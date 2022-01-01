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استكشِف عالم وكلاء الذكاء الاصطناعي الجديد وتعرَّف على كيفية الاستفادة منهم لصالحك.
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اكتشَف فريق IBM X-Force مجموعة من البرامج الضارة غير المعروفة سابقًا استُخدمت في هجوم تجسس إلكتروني ضد جهة ضمن قطاع الدفاع الأوكراني في النصف الأول من عام 2024. اطَّلِع على التحليل.
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شاهد أكاديمية الذكاء الاصطناعي، وهي سلسلة فيديوهات للتجربة التعليمية في مجال الأعمال بقيادة كبار قادة الفكر في شركة IBM.
افهم لماذا يعتبر المزيج الصحيح من التقنية المتطورة والخبرة هو المفتاح لخلق قيمة تجارية فريدة من نوعها من الذكاء الاصطناعي اليوم.
شاهد Kate Soule، خبيرة IBM، وهي تشرح نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتفصيل.