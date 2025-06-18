وصول آمن وسلس إلى أي شيء—باستخدام Verify

بناء نسيج هوية قوي قابل للتكيف مع مختلف الموردين مع حل موثوق به لإدارة الهوية والوصول (IAM)

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تقدير المحللين

صُنِّفت IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لإدارة الهوية والوصول

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أصبحت إدارة الهوية والوصول (IAM) أمرًا سهلًا

تعمل عروض IBM® Verify معًا لتحديث إدارة الهوية والوصول (IAM) مع الاستفادة من الأدوات الحالية للوصول السلس إلى الهوية الهجينة دون إثقال كاهل المسؤولين لديك.

إدارة الهوية والوصول للعملاء (CIAM)

إدارة الهوية والوصول للقوى العاملة

ITDR—الكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها

حوكمة الهوية وإدارتها

وصول آمن للمستخدمين المميزين

الوصول التكيفي القائم على المخاطر في الوقت الفعلي

التخلص من حالة انعزال بيانات الهوية

بوابة الوصول للتطبيقات

ما الذي يمكن أن يقدمه Verify لمؤسستك

احصل على وصول سلس لجميع الهويات التي تم التحقق منها

قم بزيادة معدلات إجراء العملاء لعمليات الشراء مع تقليل المخاطر من خلال مصادقة هوية سلسة بدون كلمة مرور ومقاومة للتصيد الاحتيالي مع الحفاظ على الخصوصية.
عالج تحديات الوصول الهجين باستخدام نسيج الهوية

قم بدمج وتعزيز أدوات إدارة الهوية والوصول (IAM) الحالية، والقضاء على حالات انعزال بيانات الهوية، وتحسين وضعك الأمني وبناء سير عمل نسيج الهوية لتحسين تجربة المستخدم.
تقليل مخاطر الهوية دون إثقال كاهل المشرف لديك

عزز استجابتك للكشف عن تهديدات الهوية واكتشف التهديدات التي تتعرض لها البنية التحتية للهوية لديك من خلال الرؤية المضمنة وإدارة الوضع الأمني المتكاملة.
يمكنك توسيع نطاق قدرة إدارة الهوية والوصول (IAM) الخاصة بك مع مزود الخدمة الأكثر موثوقية

قم بإسناد عملية نشر إدارة الهوية والوصول (IAM) إلى موفر الحلول الموثوق به منذ ما يقرب من 3 عقود من قِبل بعض أكبر المؤسسات والبنى التحتية الأكثر حساسية.

 عملاء حقيقيون، وقصص نجاح حقيقية وموثَّقة.

منظر خارجي لمبنى البنك
CIB يوسع نطاق إدارة الهوية
تعاون البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، مع IBM في رحلته لمدة خمس سنوات نحو الثقة صفرية لتحسين إدارة الهوية والوصول (IAM).
منظر جوي لسفينة شحن بضائع
تُوفر VLI وصول المستخدمين بشكل أسرع بنسبة 99%
بالشراكة مع IBM، قادت Valor de Logistica Integrada تمكين الأعمال من خلال تزويد المستخدمين المناسبين بالوصول المناسب إلى الموارد المناسبة في الوقت المناسب.
منظر خارجي لمبنى شاهق مزخرف
يضع مكتب المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في IBM معيارًا جديدًا
من خلال Verify، قدم مكتب المدير التنفيذي للمعلومات في IBM حلاً واحداً وآمناً لإدارة الهوية والوصول (IAM) لتبسيط الوصول إلى الهوية لأكثر من 27 مليون مستخدم.
امرأة تقف أمام آيا صوفيا في إسطنبول
BELBİM تحافظ على حركة المدينة بشكل أكثر أمانًا
مزود المدفوعات الإلكترونية، شركة BELBİM A.Ş، استخدمت Verify لضمان الوصول الآمن للمستخدمين ذوي الامتيازات للمواطنين وزوار إسطنبول باستخدام بطاقة إسطنبول كارت المدفوعة مقدماً."

ممارسة الأعمال في المنطقة الآمنة التنظيمية

يساعدك Verify في تلبية احتياجاتك من الامتثال التنظيمي في مختلف الصناعات والمتطلبات، بحيث تظل معايير الامتثال لديك محدّثة وتتجنب عمليات التدقيق المزعجة.
شعار OpenID
تعزيز قابلية التشغيل البيني

تمكّن مؤسسة OpenID عمليات نشر OpenID Connect وملف تعريف واجهة برمجة التطبيقات المالية (FAPI) للقراءة والكتابة ليتم اعتمادها وفقًا لملفات تعريف المطابقة المحددة، وبالتالي تعزيز التشغيل البيني بين عمليات التنفيذ.
شعار HIPAA Compliant
حماية معلومات الصحية

برنامج الامتثال لمعايير HIPAA لدى IBM يعالج متطلبات تنظيم HIPAA ذات الصلة بعمليات الأعمال التجارية لدى IBM، والمطبقة عبر دورة حياة عقد حساب العميل. تعمل شركة IBM على الامتثال لقواعد الخصوصية والأمان الخاصة بقانون HIPAA، والتي تغطي استخدام المعلومات الصحية المحمية (PHI) والإفصاح عنها وتخزينها ونقلها.
شعار PCI Security Standards Council
جعل مدفوعات البطاقات أكثر أمانًا

احتاج قطاع بطاقات الدفع (PCI) إلى آلية حتى يتمكن الأطراف المعنية من إنشاء معايير لأمن البيانات. يقوم مجلس معايير أمان بيانات الدفع PCI بهذا العمل مع تعزيز المدفوعات الأكثر أمانًا على مستوى العالم. يمكن للعملاء بناء بيئات وتطبيقات متوافقة مع معيار أمان بيانات بطاقات الدفع (PCI DSS) باستخدام Verify، وهو مزود PCI DSS من المستوى 1.
شعار AICPA SOC
معالجة مخاطر الاستعانة بمصادر خارجية

تصدر SOC تقارير مستقلة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات من مصادر خارجية. تتضمن تقارير SOC 2 خمسة معايير لخدمات الثقة التي وضعها المعهد الأمريكي للمحاسبين العموميين المعتمدين (AICPA) والتي يمكن تقييم المؤسسات الخدمية على أساسها. يقوم Verify بإكمال هذا التدقيق سنويًا ويمكن للعملاء طلب نسخة منه.
شعار AICPA SOC
حماية البيانات المملوكة للعملاء

يعمل تقرير SOC 3 على تقييم الضوابط الداخلية للمؤسسة لحماية البيانات المملوكة للعملاء ويوفر تفاصيل حول الضوابط. ويركز على النقاط نفسها التي يركز عليها تقرير SOC 2 ولكنه يحذف المعلومات السرية ويفتقر إلى دقة تقرير SOC 2. يمكن نشر تقارير SOC 3 للعامة.
شعار شهادة الأيزو ISO 27001
تقديم التوجيه بشأن نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) ونظام إدارة معلومات الخصوصية (PIMS)

يمكّن معيار ISO/IEC 27001:2013 من تطوير نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS)—وهو نظام قائم على المخاطر يساعد المؤسسة على تصميم وتنفيذ وصيانة وتحسين أمن المعلومات لديها. يوفر ISO/IEC 27701:2019 إرشادات لتنفيذ نظام إدارة معلومات الخصوصية (PIMS).
شعار OpenID
تعزيز قابلية التشغيل البيني

تمكّن مؤسسة OpenID عمليات نشر OpenID Connect وملف تعريف واجهة برمجة التطبيقات المالية (FAPI) للقراءة والكتابة ليتم اعتمادها وفقًا لملفات تعريف المطابقة المحددة، وبالتالي تعزيز التشغيل البيني بين عمليات التنفيذ.
شعار HIPAA Compliant
حماية معلومات الصحية

برنامج الامتثال لمعايير HIPAA لدى IBM يعالج متطلبات تنظيم HIPAA ذات الصلة بعمليات الأعمال التجارية لدى IBM، والمطبقة عبر دورة حياة عقد حساب العميل. تعمل شركة IBM على الامتثال لقواعد الخصوصية والأمان الخاصة بقانون HIPAA، والتي تغطي استخدام المعلومات الصحية المحمية (PHI) والإفصاح عنها وتخزينها ونقلها.
شعار PCI Security Standards Council
جعل مدفوعات البطاقات أكثر أمانًا

احتاج قطاع بطاقات الدفع (PCI) إلى آلية حتى يتمكن الأطراف المعنية من إنشاء معايير لأمن البيانات. يقوم مجلس معايير أمان بيانات الدفع PCI بهذا العمل مع تعزيز المدفوعات الأكثر أمانًا على مستوى العالم. يمكن للعملاء بناء بيئات وتطبيقات متوافقة مع معيار أمان بيانات بطاقات الدفع (PCI DSS) باستخدام Verify، وهو مزود PCI DSS من المستوى 1.
شعار AICPA SOC
معالجة مخاطر الاستعانة بمصادر خارجية

تصدر SOC تقارير مستقلة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات من مصادر خارجية. تتضمن تقارير SOC 2 خمسة معايير لخدمات الثقة التي وضعها المعهد الأمريكي للمحاسبين العموميين المعتمدين (AICPA) والتي يمكن تقييم المؤسسات الخدمية على أساسها. يقوم Verify بإكمال هذا التدقيق سنويًا ويمكن للعملاء طلب نسخة منه.
شعار AICPA SOC
حماية البيانات المملوكة للعملاء

يعمل تقرير SOC 3 على تقييم الضوابط الداخلية للمؤسسة لحماية البيانات المملوكة للعملاء ويوفر تفاصيل حول الضوابط. ويركز على النقاط نفسها التي يركز عليها تقرير SOC 2 ولكنه يحذف المعلومات السرية ويفتقر إلى دقة تقرير SOC 2. يمكن نشر تقارير SOC 3 للعامة.
شعار شهادة الأيزو ISO 27001
تقديم التوجيه بشأن نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) ونظام إدارة معلومات الخصوصية (PIMS)

يمكّن معيار ISO/IEC 27001:2013 من تطوير نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS)—وهو نظام قائم على المخاطر يساعد المؤسسة على تصميم وتنفيذ وصيانة وتحسين أمن المعلومات لديها. يوفر ISO/IEC 27701:2019 إرشادات لتنفيذ نظام إدارة معلومات الخصوصية (PIMS).

تقييمات العملاء

عزّز تجربة المستخدم لديك من خلال الوصول بدون كلمة مرور والتحقق عبر الهاتف المحمول

"نستخدِم هذا المنتج منذ خمس سنوات، وقد كانت تجربتنا ممتازة من حيث الأمان، خاصةً في ما يتعلق بالمصادقة متعددة العوامل وقدرات تسجيل الدخول الموحد. كما أنه يساعد على توفير الامتثال الصارم للمتطلبات التنظيمية".

 تعرّف على المزيد استكشاف المصادقة القوية والتحكم التكيفي في مجال الأمن

"هذا المنتج مفيد للأغراض الأمنية بفضل المصادقة على مستوى المستخدم المعتمدة فيه".

 تعرّف على المزيد مصمم للحصول على مخرجات استثنائية: الاختيار سهل الاستخدام

"أحببت هذا المنتج. لقد تم حل جميع المشكلات في هذا المنتج مع مرور الوقت، والآن لا نواجه أي عقبات".

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