تُعَد إدارة الهوية والوصول ضرورية لحماية البيانات والأنظمة. حيث يؤدي وجود مجموعة واسعة من التقنيات والسيناريوهات البشرية والآلية إلى تعقيد هذه المهمة.
من خلال خدمات إدارة الهوية والوصول (IAM) التي توفرها IBM Consulting، يمكنك تبسيط هذه المهمة من خلال الخبرات في الهوية والأمان التي ستساعدك على تحديد الحلول وإدارتها عبر بيئات السحابة الهجينة، وتحويل مهام سير عمل الحوكمة، وإثبات الامتثال.
إن اختيار IBM يعني اعتماد حل شامل ومبتكر لإدارة الهوية والوصول (IAM)، يضمن تعزيز الأمان، وتحسين تجربة المستخدم، وتبسيط العمليات بفضل قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. بفضل التزام IBM المستمر بالتحسين وخبرتها المتعمقة في مجال الأمن الإلكتروني، يمكن للمؤسسات تحديث أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM) بثقة والحفاظ على قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة.
يُعَد IBM AskIAM ذكاءً اصطناعيًا وكيلًا يُعيد تعريف مهام سير عمل الوصول من خلال قيامه بدور وكيل استباقي وذكي داخل المؤسسات. يوفر AskIAM من خلال الدمج مع منصات إدارة الهوية والوصول الرائدة مثل Microsoft Entra وSavyint وVerify وSailPoint وCyberArk ومنصات التعاون مثل Microsoft Teams وSlack؛ ذكاءً اصطناعيًا وكيلًا لا يكتفي بالاستجابة، بل يبادر ويوصي وينفذ القرارات تلقائيًا في الوقت الفعلي. هذا التحول من الواجهات المتعددة إلى إدارة الوصول الوكيل ينقِل حوكمة الهوية إلى عصر التنسيق القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم الذي يركز على الإنسان.
يضمن AskIAM الابتكار المستمر من خلال التصميم الذي يركز على الإنسان والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهو يقلل من الاحتكاك من خلال إنشاء تدفقات سير العمل المخصصة والقائمة على المخاطر، ويدعم حلول الخدمة الذاتية للمستخدمين باستخدام مساعدين مستندين إلى الذكاء الاصطناعي.
يحدِّد AskIAM الحالات الشاذة والمخاطر المحتملة في الوقت الفعلي باستخدام تحليل السلوك المتقدم، ويسرِّع عملية اتخاذ القرار ويقلل من الأخطاء البشرية التي تمثل 95% من انتهاكات الأمن الإلكتروني.
يعمل AskIAM على أتمتة عمليات إدارة الهوية والوصول (IAM) باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل ما يقلل من الحاجة إلى التدخل اليدوي في مهام إدارة الهوية والوصول (IAM) الروتينية، ويقلل من التكاليف التشغيلية ويحسِّن الإنتاجية مع الحفاظ على الأمان والامتثال.
تعمل إدارة دورة حياة الهوية الموحدة لدينا على دمج حوكمة الهوية وإدارتها (IGA)، وإدارة الوصول المميز (PAM)، وعناصر التحكم التكيفية في الوصول. من خلال الاستفادة من قابلية مراقبة الهوية وإدارة وضع الهوية، نكتشف المخاطر بشكل استباقي ونعمل على الحد منها، مع ضمان الوصول بأقل امتياز ممكن والامتثال عبر البيئات الهجينة.
نعمل على تسريع عملية تحديث إدارة هوية المستهلك من خلال حلول السحابة الأصلية والخالية من كلمات المرور والتي تركز على الخصوصية. تشمل خدماتنا تنسيق الهوية الديناميكي، والمصادقة المستندة إلى المخاطر السلوكية، والتوصيف التدريجي، ما يوفر تجارب مستخدم سلسة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية والتشريعات العالمية.
يُعَد تأمين الهويات غير البشرية أمرًا حساسًا في المشهد الرقمي. نحن نوفر عناصر التحكم في الوصول المستندة إلى السياسات، وإدارة دورة حياة بيانات الاعتماد المؤتمتة، والتحقق المستمر من صحة الثقة لواجهات برمجة التطبيقات، والروبوتات، وحسابات الخدمة، ووكلاء الذكاء الاصطناعي. تضمن حلولنا تكامل الهوية والامتثال عبر البيئات متعددة السحابة وعند الحافة.
باستخدام الرؤى المستمدة من تقرير مؤشر استعلامات التهديدات X-Force لعام 2025، يمكن لفريقنا مساعدتك على تأمين أعمالك ضد التهديدات الإلكترونية. نحن نقدِّم جلسات تعريفية مع فريقنا الخبير من محللي الاستعلامات لتزويدك برؤى مخصصة حول مؤسستك.
ساعد فريق أمن إدارة الهوية والوصول (IAM) في IBM على تحويل شركة مرافق الخدمات من خلال حل IAM سحابي على مستوى المؤسسة، ما مكَّنها من الانتقال إلى نموذج أعمال أكثر فاعلية من حيث التكلفة واعتماد عمليات IAM أكثر كفاءة وسلاسة.
تمكَّن فريق خدمات الأمن في IBM من أتمتة 95% من طلبات وصول المستخدمين، ما ساهم في تعزيز الوضع الأمني، وتقليل الفجوات في التدقيق والامتثال، وخفض تكاليف البرمجيات والتشغيل الخاصة بإدارة حلول الهوية والوصول.
مع وجود 25 حلاً منفصلاً لإدارة الهوية والوصول تدير 95,000 هوية، تعاونت المؤسسة مع خبراء خدمات IAM من IBM لتبسيط عملية الإعداد وتعزيز التحكم في الوظائف الحيوية.
يعمل IBM AskIAM مع Microsoft Entra على إحداث ثورة في حوكمة الهوية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل من خلال أتمتة مهام سير عمل الوصول والتخلص من دورات الموافقة اليدوية المطولة. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الحواري، يقدِّم قرارات أثناء الدردشة وسياقًا عند الطلب، ما يسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز الأمان التكيفي، وضمان الامتثال المدمج. تعمل هذه الشراكة على زيادة استثماراتك في Microsoft إلى أقصى حد، حيث تقدِّم حلولًا قوية وقابلة للتوسع ومبتكرة لحوكمة الهوية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
تعرَّف على AskIAM for Microsoft Entra - من IBM - وهو حل ذكاء اصطناعي وكيل مصمَّم لمساعدة المؤسسات على تبسيط عمليات إدارة الهوية والوصول الخاصة بها.
يمكنك تعزيز أمن بيانات العميل وخصوصيتها وامتثالها، وتأمين مخازن البيانات في بيئات السحابة الهجينة باستخدام خدمات أمان البيانات والحوسبة الكمّية.
قم بتحويل عملية تطوير تطبيقاتك، ودمج الأمن في وقت مبكر، وتوسيع نطاق المسارات بأمان إلى جانب عمليات تكامل أمان SAP.
حماية البنية التحتية والتطبيقات المستندة إلى الشبكة والسحابة أثناء مراقبة الاتصالات.
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