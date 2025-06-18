احتاج قطاع بطاقات الدفع (PCI) إلى آلية حتى يتمكن الأطراف المعنية من إنشاء معايير لأمن البيانات. يقوم مجلس معايير أمان بيانات الدفع PCI بهذا العمل مع تعزيز المدفوعات الأكثر أمانًا على مستوى العالم. يمكن للعملاء بناء بيئات وتطبيقات متوافقة مع معيار أمان بيانات بطاقات الدفع (PCI DSS) باستخدام Verify، وهو مزود PCI DSS من المستوى 1.