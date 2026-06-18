تشير السيادة الرقمية إلى القدرة على الاحتفاظ بالسيطرة وإمكانية الرؤية والحوكمة على البيانات والبنية التحتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي الحيوية. وقد تحولت سريعًا من موضوع للنقاش حول السياسات إلى ضرورة استراتيجية. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعاظم الاعتماد على التقنيات الرقمية، تعيد الحكومات النظر في كيفية بناء التقنيات الأساسية وتشغيلها وتأمينها.
وفي صميم هذا التحول يقف مزودو خدمات الاتصالات (telcos). لطالما حصر كثيرون دور شركات الاتصالات في تشغيل خدمات الاتصال، لكنها تبرز اليوم بوصفها جهات تصوغ ركائز المرونة الرقمية الوطنية. وتتولى هذه الشركات على نحو متزايد مسؤولية لا تقتصر على استمرار تشغيل الشبكات، بل تشمل أيضًا ضمان احتفاظ الاقتصادات بالسيطرة على الأنظمة التي تعتمد عليها.
وضعت دول كثيرة استراتيجيات رسمية للسيادة الرقمية وأصدرت بيانات رسمية في هذا الشأن، من بينها 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليل الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين وتعزيز السيطرة على البنية التحتية الحيوية. لكن السيادة لا تعني ببساطة إبقاء كل شيء داخل الحدود الوطنية. في الواقع، تقتضي السيادة تحقيق التوازن بين السيطرة والابتكار، وحماية أحمال التشغيل الحساسة، مع مواصلة إتاحة الوصول إلى المنظومات العالمية التي تدفع عجلة التقدم التقني.
وفي هذا السياق، يضطلع قادة شركات الاتصالات بدور أكثر حسمًا، وهو ما يفسر تحوّل السيادة الرقمية إلى أولوية قصوى. وتندرج شبكات الاتصالات بصورة متزايدة ضمن فئة البنية التحتية الوطنية الحيوية، ما يجعل المرونة والأمن قضيتين وطنيتين، لا مجرد اعتبارات تشغيلية.
غير أن أحد التحديات الشائعة يتمثل في تبنّي مفهوم ضيق للغاية للسيادة. وتدفع بعض الحكومات نحو إنشاء بنية تحتية كاملة داخل حدود الدولة، وفرض توطين صارم للبيانات، والاعتماد على منظومات وطنية حصرًا. قد تبدو هذه الاستراتيجية حكيمة، لكنها تنطوي على بعض المفاضلات. فهي قد تؤدي عمليًا إلى إبطاء الابتكار، وتراجع جودة الخدمات، وتفاقم مخاطر التركّز، فتخلق مواطن ضعف جديدة بدلًا من القضاء عليها.
أما شركات الاتصالات الرائدة، فتتبنى مسارًا مختلفًا. إذ تتعاون عن كثب مع الحكومات لتحديث البنية التحتية وتأمينها في المجالات الأكثر أهمية. ويشمل هذا النهج استخدام السحابة الهجينة للاحتفاظ بالبيانات الحساسة داخل الدولة، مع الحفاظ على المرونة التشغيلية. كما يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي بأساليب تعزز التحكم والمساءلة، بصرف النظر عن جنسية المورّد.
وتبحث هذه الشركات أيضًا سبل الاستفادة من حوسبة Quantum في مجالات الدفاع والأمن الإلكتروني وتحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية على المدى الطويل. وثمة أمر واضح: ستتمتع شركات الاتصالات التي تبدأ الاستعداد من الآن بميزة كبيرة.
ومع تزايد اهتمام الحكومات بالسيادة الرقمية، يتمتع قادة شركات الاتصالات بموقع متميز يتيح لهم إرساء أسس مرنة وقادرة على الصمود للبنية التحتية والخدمات الرقمية الوطنية.
تدير شركات الاتصالات بالفعل شبكات موثوقة تعتمد عليها الاقتصادات والمجتمعات، ويمكنها الاستفادة منها لتسريع تبني القدرات الرقمية المتقدمة في مجالات البنية التحتية وأمن البيانات والذكاء الاصطناعي.
لكن هذا التعاون يتطلب نموذجًا مختلفًا. يتعين على قادة شركات الاتصالات التعاون عن كثب مع الحكومات والمؤسسات لتحديد الأولويات، مثل الجهة التي ستموّل القدرات الأساسية وتشغّلها، والمجالات التي تحتاج إلى استثمارات عامة. وعليهم كذلك تحديد الخدمات التي سيقبل العملاء والمؤسسات على شرائها بما يضمن جدواها التجارية.
ولا يتطلب النجاح أن تمتلك الدول كل طبقة من طبقات مجموعة التقنيات. بل يعتمد على إرساء أسس متينة، والحفاظ على التحكم وإمكانية الرؤية عبر الأنظمة الحيوية. وعند الحاجة، يمتد هذا النهج ليشمل التطبيقات والخدمات التي تخدم المواطنين، فضلًا عن التقنيات التي يزداد اعتماد الاقتصادات عليها.
ويمثل الذكاء الاصطناعي، بالنسبة إلى شركات الاتصالات على وجه الخصوص، فرصة كبيرة لتنمية الأعمال. وفقًا لتقرير Telecommunications in the AI era الصادر عن معهد IBM Institute for Business Value (IBV)، يرى 75% من المسؤولين التنفيذيين في شركات الاتصالات أن الذكاء الاصطناعي سيحقق ميزة تنافسية واضحة خلال ثلاث سنوات. وتشمل هذه الفوائد تحسين التكاليف وزيادة الإيرادات. ومن الأمثلة على ذلك:
وبالنسبة إلى معظم شركات الاتصالات، لا يعتمد اغتنام هذه الفرص على تبني التقنية بقدر ما يعتمد على جاهزية المؤسسة. ويتطلب ذلك اعتماد نموذج التشغيل المناسب، وتطوير قيادة فعّالة، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة، والاستفادة الكاملة من قيمة بيانات المؤسسة.
ومن واقع خبرتنا، تعطي شركات الاتصالات التي نجحت في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي الأولوية للممارسات التالية:
توحيد رؤية القيادات حول نتائج أعمال طموحة وقابلة للقياس وأولويات مشتركة. وفقًا لدراسة الرؤساء التنفيذيين (CEO) لعام 2026 الصادرة عن IBM، تنجح المؤسسات التي تعيد تشكيل أدوار كبار المسؤولين التنفيذيين وفق نهج يضع الذكاء الاصطناعي في صميم العمل في توسيع نطاق مبادرات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة بنسبة تزيد 10% على نظيراتها.
انشئ جهة مخصصة لتنسيق جهود الفِرق في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها. ضع معايير تسرّع الابتكار وتضمن إدارة المخاطر وحوكمتها على مستوى المؤسسة. ابدأ بتوحيد الجهود مركزيًا من خلال مركز التميز في الذكاء الاصطناعي، ثم وزّع المسؤوليات لتوسيع نطاق الابتكار.
أنشئ منصة مشتركة للذكاء الاصطناعي يمكن لجميع العاملين في المؤسسة استخدامها، حتى لا تضطر الفِرق إلى بناء الحلول من الصفر في كل مرة. وفِّر دعمًا لنماذج متعددة ومحتوى متعدد الوسائط، مع إدارة الحوكمة والأمن مركزيًا.
استخدام بنى السحابة الهجينة لتعزيز المرونة والأمن وكفاءة التكلفة، والاستفادة منها لاستخلاص القيمة الكاملة من بيانات مؤسستك. يتيح هذا النهج للفِرق الوصول إلى بيانات آمنة وموثوقة، مما يساعدها على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها بفاعلية أكبر، وتحقيق تميز تنافسي استنادًا إلى المعارف المستخلصة من بياناتك.
ضع حوكمة قوية وآليات مراقبة فعّالة تمكّن الفِرق من إدارة الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. يسهم ذلك في بناء الثقة وتسهيل توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بأمان، لا سيما في البيئات الخاضعة للوائح التنظيمية.
استثمر في قواك العاملة من خلال تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة، بالتوازي مع التعاون مع شركاء المنظومة للاستفادة من مجالات تميزهم، بما يسرّع تحقيق القيمة ويعظّم العائد على الاستثمار.
تعيد السيادة الرقمية والذكاء الاصطناعي بسرعة صياغة قواعد عمل قادة شركات الاتصالات. فما كان يقتصر سابقًا على إدارة الشبكات أصبح أقرب إلى التعامل مع التعقيدات الجيوسياسية، مع استعادة الحكومات موقعها في صميم الاقتصاد الرقمي. وللمضي قدمًا، سيتعين على شركات الاتصالات العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات لتشكيل البنية التحتية التي ستقود الاقتصادات خلال العقد المقبل.
لكن مثل هذه اللحظات نادرًا ما تمنح الأفضلية للسرعة وحدها. بل ستكون الأفضلية لمن يستطيع الجمع بين البنية التحتية الآمنة والعمليات الذكية والانضباط القيادي الذي يمكّن المؤسسات من التكيف والازدهار.
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