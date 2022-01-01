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تقنيات توجيه جديدة تعالج مشكلات تضخم النماذج

تظهر فئة جديدة من تقنيات التوجيه، بدءًا من ذرات الأفكار (AoT) ووصولًا إلى سلسلة المسودات (CoD)، لزيادة كفاءة التفكير في نماذج الذكاء الاصطناعي. اقرأ الآن

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رؤى أسبوعية وأبحاث وآراء الخبراء حول الذكاء الاصطناعي والأمان والسحابة والمزيد في رسائل Think الإخبارية.

 

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وكلاء الذكاء الاصطناعي في العمل

استكشِف عالم وكلاء الذكاء الاصطناعي الجديد وتعرَّف على كيفية الاستفادة منهم لصالحك.

 
شركتا IBM وNVIDIA تدفعان وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى المسار السريع في المؤسسات.
ما وكيل ReAct؟
نفِّذ تقسيم الوكلاء لتحسين مدخلات النماذج اللغوية الكبيرة باستخدام Langchain وWatson X.
ما المقصود بإدراك وكيل الذكاء الاصطناعي؟
إعادة تصور إنتاجية الأعمال باستخدام وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي
ما ذاكرة وكيل الذكاء الاصطناعي؟
أسبوع من Manus
ما المقصود بالاستدلال الوكيلي؟
ما المقصود بمهام سير العمل الوكيلي؟
يُعَد الإنجاز الذي حققته DeepSeek فوزًا في مجال الابتكار وتوسيع نطاق الوصول.
تعرَّف على خطوات بناء روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
ما تحتاج إلى معرفته حول تقييم وكيل الذكاء الاصطناعي

رؤى استراتيجية مدعومة بالأبحاث من IBV

اتخذ قرارات عمل أكثر ذكاءً مع معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV).

 

 استكشاف جميع تقارير IBV
دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي اقرأ الآن
التصميم الهجين: إعادة ضبط التقنية الكبرى

اقرأ الآن

دراسة المدير التنفيذي للمعلومات، والمدير التنفيذي للتكنولوجيا، والمدير التنفيذي للبيانات

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دراسة حول شاغلي منصب CEO لعام 2024

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الاستدامة: ما وراء تحديد المربع

اقرأ الآن

فك رموز موضوعات التكنولوجيا الشائعة والتقنيات الناشئة

استكشف المحتوى التوضيحي الذي أعده خبراء IBM حول مجموعة من المواضيع التقنية.

 

 عرض جميع الشروحات
من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى معالجة اللغة الطبيعية، حان الوقت لتصبح خبيراً في جميع الموضوعات الأساسية والجديدة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. عرض جميع شروحات الذكاء الاصطناعي
اكتسب الخبرة في جميع الموضوعات المتعلقة بالأمان، من التنسيق والأتمتة والاستجابة الأمنية (SOAR) إلى المصادقة متعددة العوامل (MFA).

عرض جميع شروحات الأمان

تعرف على موضوعات الاستدامة، من الحوسبة الخضراء إلى الطاقة الكهرومائية.

عرض جميع شروحات الاستدامة

من السحابة الهجينة إلى البنية التحتية كخدمة (IaaS)، تعرّف على أساسيات السحابة والتقنيات الناشئة.

عرض جميع شروحات السحابة

الدورات التدريبية والشهادات

حسِّن مهاراتك من خلال الدورات التدريبية والشهادات الرائدة من فريق التعلم في IBM.

 
بناء المهارات والاستثمار في مستقبلك IBM Training هو مصدرك للتدريب الجيد - ابدأ مجانًا. عرض كل الدورات والشهادات

الدروس التعليمية

استكشف الدروس التعليمية العملية التي تساعد المطورين في تطبيق التقنيات في المشروعات المختلفة.

 

 استكشف كل الدروس التعليمية
استكشف موارد الجيل التالي لمنشئي الذكاء الاصطناعي لإنشاء حلول موثوقة. عرض الدروس التعليمية للذكاء الاصطناعي
اكتشف الرؤى من خلال جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها.

عرض الدروس التعليمية للتحليلات

تعرف على لغة برمجة عالية المستوى مفسرة مفتوحة المصدر للبرمجة للأغراض العامة.

عرض الدروس التعليمية حول لغة Python

تعمق في النماذج التي يمكنها فهم اللغة الطبيعية وإنشائها.

عرض الدروس التعليمية للنماذج اللغوية الكبيرة

الأحداث

اكتسب خبرةً مباشرة في أحدث استراتيجيات التقنية والأعمال من الخبراء.

 عرض جميع الأحداث
استكشف أبرز أحداث Think 2024 وابق على اطلاع دائم بأحداث Think 2025. تعرف على المزيد
يجمع IBM TechXchange بين التقنيين وممارسي الأعمال الذين يستخدمون منتجات IBM من خلال الفعاليات المحلية، والندوات عبر الإنترنت، ومجتمعنا الرقمي، المصمم للتعلم التقني العميق، والمشاركة، والتواصل.

تعرف على المزيد

من خلال زيارة 7 مدن حول العالم، تسهم فعالية &quot;فكر في جولة&quot; في تمكين القادة المحليين من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي لأعمالهم.

تعرف على المزيد

رؤى استراتيجية مدعومة بالأبحاث من IBV

اتخذ قرارات عمل أكثر ذكاءً مع معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV).

 

 استكشاف جميع تقارير IBV
دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي اقرأ الآن
التصميم الهجين: إعادة ضبط التقنية الكبرى

اقرأ الآن

دراسة المدير التنفيذي للمعلومات، والمدير التنفيذي للتكنولوجيا، والمدير التنفيذي للبيانات

اقرأ الآن

دراسة حول شاغلي منصب CEO لعام 2024

اقرأ الآن

الاستدامة: ما وراء تحديد المربع

اقرأ الآن

فك رموز موضوعات التكنولوجيا الشائعة والتقنيات الناشئة

استكشف المحتوى التوضيحي الذي أعده خبراء IBM حول مجموعة من المواضيع التقنية.

 

 عرض جميع الشروحات
من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى معالجة اللغة الطبيعية، حان الوقت لتصبح خبيراً في جميع الموضوعات الأساسية والجديدة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. عرض جميع شروحات الذكاء الاصطناعي
اكتسب الخبرة في جميع الموضوعات المتعلقة بالأمان، من التنسيق والأتمتة والاستجابة الأمنية (SOAR) إلى المصادقة متعددة العوامل (MFA).

عرض جميع شروحات الأمان

تعرف على موضوعات الاستدامة، من الحوسبة الخضراء إلى الطاقة الكهرومائية.

عرض جميع شروحات الاستدامة

من السحابة الهجينة إلى البنية التحتية كخدمة (IaaS)، تعرّف على أساسيات السحابة والتقنيات الناشئة.

عرض جميع شروحات السحابة

الدورات التدريبية والشهادات

حسِّن مهاراتك من خلال الدورات التدريبية والشهادات الرائدة من فريق التعلم في IBM.

 
بناء المهارات والاستثمار في مستقبلك IBM Training هو مصدرك للتدريب الجيد - ابدأ مجانًا. عرض كل الدورات والشهادات

الدروس التعليمية

استكشف الدروس التعليمية العملية التي تساعد المطورين في تطبيق التقنيات في المشروعات المختلفة.

 

 استكشف كل الدروس التعليمية
استكشف موارد الجيل التالي لمنشئي الذكاء الاصطناعي لإنشاء حلول موثوقة. عرض الدروس التعليمية للذكاء الاصطناعي
اكتشف الرؤى من خلال جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها.

عرض الدروس التعليمية للتحليلات

تعرف على لغة برمجة عالية المستوى مفسرة مفتوحة المصدر للبرمجة للأغراض العامة.

عرض الدروس التعليمية حول لغة Python

تعمق في النماذج التي يمكنها فهم اللغة الطبيعية وإنشائها.

عرض الدروس التعليمية للنماذج اللغوية الكبيرة

الأحداث

اكتسب خبرةً مباشرة في أحدث استراتيجيات التقنية والأعمال من الخبراء.

 عرض جميع الأحداث
استكشف أبرز أحداث Think 2024 وابق على اطلاع دائم بأحداث Think 2025. تعرف على المزيد
يجمع IBM TechXchange بين التقنيين وممارسي الأعمال الذين يستخدمون منتجات IBM من خلال الفعاليات المحلية، والندوات عبر الإنترنت، ومجتمعنا الرقمي، المصمم للتعلم التقني العميق، والمشاركة، والتواصل.

تعرف على المزيد

من خلال زيارة 7 مدن حول العالم، تسهم فعالية &quot;فكر في جولة&quot; في تمكين القادة المحليين من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي لأعمالهم.

تعرف على المزيد

الذكاء الاصطناعي

اختيارات المحررين

الرؤى

تحقيق إنتاجية قصوى بقيمة 3.5 مليارات دولار أمريكي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كيف ساهم الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تحقيق مكاسب إنتاجية بقيمة 3.5 مليارات دولار أمريكي في IBM منذ يناير 2023.

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مميّزة
6 طرق تجعل أجهزة الكمبيوتر المركزي أصولًا استراتيجية

ما الديون التقنية؟

تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي

كيف يساعد تطبيق الطب بالذكاء الاصطناعي من Mayo Clinic في الوقاية من السكتات الدماغية؟

الأمان

اختيارات المحررين

الأخبار

فريق IBM X-Force يكتشف بابًا خلفيًا جديدًا باسم "Sheriff" استُخدم لاستهداف أوكرانيا

اكتشَف فريق IBM X-Force مجموعة من البرامج الضارة غير المعروفة سابقًا استُخدمت في هجوم تجسس إلكتروني ضد جهة ضمن قطاع الدفاع الأوكراني في النصف الأول من عام 2024. اطَّلِع على التحليل.

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مميّزة
ما سبب أهمية الكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها

للتنبيه: ثغرة تجاوز المسار في Adobe ColdFusion

كيف يعيد TikTok صياغة جهود الأمن الإلكتروني؟

ما الهوية الرقمية؟

البودكاست (المدونات الصوتية)

استمع إلى العديد من خبرائنا وضيوفنا وهم يناقشون أحدث الاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، وتحوّل الأعمال، وغيرها من الموضوعات الساخنة.

 استكشف ملفات البودكاست
توليد الصور باستخدام DeepSeek-V3-0324 وGemini Canvas وGPT-4o.
التكنولوجيا الصحية مع Sarah Hatchett، عيادة كليفلاند
كيف تشكّل البنية التحتية عصر الذكاء الاصطناعي
كيف يساعد تطبيق الطب بالذكاء الاصطناعي من Mayo Clinic في الوقاية من السكتات الدماغية؟

مقاطع فيديو

حسِّن مستوى فهمك من خلال الفيديوهات التعليمية التي نقدمها بإشراف خبرائنا وقوائم التشغيل على YouTube عن أهم الموضوعات والاتجاهات في مجال التقنية. وأتقِن الأساسيات، أو عزّز مجموعة مهاراتك، أو احصل على استراتيجيات واقعية لاستخدام التقنية.

 استكشف مقاطع الفيديو
هل يستطيع الذكاء الاصطناعي التفكير؟ دحض حدود الذكاء الاصطناعي.

انضم إلى Jeff Crume و Martin Keen في استكشاف عالم الذكاء الاصطناعي والتعمق في تعقيدات مطابقة الأنماط الاحتمالية، والهلوسات، والأخطاء في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
افهم استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تقود النمو مع أكاديمية الذكاء الاصطناعي

شاهد أكاديمية الذكاء الاصطناعي، وهي سلسلة فيديوهات للتجربة التعليمية في مجال الأعمال بقيادة كبار قادة الفكر في شركة IBM.
تعرّف على كيفية توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في مؤسستك

افهم لماذا يعتبر المزيج الصحيح من التقنية المتطورة والخبرة هو المفتاح لخلق قيمة تجارية فريدة من نوعها من الذكاء الاصطناعي اليوم.
ما نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

شاهد Kate Soule، خبيرة IBM، وهي تشرح نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتفصيل.