة الهوية وعدم الامتثال  

فهو يكشف عن عمليات التكوين غير الصحيحة التي تزيد من الثغرات الأمنية والناجمة عن الأخطاء البشرية، والانحرافات الخطيرة عن السياسات، وقلة استخدام أدوات الهوية مثل المصادقة متعددة العوامل والوصول المميز وإدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM).
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حدد موعدًا للتواصل مع خبراء IBM Security لمناقشة إمكانات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها (ITDR).

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