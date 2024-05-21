الكلمة الرئيسية 2 عصر الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعرّف على كيفية مساعدة معارف الجيل التالي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي وقدرات الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي من IBM في مواجهة هذا التحدي من خلال تبسيط وتحسين كل تقنيات الأعمال لتحقيق أقصى تأثير.

الكلمة الرئيسية 3 عزِّز الإنتاجية مع watsonx assistants تعرّف على كيفية استخدام الشركات مساعدات الذكاء الاصطناعي لتزويد فرق العمل لديها بالخبرات اللازمة لتحقيق أداء متميز من خلال تحويل كميات هائلة من البيانات إلى رؤى مخصصة وإجراءات مؤتمتة في الوقت المناسب باستخدام تقنيات فهم اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لأتمتة عمليات الأعمال.

الكلمة الرئيسية 4 watsonx: وسّع نطاق تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام نماذج وبيانات وحوكمة موثوقة مع انتقال الذكاء الاصطناعي التوليدي من مرحلة التجريب إلى مرحلة الإنتاج، يجب أن تتعلم الشركات كيفية تحقيق قيمة تجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول. اكتشف كيف يمكنك، باستخدام مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي، watsonx™، أن تدرّب النماذج الأساسية على بياناتك الموثوقة وتطبّق الحوكمة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي أخلاقية ومسؤولة.

الكلمة الرئيسية 5 صمم البنية التحتية التي تناسب احتياجات نموذج الذكاء الاصطناعي لديك: سحابة هجينة مُصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ومن أجله كيف يمكنك استخدام مجموعة البيانات المتاحة — التي من المتوقع أن تنمو بنسبة تزيد على 250% خلال السنوات الخمس المقبلة مع انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي — لتدريب الذكاء الاصطناعي مع إعطاء الأولوية للحوكمة والأمان؟ تعلم كيف تجمع المنظمات بين منصة IBM watsonx مع Red Hat OpenShift ومع حلول البنية التحتية من IBM لإدارة وحماية بياناتها ونماذج الذكاء الاصطناعي دون التأثير على الأداء.