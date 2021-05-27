عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الإلكترونية، فلا يمكنك دائمًا التنبؤ بموعد حدوث الهجوم، ولكن يمكنك الاستعداد له. الاستجابة لحادث إلكتروني هي مسؤولية تقع على عاتق جميع العاملين بالمؤسسة. ينبغي أن تكون مؤسستك بأكملها مستعدة للاستجابة بسرعة ومرونة وبهدف مشترك وخدمات أمنية مناسبة.

يعمل حل مجموعة IBM X-Force الإلكترونية على إنشاء عمليات محاكاة واقعية من أجل توجيه فريقك من خلال سيناريوهات اختراق واقعية، ما يساعدك على ضمان قدرتك على الاستجابة لحوادث الأمن الإلكتروني والتعافي منها على مستوى المؤسسة، وإدارة الثغرات الأمنية، وبناء ثقافة أمنية أكثر صلابة في مؤسستك.

منذ بدء التدريب في عام 2016، شارك أكثر من 17000 من قادة الأعمال في تدريبنا الواقعي، حيث وجدوا أفكارًا لتطوير خطة الاستجابة ضمن بيئة آمنة، من خلال استخدام أفضل ممارسات المجال وحوادث اختراق البيانات الواقعية.

