تُعَد IBM® CyberDefend مجموعة شاملة من خدمات الأمن الإلكتروني تمكِّن المؤسسات من حماية أصولها الرقمية في ظل التهديدات المتطورة. نحن نجمع بين الاستشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أحدث التقنيات لحماية البيانات والهويات وأعباء العمل والمنصات عبر بيئة السحابة الهجينة، ما يؤدي إلى: ​

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تسريع اعتماد السحابة ​

زيادة عائد الاستثمار (ROI) في الأمن المؤسسي ​

التخلص من الديون التقنية ​

تطوير وضع أمني قابل للتكيف مع التهديدات والتقنيات المتطورة

تحويل البرنامج الأمني إلى عامل تمكين تشغيلي ​

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تُعَد IBM® CyberDefend شريكك الموثوق به لضمان استمرار أعمالك في الابتكار دون التعرض لمخاطر جديدة. تتولى هذه الأداة العديد من المهام، بدءًا من حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحويل التشفير، ووصولًا إلى إدارة هوية العمليات (IdOPS)، وأمن التطبيقات والسحابة.