

يمكن لفريق X-Force مساعدتك على بناء وإدارة برنامج أمني متكامل لحماية مؤسستك من التهديدات العالمية. يتمتع فريقنا بفهم متعمق للطريقة التي يفكر بها المهاجمون ولكيفية تخطيطهم وتنفيذهم للهجمات، ما يمكِّنه من منع الحوادث واكتشافها والتصدِّي لها والاستجابة لها والتعافي منها، حتى يتسنى لك التركيز على أولويات عملك. تستند خدمات X-Force الهجومية والدفاعية إلى البحث عن التهديدات وجمع معلومات عنها ومعالجتها.

يتألف الفريق من مهاجمين ومخترقين وباحثين ومحللين، والكثير منهم يُعَد من قادة الفكر العالميين في مجال الأمن الإلكتروني. ونظرًا لأن فريق X-Force يعمل في 170 دولة حول العالم، فإنه على أتم استعداد لتوفير الدعم لك في أي وقت وفي أي مكان.

يضفي X-Force الطمأنينة إلى فريقك الأمني، حيث نعمل في الخطوط الأمامية لمنع الاختراقات والاستجابة لها واحتوائها حال حدوثها، ما يُتيح لك التصدي للهجمات الإلكترونية واستئناف عمليات أعمالك دون انقطاع.