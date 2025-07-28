خدمات IBM® CyberDefend

حماية البيانات. تأمين التطبيقات. هويات موثوقة. الدفاع في بيئة السحابة الهجينة

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حماية البيانات، والهويات، وأعباء العمل والمنصات عبر السحابة الهجينة

تُعَد IBM® CyberDefend مجموعة شاملة من خدمات الأمن الإلكتروني تمكِّن المؤسسات من حماية أصولها الرقمية في ظل التهديدات المتطورة. نحن نجمع بين الاستشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أحدث التقنيات لحماية البيانات والهويات وأعباء العمل والمنصات عبر بيئة السحابة الهجينة، ما يؤدي إلى: ​

  • تسريع اعتماد السحابة ​
  • زيادة عائد الاستثمار (ROI) في الأمن المؤسسي ​
  • التخلص من الديون التقنية ​
  • تطوير وضع أمني قابل للتكيف مع التهديدات والتقنيات المتطورة
  • تحويل البرنامج الأمني إلى عامل تمكين تشغيلي ​

تُعَد IBM® CyberDefend شريكك الموثوق به لضمان استمرار أعمالك في الابتكار دون التعرض لمخاطر جديدة. تتولى هذه الأداة العديد من المهام، بدءًا من حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحويل التشفير، ووصولًا إلى إدارة هوية العمليات (IdOPS)، وأمن التطبيقات والسحابة.

القدرات

أمن البيانات والذكاء الاصطناعي أمان التطبيقات إدارة الهوية والوصول أمن السحابة والبنية التحتية التحول الآمن إلى الحوسبة الكمية
الشركاء
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Microsoft

 

التعاون لحماية وتأمين بيئات Microsoft Azure لديك وتبسيط استراتيجية الانتقال إلى منصة Microsoft Entra ID.

 تعرف على المزيد عن شراكتنا مع شركة Microsoft
أيقونة تطبيق تكامل Amazon Web Services (AWS) بصيغة PNG
خدمات Amazon Web Services

 

تُعَد خدمات الأمن الإلكتروني من IBM® Consulting شريك كفاءة في AWS كمزوِّد خدمات أمنية مُدارة من المستوى الأول (MSSP). انضم إلينا لتعزيز ثقتك في أمن AWS وتأمين أعباء عملك أينما كانت.

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Palo Alto Networks

 

تقدِّم هذه الشراكة حل Prisma Cloud من منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) التابعة لـ Palo Alto Networks، بالتكامل مع خدمات IBM® Consulting العالمية في دمج الأنظمة والخدمات الأمنية المُدارة. 

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تعرّف على الخبراء ديمبل أهلواليا
رئيس قسم العروض العالمية، CyberDefend
Naveen Kaul
القائد العالمي لإدارة الهوية والوصول
Abhijit Chakravorty
الشريك التنفيذي والمسؤول عن القيادة العالمية للكفاءات في CyberDefend
دينيش ناجاراجان
شريك عالمي، خدمات الأمن الإلكتروني
Jayesh Kamat
قائد إدارة المنتجات العالمية، CyberDefend
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التنبؤ بالتهديدات الحديثة ومنعها والاستجابة لها، ما يزيد من مرونة الأعمال.

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نهج استباقي لمساعدة المؤسسات على إدارة متطلبات المخاطر الإلكترونية المتزايدة وتعزيز قدرتها على المرونة الإلكترونية.

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يتمتع فريقنا بفهم متعمق للطريقة التي يفكر بها المهاجمون ولكيفية تخطيطهم وتنفيذهم للهجمات، ما يمكِّنه من منع الحوادث واكتشافها والتصدِّي والاستجابة لها والتعافي منها، حتى يتسنى لك التركيز على أولويات عملك.

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