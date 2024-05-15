



تسعى المؤسسات إلى الابتكار وتحويل أعمالها لدفع النمو والميزة التنافسية. ومع ذلك، أثناء ابتكارهم باستخدام التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي والأنظمة البيئية الرقمية، تواجه الفرق تحديات من خلال مشهد التهديدات العالمية المتنامي باستمرار.

من خلال الشراكة بين IBM و Palo Alto Networks، يرتكز الأمان في قلب التحول الرقمي. بدءًا من الاستشارة وحتى التنفيذ، يمكننا مساعدتك في بناء المرونة الإلكترونية في كل جزء من مؤسستك.​

معًا، يمكننا المساعدة في تمكينك من تحديث برنامج الأمن الإلكتروني الخاص بمؤسستك، ودمج حلول النقاط المنعزلة، وتوفير الوقت والمال والموارد وتعزيز مرونة مؤسستك ضد تهديدات اليوم المعقدة. توفر حلولنا المدمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظامنا البنائي المفتوح مستوى جديدًا من الأتمتة التي توفر معارف لا تقدر بثمن، وتقليلاً استباقيًا للمخاطر، ووقتًا أسرع مناسبًا للقيمة. دعنا نساعدك في حماية مؤسستك حتى تتمكن من الثقة في مستقبل آمن.​

استجابةً لتزايد حجم الهجمات الإلكترونية وتكلفتها، تحتاج المنظمات إلى نهج قائم على منصة لتحقيق وضع أكثر سلاسة ومرونة للأمن الإلكتروني. اقرأ تقرير IBM Cybersecurity Services + Palo Alto Networks IBV الجديد للتعرف على المزيد.