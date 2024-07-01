عملت كلٌّ من IBM Consulting Cybersecurity Services وMicrosoft على إنشاء تحالف استراتيجي لمساعدة المؤسسات على تحقيق إدارة شاملة للتهديدات عبر المؤسسة. وتوفِّر حلول الأمان المتوافقة لدينا الثقة لتسريع الهجرة والتحديث وتحول الأعمال باستخدام Microsoft Cloud وخبرة IBM في القطاعات والمجالات. تقدِّم IBM مجموعة شاملة لأمن التقنيات السحابية، بما في ذلك الاستشارات الاستراتيجية والاستشارات المتعلقة بالمخاطر لتهيئة وتحسين موارد الأمان، والحلول لحماية وتحقيق الثقة الرقمية، وتنفيذ وتشغيل قدرات إدارة التهديدات، وحلول السحابة المتعددة المفتوحة لتحويل الأمن باستخدام مواردك الحالية في تقنيات ومهارات Microsoft.
اكتشف قيمة الأمن الموحَّد باستخدام المستند الفني لكلٍّ من Microsoft Sentinel وMicrosoft Defender
متوسط التكلفة الإجمالية العالمية بملايين الدولارات الأمريكية لاختراق أمن البيانات في عام 2023.¹
متوسط الوقت الإجمالي اللازم لتحديد واحتواء اختراق أمن البيانات.
نسبة الانتهاكات التي شملت البيانات المخزَّنة في البيئات السحابية.
اكتشف التهديدات ونقاط الضعف في بيئتك الهجينة.
تعرَّف على كيفية تحديد أولويات التهديدات المحتملة للخوادم والخدمات الخاصة بك والتخفيف من حدتها.
تعرَّف على ما يمكن فعله لتقليل مساحة سطح الهجوم لأعباء العمل الهجينة.
تفعيل إطار العمل MITRE ATT&CK باستخدام برامج TTPs الخاصة بشركة IBM Security مع استعلامات التهديدات من Microsoft.
يمكنك دمج Microsoft Azure وMicrosoft Defender لنقطة النهاية مع عمليات الأمن المؤسسي وعمليات سير العمل في مؤسستك لتحديد التهديدات والاستجابة لها بسرعة.
تمكَّن من تحسين معالجة التنبيهات من خلال تعزيز ميزات الكشف والاستجابة الأصلية للسحابة باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وقدرات SOAR من IBM Security.
تعاون مع مستشاري الأمن الموثوق بهم لدينا لتحسين وضع إدارة التهديدات، ومكافحة التهديدات الأمنية المتزايدة، ومعالجة نقص المهارات في مؤسستك.
تمكَّن من تأمين وإدارة البيانات الأساسية التي تستخدمها نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوفير ضوابط لمنع النقل غير المصرَّح به للبيانات.
تمكَّن من زيادة استفادتك من الأدوات الأمنية المتوفرة عبر ترخيص Microsoft 365 وMicrosoft Entra وإنفاق Microsoft Azure لتحسين العائد على الاستثمار، وتقليل التكاليف، وتحسين مجموع الأدوات الأمنية لديك.
تعرَّف على كيفية مساعدة المنصات التقنية من Microsoft، إلى جانب خدمات الأمن الإلكتروني الشاملة من IBM Consulting، على تبسيط البنية التحتية الأمنية في المؤسسات.
تعرَّف على كيفية استفادة IBM من Microsoft Sentinel وMicrosoft Defender لتقديم خدمات الكشف والاستجابة الموسعة (XDR) المُدارة بشكل كامل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.
يُشكِّل فهم الأساليب التي يتبعها المهاجمون أهمية كبيرة في حماية موظفيك وبياناتك وبنيتك التحتية. استكشف مؤشر IBM X-Force Threat Intelligence Index لعام 2024، المستند إلى الرؤى والملاحظات المستخلصة من مراقبة أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 دولة.
اكتسب الثقة لتسريع الهجرة، والتحديث، وتحوُّل الأعمال باستخدام Microsoft Azure.
حماية السحابة الهجينة والبيئات متعددة السحابة من خلال الرؤية والإدارة والمعالجة المستمرة.
شريكك في مواجهة التهديدات الإلكترونية من خلال الوقاية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والكشف والاستجابة بشكل أسرع وبدعم من الذكاء الاصطناعي.
استكشف أحدث الخدمات الأمنية المُدارة في عالم السحابة الهجينة اليوم.