إدارة الموافقات

معالجة قوانين الخصوصية باستخدام قوالب سهلة الاستخدام لالتقاط المتطلبات الدقيقة ودعم الخدمة الذاتية
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رسم توضيحي لكمبيوتر مع مستندات ودرع أمني
بناء الثقة مع خصوصية البيانات

يوفر IBM Verify أداة مركزية لاتخاذ القرارات والمساعدة على أتمتة قواعد تحديد الموافقة عبر أغراض استخدام البيانات. ليست هناك حاجة لإعادة اختراع الإجراءات لكل تطبيق. يمكن لمنصة Verify التحكم في كيفية جمع البيانات وكيفية استخدامها وتحت أي ظروف تكون الموافقة مطلوبة.
قراءة تقرير إدارة الهوية والوصول للعملاء (IAM) لعام 2024 الصادر عن Kuppingercole
السمات الرئيسية
ربط استخدام البيانات بالأغراض

حدد أغراض العمل مثل العروض الترويجية التسويقية أو الاتصالات أو إدارة ملفات تعريف الارتباط. ولكل غرض، حدد معلمات الوصول والاحتفاظ لسمات المستخدم ذات الصلة ولإدارة الخصوصية.

 فيديو توضيحي تفصيلي (7:31)
Product UI for IBM Security Verify - Consent management - custom privacy rules
إنشاء قواعد مخصصة للخصوصية

حدد الشروط التي تحتاج بموجبها السمات والأغراض الأخرى إلى موافقة المستخدم وإنشاء قواعد خصوصية مخصصة. وابحث من خلال كل القواعد التي أُنشئت للتحقق من الشروط القابلة للتطبيق ولضمان التغطية.

 قواعد الخصوصية المخصصة
Product UI for IBM Security Verify - Consent management - apply purposes and EULAs
تطبيق الأغراض واتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي

تعيين أغراض استخدام البيانات أو اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي (EULAs) لكل تطبيق. تفويض قرارات استخدام البيانات لتبسيط التحديثات. الاحتفاظ بسجل تدقيق لنشاط الموافقة عبر التطبيقات.

 خصوصية البيانات والموافقة
Product UI for IBM Security Verify - Consent management - enable self-service
تمكين الخدمة الذاتية

امنح المستخدمين القدرة على التعامل بأمان مع الصلاحيات الأساسية بأنفسهم، مثل تحديثات كلمة المرور، مع الحفاظ على الرؤية والتحكم.

 موافقة المستخدم
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