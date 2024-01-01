IBM X-Force
الجرائم التي يحرِّكها المخترقون. الدفاع القائم على الأبحاث. الحماية المستندة إلى المعلومات الاستخباراتية.
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رسم توضيحي تصوري يوضح التدقيق المؤتمت للامتثال للبيانات الحساسة
لمحة عامة


يمكن لفريق X-Force مساعدتك على بناء وإدارة برنامج أمني متكامل لحماية مؤسستك من التهديدات العالمية. يتمتع فريقنا بفهم متعمق للطريقة التي يفكر بها المهاجمون ولكيفية تخطيطهم وتنفيذهم للهجمات، ما يمكِّنه من منع الحوادث واكتشافها والتصدِّي لها والاستجابة لها والتعافي منها، حتى يتسنى لك التركيز على أولويات عملك. تستند خدمات X-Force الهجومية والدفاعية إلى البحث عن التهديدات وجمع معلومات عنها ومعالجتها.

يتألف الفريق من مهاجمين ومخترقين وباحثين ومحللين، والكثير منهم يُعَد من قادة الفكر العالميين في مجال الأمن الإلكتروني. ونظرًا لأن فريق X-Force يعمل في 170 دولة حول العالم، فإنه على أتم استعداد لتوفير الدعم لك في أي وقت وفي أي مكان.

يضفي X-Force الطمأنينة إلى فريقك الأمني، حيث نعمل في الخطوط الأمامية لمنع الاختراقات والاستجابة لها واحتوائها حال حدوثها، ما يُتيح لك التصدي للهجمات الإلكترونية واستئناف عمليات أعمالك دون انقطاع.

 اقرأ الملخص
احصل على تقرير مشهد التهديدات السحابية لمنصة X-Force لعام 2024
إذا كنت تواجه مشكلات أمنية أو حادثة سيبرانية، تواصل مع فريق ®X-Force للحصول على المساعدة. الخط الساخن للولايات المتحدة 9812-241-888-1

الخط الساخن العالمي 8034-212-312 1+
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اكتشف كيف يمكن لفريق IBM X-Force المكون من المخترقين والمستجيبين والباحثين والمحللين مساعدتك على الصمود أمام الهجمات الإلكترونية والحماية منها.
المزايا
كن أول من يعرف عن التهديدات العالمية

من خلال خدمات اختبار الاختراق وإدارة الثغرات الأمنية ومحاكاة الخصوم، يتقمص مهاجمو X-Force Red دور المهاجمين في محاولة منهم للعثور على الثغرات الأمنية.
الحد من تأثير الهجمات

من خلال خدمات الاستعداد للحوادث والاستجابة لها وإدارة الأزمات، يعرف فريق X-Force IR الأماكن التي قد تختبئ فيها التهديدات وكيفية إيقافها.
اتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات

يبتكر باحثو X-Force تقنيات هجومية لاكتشاف التهديدات ومنعها. في حين يجمع محللو X-Force بيانات التهديدات ويترجمونها إلى معلومات عملية للحد من المخاطر.
القدرات لدينا فريق يركّز على التهديدات مكوّن من مخترقين ومستجيبين وباحثين ومحللين خدمات الأمن الهجومي X-Force Red

تمكَّن من اكتشاف الثغرات الأمنية التي يمكن استغلالها والتي تعرِّض أهم الأصول لديك للهجمات الإلكترونية وتحديد أولوياتها وإصلاحها.

 تعرّف على X-Force Red خدمات X-Force Incident Response

تمكَّن من اكتشاف الهجمات واحتوائها والتعافي منها من خلال التأهب للاستجابة للحوادث وخدمات الاستجابة للحوادث في حالات الطوارئ على مدار الساعة للحد من آثار الاختراق.

 تعرّف على X-Force IR خدمات X-Force Threat Intelligence

تمكَّن من اتخاذ قرارات أمنية بناءً على أبحاث التهديدات من خبراء استعلامات الأمن العالمي الذين يقدِّمون تحليلات رائدة في قطاع الأمن الإلكتروني.

 تعرّف على خدمات X-Force Threat Intelligence X-Force Cyber Range

تمكَّن من إعداد فرقك التي تركِّز على الأعمال بحيث تكون على أتم استعداد للهجوم.  

 المشاركة في محاكاة الاختراق  خدمات X-Force Adversary Simulation

محاكاة الهجمات لاختبار آليات الكشف عن المخاطر والاستجابة للحوادث وقياسها وتحسينها.

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تعرف على المزيد حول خدمات X-Force Red Adversary Simulation خدمات X-Force Red Vulnerability Management   

استخدام برنامج إدارة الثغرات الأمنية لتحديد وتصنيف ومعالجة العيوب التي يمكن أن تعرِّض أصولك الحساسة للخطر.

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استكشف خدمات إدارة الثغرات الأمنية X-Force Red
لقد تغير الوضع الأمني لدينا. فقد تغيرت قدرتنا على النظر إلى الخطر المحتمل والاستجابة له. بل تغيرت ثقافتنا ككل. وقد تغيرت جاهزيتنا للتحول الرقمي مع فريق DDI وIBM العالمي. روبرت أوه نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية للشركات والرئيس التنفيذي للعمليات Doosan Digital Innovation
دراسات حالة
مواطنون أكثر أمانًا، تعني مجتمعات أقوى

تُعد المعلومات الرقمية للقطاع العام هدفًا جذابًا. بفضل حلول IBM، أنشأت مدينة لوس أنجلوس مختبر لوس أنجلوس للأمن الإلكتروني، وهو مجتمع آمن على الإنترنت مدعوم بمشاركة استعلامات حول التهديدات.
التهديدات الإلكترونية الجديدة تتطلب أساليب جديدة في شركة Doosan

انتقلت Doosan Digital Innovation (DDI) إلى نهجٍ أمني أكثر استباقية ووعيًا عالميًا بفضل مساعدة IBM X-Force.

تستخدم Unisys خدمات اختبار الاختراق التي يقدمها فريق X-Force Red للمساعدة في الحد من مخاطر الاختراق والبقاء متقدمة على المهاجمين.

®Insight

أحدث أبحاث X-Force مجتمعة في مكان واحد يضم مدونات جديدة تُنشر أسبوعيًا زيارة مركز الأبحاث
مؤشر استعلامات التهديدات لعام 2024

استكشف معارف أعمق بشأن الأساليب والنهج التي يتبعها المخترقون لحماية الهويات.

تقرير مشهد التهديدات السحابية لعام 2024

احصل على المعارف الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة لديك باستخدام أحدث استعلامات التهديدات.

الدليل النهائي لبرامج الفدية الضارة لعام 2023

اكتشف أحدث التوجهات والأبحاث المتعلقة ببرامج الفدية الضارة.
الموارد ملخص حل IBM X-Force

فهم أعمق للقدرات التي يقدمها X-Force لحماية منظمك من الهجمات الإلكترونية.

 تدريب فريقك على مواجهة الحوادث السيبرانية

تعرف على المزيد حول عروض النطاق الإلكتروني وكيف يمكن لمنظمتك التدريب على الاستجابة الكاملة لأزمات الأعمال.

 تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024

وصلت تكاليف اختراق أمن البيانات إلى مستوى مرتفع جديد. احصل على رؤى حول كيفية خفض هذه التكاليف من تجارب 604 منظمات.
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