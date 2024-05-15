IBM و Palo Alto Networks
بناء المرونة الإلكترونية في كل جزء من مؤسستك
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رسم توضيحي لشخص يقف على سلم أمام خلفية زرقاء
ارفع مستوى الأمن الإلكتروني في مؤسستك مع IBM و Palo Alto Networks

لقد تعاون اثنان من قادة الأمن الإلكتروني الأكثر ثقة عالميًا لتقديم حلول أمنية متكاملة ومفتوحة وشاملة للمؤسسات.



تسعى المؤسسات إلى الابتكار وتحويل أعمالها لدفع النمو والميزة التنافسية. ومع ذلك، أثناء ابتكارهم باستخدام التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي والأنظمة البيئية الرقمية، تواجه الفرق تحديات من خلال مشهد التهديدات العالمية المتنامي باستمرار.

من خلال الشراكة بين IBM و Palo Alto Networks، يرتكز الأمان في قلب التحول الرقمي. بدءًا من الاستشارة وحتى التنفيذ، يمكننا مساعدتك في بناء المرونة الإلكترونية في كل جزء من مؤسستك.​

معًا، يمكننا المساعدة في تمكينك من تحديث برنامج الأمن الإلكتروني الخاص بمؤسستك، ودمج حلول النقاط المنعزلة، وتوفير الوقت والمال والموارد وتعزيز مرونة مؤسستك ضد تهديدات اليوم المعقدة. توفر حلولنا المدمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظامنا البنائي المفتوح مستوى جديدًا من الأتمتة التي توفر معارف لا تقدر بثمن، وتقليلاً استباقيًا للمخاطر، ووقتًا أسرع مناسبًا للقيمة. دعنا نساعدك في حماية مؤسستك حتى تتمكن من الثقة في مستقبل آمن.​

استجابةً لتزايد حجم الهجمات الإلكترونية وتكلفتها، تحتاج المنظمات إلى نهج قائم على منصة لتحقيق وضع أكثر سلاسة ومرونة للأمن الإلكتروني. اقرأ تقرير IBM Cybersecurity Services + Palo Alto Networks IBV الجديد للتعرف على المزيد.
لا تدع التعقيدات الأمنية تعوق تقدمك

كشفت دراسة أجرتها كل من IBM وPalo Alto Networks IBV عن كيفية تغلب المؤسسات على التعقيدات الأمنية وتحقيق عائد استثمار أكبر.
Palo Alto Networks توقع شراكة واسعة النطاق في مجال الأمن الإلكتروني المؤسسي مع IBM اقرأ إعلان Palo Alto
المزايا
حلول متكاملة لتحسين الوضع الأمني

تخلص من الحاجة إلى حلول متعددة النقاط من خلال عروضنا المتكاملة لتحقيق الكفاءة التشغيلية وكفاءة التكلفة، ووقت أسرع لتحقيق القيمة، وتقليل المخاطر بشكل استباقي.
سرّع اكتشاف التهديدات والاستجابة لها باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي

استخدم منتجات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الحاصلة على براءة اختراع وخبراء استشارات الذكاء الاصطناعي لتوحيد الرؤى الأمنية عبر مؤسستك وتسريع الاكتشاف والاستجابة والاسترداد لتحسين المرونة الإلكترونية.
بناء طريقة جديدة للعمل

استخدم تحالفنا لتحديث برنامج الأمان الخاص بمؤسستك، وأيضًا لبناء الجيل التالي من تحويل SOC، لضمان طريقة جديدة تمامًا للعمل بكفاءة أفضل ومتوسط وقت أسرع للكشف (MTTD)، ومتوسط وقت أسرع للاستجابة (MTTR).

لا تدع التعقيدات الأمنية تعوق تقدمك

يكشف بحث جديد أجرته شركة IBM وPalo Alto Networks أن المؤسسات مثقلة بالتعقيدات الأمنية، وهذا يكلفها أكثر من 5% من الإيرادات السنوية. اكتشف كيفية تعزيز الأمن بسلاسة وتمكين مؤسستك من تحقيق عائد استثمار أكبر من خلال تطبيق نهج قائم على منصة.

 قراءة تقرير IBM + Palo Alto IBV
لا تجعل الحديث عن التحول الأمني يتوقف

Mark Hughes

شريك إداري عالمي، خدمات الأمن السيبراني، IBM

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القدرات

Palo Alto Networks Cortex XSIAM + IBM SOC Consulting من خلال الجمع بين مجموعة Palo Alto Networks Cortex XSIAM المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خدمات تحول IBM SOC Consulting وخدمة الأمان المُدارة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها (TDR) المدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM، يُمكن لمؤسستك الحصول على تقليل استباقي للمخاطر مع تحسين الرؤية وأوقات الاستجابة. Palo Alto Networks Prisma Cloud + IBM Consulting System Integration + IBM MSS يمكن لمنصة حماية تطبيقات السحابة الأصلية (CNAPP) من Palo Alto Networks‏، Prisma Cloud، إلى جانب تكامل النظام العالمي وخدمات الأمان المُدارة من IBM Consulting، تمكين مؤسستك من الاستفادة من مجموعة من الخدمات المخصصة عبر دورة حياة التطوير والأمان والعمليات DevSecOps، بما في ذلك تقييم الوضع الأمني الشامل، وتنفيذ وتفعيل حلول CNAPP، وخدمات الإدارة المستمرة.
الموارد مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

استكشف التقرير المستند إلى الرؤى والملاحظات حول مجموعات الجرائم الإلكترونية التي تم الحصول عليها من خلال مراقبة أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 دولة.

 لقطة تنفيذية لشركة IDC

شاهد كيف تتيح الشراكة الإستراتيجية بين شركة IBM Consulting وشركة Palo Alto Networks في مجال الأمن الإلكتروني للعملاء التعامل بسهولة مع التهديدات الأمنية المتطورة.

 خدمات الأمن الإلكتروني من IBM

يمكنك إجراء تحول في أعمالك وفي إدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في مجال استشارات الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمان المُدارة.
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