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نبذة عن برامج Mixture of Experts

مرحبًا بك في Mixture of Experts، برنامجك الأسبوعي الذي تتعرف فيه على مشهد الذكاء الاصطناعي المتطور باستمرار—حيث نقدم لك مناقشات مفيدة عن أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي والابتكارات وتأثيرها في الأعمال.

تقدم لك كل حلقة مزيجًا متوازنًا من الخبرة والتحليل، بدايةً من الأبحاث الرائدة وحتى التطبيقات العملية. استكشف طريقة عمل الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الكفاءة، وإتاحة فرص جديدة للنمو. وسواء أكنت محترفًا متمرسًا تسعى إلى البقاء في الصدارة أو متحمسًا مهتمًا بمستقبل التكنولوجيا، فإن برنامج Mixture of Experts يقدم لك المزيج المثالي من الرؤى والمعرفة العملية. انضم إلينا وابقَ على اطلاع بينما نستكشف التقاطع الديناميكي بين الذكاء الاصطناعي والأعمال.
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أحدث حلقة

الموسم 1، الحلقة 13 نموذج Llama 3.1 الخاص بـ Meta، وMistral Large 2 واهتمام كبير بالنماذج الصغيرة

في الحلقة 13 من برنامج "Mixture of Experts"، ينضم إلى مقدم البرنامج تيم هوانج كل من كريس هاي وشوبهيت فارشني ومريم عاشوري. واليوم، يقوم الخبراء بتحليل أعمال الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بإطلاق Llama 3.1، بما في ذلك Llama 405B. ومن ثم، فإن Mistral Large 2 يثير نقاشًا عن موجة المصدر المفتوح. وأخيرًا، يتحدث الخبراء عن GPT 4o-mini وحرب أسعار النماذج. هل تُعدّ النماذج الصغيرة ناجحة؟ تابعونا لمعرفة المزيد.

المزيد من الحلقات SAM 2 وfriend.com وهل سيتم التخلي عن مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

في الحلقة 14 من برنامج Mixture of Experts، ينضم إلى مقدم البرنامج تيم هوانج كل من أمبي غانيشان، وكيت سول، وفاجنر سانتانا. اليوم، يتحدث الخبراء عن الجيل التالي من نموذج Segment Anything Model (SAM) الخاص بشركة Meta. ومن ثم، في محاولة أخرى لمرافقة الذكاء الاصطناعي عبر موقع friend.com، نُحلِّل ما إذا كانت الشركات الناشئة قادرة على المنافسة بفعالية في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي. وأخيرًا، نحصل على آراء الخبراء عن مواضيع مختلفة: هل سيتم التخلي عن مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ أيهما أكبر—9.11 أو 9.9؟

 نموذج Llama 3.1 الخاص بـ Meta، وMistral Large 2 واهتمام كبير بالنماذج الصغيرة

في الحلقة 13 من برنامج "Mixture of Experts"، ينضم إلى مقدم البرنامج تيم هوانج كل من كريس هاي وشوبهيت فارشني ومريم عاشوري. واليوم، يقوم الخبراء بتحليل أعمال الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بإطلاق Llama 3.1، بما في ذلك Llama 405B. ومن ثم، فإن Mistral Large 2 يثير نقاشًا عن موجة المصدر المفتوح. وأخيرًا، يتحدث الخبراء عن GPT 4o-mini وحرب أسعار النماذج. هل تُعدّ النماذج الصغيرة ناجحة؟ تابعونا لمعرفة المزيد.

 تقرير جولدمان ساكس عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقرير Claude 2.0 Engineer ودعاوى جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA)

هل سيؤدي الذكاء الاصطناعي الحديث إلى تدمير صناعة الموسيقى؟ في الحلقة 12، يسلط الخبراء الضوء على الدعاوى القضائية التي رفعتها جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA)، وClaude 2.0 Engineer، وتقارير الذكاء الاصطناعي التوليدي الصادرة عن Goldman Sachs.

 الذكاء الاصطناعي في ويمبلدون، وChatGPT للترميز، والتوسع باستخدام سمات الذكاء الاصطناعي

إنه أسبوع نهائيات بطولة ويمبلدون! يناقش الخبراء في الحلقة 11 كيف يوفر الذكاء الاصطناعي معارف في البطولة ومستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة. ثم يناقشون جودة ChatGPT لترميز البيانات التركيبية وتوسيع نطاقها.

 أجهزة الذكاء الاصطناعي: التدريب والاستدلال وتحسين النماذج والأجهزة

في الحلقة العاشرة، سنتحدث عن جميع الأجهزة طوال الوقت، إذ يقدم لنا الخبراء نظرة مُفصلة عن أجهزة الذكاء الاصطناعي. وأخيرًا، هل تُعدّ شركة Apple نمطًا للصناعة من خلال بنية الأجهزة والسحابة لديها؟

Claude 3.5 Sonnet وBIRD-SQL وآخر المعلومات المرتبطة بالمحتوى الأقدم من الذكاء الاصطناعي

هل تُعد shrimp Jesus أفضل حالة استخدام لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي؟ في الحلقة التاسعة، يتحدث الخبراء عن المحتوى الأقدم من الذكاء الاصطناعي ويحللون إصدارات Claude 3.5 وBIRD-SQL من Anthropic.

 نماذج Nemotron-4 340B من NVIDIA، وSafe Superintelligence Inc، ووكلاء الذكاء الاصطناعي

هل هناك مساهم رئيسي جديد في مجال الذكاء الاصطناعي؟ في الحلقة الثامنة، يتفاعل الخبراء مع إطلاق نموذج Nemotron-4 340B من NVIDIA، والتطورات الجديدة في وكلاء الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وشركة جديدة—Safe Superintelligence Inc.

 ردود فعل مؤتمر WWDC24 من Apple وإمكانية التفسير الآلية

هل تأخرت شركة Apple في مجال الذكاء الاصطناعي؟ في الحلقة السابعة، يتفاعل الخبراء مع إعلانات مؤتمر WWDC24 من Apple. بعد ذلك، لدينا الجزء الثاني حول إمكانية التفسير، إذ يتأمل الخبراء الدراسة الجديدة التي أجرتها OpenAI.

 أمان الذكاء الاصطناعي، ومعايير التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)، والذكاء الاصطناعي المسؤول في مؤتمر ACM FAccT

ما مستقبل الذكاء الاصطناعي العام (AGI)؟ في الحلقة السادسة، يحلل الخبراء أسطورة Leopold Aschenbrenner عن أمان الذكاء الاصطناعي. ثم يقيّمون بعد ذلك ما حدث في مؤتمر FAccT ويتحدثون عن كل ما يتعلق بمعايير التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).

 لمحات عامة عن الذكاء الاصطناعي من Google، في Golde Gate Claude، كمبيوتر من فئة الحوت وقوانين التوسع

كيف تتفاعل السوق مع نظرة Google الشاملة للذكاء الاصطناعي؟ في الحلقة الخامسة، يستعرض الخبراء لمحات عامة على الذكاء الاصطناعي، ويحللون Golden Gate Claude من Anthropic، ويشرحون مفهوم "الكمبيوتر من فئة الحوت"

 سكارليت جوهانسون، FMTI وThink 2024

ما الذي يحدث بين سكارليت جوهانسون وOpenAI؟ في الحلقة الرابعة، يناقش الخبراء الفرق بين OpenAI وScarJo، ويشرحون مستقبل FMTI، ويستعرضون الابتكارات في المصدر المفتوح.

 GPT-4o، لمحات عامة عن الذكاء الاصطناعي ومستقبلنا متعدد النماذج

هل تقضي النماذج اللغوية الكبيرة على محرك البحث Google؟ في الحلقة الثالثة، يُحلل الخبراء النظرة العامة للذكاء الاصطناعي من Google، وGPT-4o، ومستقبلنا متعدد النماذج.

 حالة المصدر المفتوح، InspectorRAGet، وما يحدث مع شبكات Kolmogorov-Arnold

لنعد إلى التسعينيات مع Inspector RAGet. في الحلقة الثانية، يتحدث الخبراء عن ثورة المصادر المفتوحة، وشبكات KAN، وRAG.

 عثرات Rabbit AI، وروبوت المحادثة GPT-2، وOpenAI وFinancial Times

في الحلقة الافتتاحية من برنامج Mixture of Experts، نتناول صفقة ترخيص OpenAI مع صحيفة Financial Times. وفي وقت لاحق، يناقش الخبراء إيجابيات جهاز Rabbit’s R1 وسلبياته ويحللون روبوت المحادثة GPT-2.

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