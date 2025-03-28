البودكاست (المدونات الصوتية)

2 أغسطس 2024

SAM 2 وfriend.com وهل سيتم التخلي عن مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

في الحلقة 14 من برنامج Mixture of Experts، ينضم إلى مقدم البرنامج تيم هوانج كل من أمبي غانيشان، وكيت سول، وفاجنر سانتانا. اليوم، يتحدث الخبراء عن الجيل التالي من نموذج Segment Anything Model (SAM) الخاص بشركة Meta. ومن ثم، في محاولة أخرى لمرافقة الذكاء الاصطناعي عبر موقع friend.com، نُحلِّل ما إذا كانت الشركات الناشئة قادرة على المنافسة بفعالية في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي. وأخيرًا، نحصل على آراء الخبراء عن مواضيع مختلفة: هل سيتم التخلي عن مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ أيهما أكبر—9.11 أو 9.9؟