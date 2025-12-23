IBM X-Force

تعرّف على X-Force، وهو فريق من المخترقين والمستجيبين والباحثين لدى IBM. استكشف أحدث المعلومات لديهم حول التهديدات الحساسة والثغرات الأمنية والاستجابة للحوادث لمساعدتك على تعزيز ممارساتك الأمنية الهجومية والدفاعية.